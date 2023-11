Quien es Osvaldo Giordano, el hombre elegido para el Anses por Javier Milei

Osvaldo Giordano se hará cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El ministro de Finanzas de Córdoba, quien equilibra los números de la Caja de Jubilaciones de la provincia, será parte del gabinete de Javier Milei. Lo hará en lugar de Carolina Píparo, quien había anunciado un encuentro el próximo lunes con Fernanda Raverta para hacer el traspaso pero que finalmente no llegará a la cartera.

Es otro cordobés que se suma al futuro gobierno. En este caso, el especialista tributario es un hombre del riñón del gobernador Juan Schiaretti. Su designación reemplaza a Carolina Píparo, una de las primeras que sonó fuerte en el puesto.

Se enteró de la propuesta mientras disfrutaba de unos días de descanso y practicaba running por las calles de Valencia, en España.

Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

Desde hace varios días se viene especulando con la incorporación de Osvaldo Giordano al esquema libertario. El plan económico de la presidencia de Juan Schiaretti tenía como base los postulados del economista cordobés: la idea no es “la motosierra” sino el gradualismo.

Apenas asuma, el nuevo titular de Anses deberá resolver una demanda presentada por Córdoba en reclamo de una deuda que alcanza los 120 mil millones de pesos.

El pacto Schiaretti - Macri a pleno: completan el gobierno de Javier Milei

No es la primera vez que el gobierno cordobés va a la justicia por fondos nacionales. Ya en 2012, José Manuel de La Sota. En aquel entonces la demanda fue 12 mil millones y la Corte resolvió a favor de la provincia en el inicio de la administración de Macri a nivel nacional, en 2015.

Una de las medidas más polémicas durante su paso por la Caja de Jubilaciones y para ayudar a las finanzas provinciales dado la deuda nacional fue postergar el pago de los aumentos a las jubilaciones que mas ganan en la provincia. En Córdoba, las subas salariales de los empleados públicos activos se trasladan directamente a las jubilaciones.

¿Quién es el economista cordobés?

El Licenciado en Economía de la Universidad de Córdoba, nació hace 62 años en la periferia de la capital cordobesa en un humilde hogar de emigrantes. Fue el primer universitario de la familia, llego a ser pasante de la Fundación Mediterránea. “Lugar que me ayudó a descubrir mi pasión sobre las políticas públicas”.

La plataforma del IEERAL le permitió ocupar, durante los años 90, diferentes roles en la administración pública. Con el tiempo fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2007 se sumó a la administración provincial a cargo de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba como secretario de Previsión Social: “uno de los desafíos más importantes de su carrera”, consideró el economista.

En 2015 asume como el ministro de Finanzas de Juan Schiaretti y aún se mantiene en el puesto. Se muestra amante del deporte y “fiel seguidor” del básquet, principalmente el griego Atenas de Córdoba. Ahora, fanático del running, actividad que no dejó de practicar en sus actuales vacaciones en Europa, cuando conoció la noticia de su actual designación.

Está en pareja con Alejandra Torres (funcionaria municipal) a la que considera “mi gran compañera profesional pero fundamentalmente de vida”. Es papá de tres hijos, entre ellos la economista Virginia, Javier y Carolina y abuelo de Alina y Luca.

“Me encantaría poder decir con sinceridad que descarten la alternativa de emigrar porque la Argentina es el mejor lugar para vivir”, considera tajantemente.

Junto con Alejandra Torres y Jorge Colina crearon el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

En 2018, presentó para la prensa y el público el presupuesto provincial con caramelos masticable sugus. Lo presenté de una manera diferente para ser claro en los ejes del Gobierno de Córdoba: cuidar a los cordobeses ante la crisis nacional y fortalecer la obra pública", destacó en Twitter, adonde cosechó elogios y críticas.

Fue un ministro más gradualista

Para conocer un poco más el pensamiento de Giordano, debemos ojear las páginas de "Una vacuna contra la decadencia", allí se plantea la "diferencia" entre ajuste y ordenamiento.

Su principal ejemplo de este ordenamiento gradualista del gasto es lo que ocurrió en la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que él administra desde hace una década. En los últimos años no hubo un despido, pero tampoco se hicieron nombramientos, lo que permitió una reducción del 25 por ciento de la planta de empleados.

Al funcionario se le reconoce la implementación de la digitalización de la administración pública y el ordenamiento de los números de las cuentas para el pago a los pasivos.

Giordano no es partidario de un ajuste previsional. De hecho, repite que en esta materia "no hay que ser ansioso". Para él, "es inconcebible legal y socialmente" cambiar las reglas a los jubilados o a quien está muy cerca de jubilarse. Según Giordano, este tipo de medidas de fondo no le dan a la administración "superávit el mes que viene", pero sí "crédito porque se demuestra que el Estado corrige los problemas estructurales".

"Muchas veces la principal carencia no es la escasez de recursos, sino la falta de capacidad para administrarlos bien. Esto lleva a la principal conclusión que invalida el planteo de Barrionuevo. No sólo se necesitan funcionarios honestos, sino idóneos", agrega el economista, para quien "la ineptitud y la desidia provocan dentro del sector público más daño que la corrupción".