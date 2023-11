“Información concreta no la hay”, así definió Semino el futuro de las jubilaciones para el 10 de diciembre

Uno de los sectores más vulnerables durante el último tiempo contra los problemas económicos fueron los jubilados, es por eso que ahora con la llegada de Javier Milei y su nueva gestión se entra en la incógnita de qué ocurrirá con el manejo de las jubilaciones. Con el fin de obtener una visión más amplia sobre este panorama, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Información concreta no la hay, nos hemos enterado las últimas horas que la persona que estaba propuesta para manejar los destinos de Anses ya no es y se ha nombrado ahora al licenciado Giordano, quien es un excelente funcionario”, comentó Eugenio Semino. “Quienes somos defensores del sistema público tenemos diferencias pero vale poder debatirlas porque se da un particular estado de cosas”, agregó.

El bono que reciben los jubilados de la mínima se convirtió en una política de Estado

Posteriormente, Semino planteó: “El bono se convirtió, a partir de lo que fue la gestión del actual ministro de economía, casi en una política de Estado, porque se dio durante un año y cuatro meses de forma ininterrumpida”. Luego, manifestó que, “la preocupación y el planteo judicial que tenemos respecto al bono, es que debiera haber sido incorporado al haber directamente, ya que al ser un pago no remunerativo, pasa lo que hoy está ocurriendo”.

La incógnita sobre lo que hará el nuevo funcionario de Anses

“Es discrecional, lo da el funcionario de turno o no lo da, entonces, poco tiene que ver el derecho previsional con lo que es la seguridad social en sí misma”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Hoy la gran incógnita es qué hará el nuevo funcionario que viene, es decir, estamos hablando en el siglo XXI de la voluntad del príncipe y no de lo que ordena un sistema previsional que tenga previsibilidad”.

La economía y la salud de los jubilados en crisis

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “La situación es desesperante, no solo que no hay posibilidades desde lo económico para subsistir el jubilado sino quién puede llegar a más o menos sobrevivir con $150.000 en Argentina, incluidos los gastos de vivienda”.

En otra instancia, remarcó que, “Tenemos un sistema de salud que ya no da más, denunciamos que había 5.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas por la falta de insumos elementales”.