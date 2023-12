Daniel Marx destacó el ajuste de precios y la devaluación del dólar oficial como métodos para intentar reducir, de manera drástica, el déficit fiscal. Además hizo hincapié en la dificultad que implica pasar de la situación actual a un escenario más estable y sostenible. “Me parece que hay una negociación ya en curso, pero siempre el problema es cuándo y cómo se termina”, resaltó sobre el acuerdo con el FMI, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Marx es economista, director de la consultora Quantum Finanzas, fue director del Banco Central durante la presidencia de Alfonsín, representante financiero especial y jefe de negociadores de la deuda externa argentina varias veces, entre 1989 y 1993. Las medidas que anunció el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, continúan dando que hablar, por lo que las analizará.

Daniel Marx: “La economía, por solo dolarizar, no soluciona problemas fundamentales”

¿Cómo analizás las medidas propuestas por Luis Caputo?

Creo que el Gobierno anticipó qué va a hacer. Primero, un gran intento de corregir desequilibrios, y los desequilibrios empiezan por varios precios de la economía que estaban como "pisados", entre ellos algunos temas de servicios públicos. Con lo cual, busca el equilibrio fiscal, que es el objetivo primordial que planteó el ministro. Hay otras medidas complementarias y después también estuvo el precio del tipo de cambio y las cosas que se arrastran con eso. Esto significa que al principio del programa tendremos una inflación bastante elevada porque esos precios que venían como retrasados o pisados arrastran a otros, no en las mismas proporciones, pero son subas importantes que hemos tenido y eso, a su vez, va a implicar una pérdida en poder adquisitivo, por lo menos en el corto plazo, y problemas con la actividad en algunos sectores en particular.

El objetivo primordial fue tratar de reducir el déficit de manera muy drástica y con ello después bajar la inflación y que la economía se empiece a movilizar. En lo que hace al presupuesto, el manejo de las cuentas fiscales, y lo complementan con cosas que van desde un anuncio de blanqueo hasta algunas reducciones de gastos, por ejemplo, e incluso a jubilaciones, lo cual creo que va a traer, por lo menos, algún debate importante. Y por el lado de los ingresos se esperan también mejoras por las retenciones de exportaciones y el impuesto PAÍS. Me parece que, en conclusión, es un gran intento de bajar fuertemente el déficit de entrada e ir alineando las cosas en la economía como para que después puedan ir despegando de manera más estable y sostenible. El asunto es pasar "de acá hasta allá". En los próximos meses eso va a ser bastante difícil para todos, para la población en particular, para la actividad económica y para las mismas autoridades.

Caputo habló del ajuste con "cuidado social" y de evitar "la catástrofe de 15.000% de inflación"

¿Considera positivo que se haya devaluado 118% el dólar oficial y que el contado con Liqui no se haya movido? ¿Te parece que es un buen augurio, una demostración de confianza en las medidas del mercado? ¿O ya estaba muy alto?

Es la mezcla de los dos. Ya estaba muy alto. El contado con Liqui flota, es decir, es más el reflejo de oferta y demanda sin ninguna participación importante. Y eso también anticipaba que estas cosas iban a venir. El oficial, al contrario, es algo que determina el Gobierno y eso no habría que tomarlo como una señal de mercado. También la brecha disminuyó muchísimo. Pero lo cierto es que el dólar oficial al nivel que estaba antes, digamos $400 por dólar, no era un dólar accesible.

Fernando Meaños: La economía argentina ya prácticamente está en recesión. Se dice que la actividad, a través del propio ajuste, va a caer todavía más. ¿Eso no atenta contra el equilibrio fiscal?

Lo hace, efectivamente, más difícil porque, como bien has dicho, los ingresos se resienten y hay mayor presión por el gasto en algunas cosas, como por ejemplo, en asistencia social. Pero yo creo que el Gobierno, en definitiva, dice que ese costo es preferible a mantener el costo de un déficit que después atenta contra el crecimiento de mediano y largo plazo de la economía, con lo cual también atenta contra el equilibrio fiscal en el futuro. Pero yo creo que son, como en la economía general, decisiones difíciles. Ninguna está libre de costos. Uno elige aquellas que tienen menor costo y mayor retorno dentro de, a veces, opciones muy limitadas, y dentro de las limitadas alguna es la segunda mejor opción, no la ideal.

El FMI respaldó las "fuertes acciones iniciales" económicas anunciadas por Luis Caputo

FM: Si ves todo el escenario, ¿es factible llegar al equilibrio hacia fin de año, como dicen Luis Caputo y Javier Milei? ¿Se podrán hacer los recortes suficientes para alcanzar el equilibrio en un año?

Están calculando que sí. Teóricamente, también sería factible tomando estas medidas y este reconocimiento de cuestiones muy drásticas. Hay que ver el tejido social, toda la economía y la política en particular, cómo lo va digiriendo y si lo va aceptando o no.

FM: O sea que los números darían, pero habría que ver si hay margen político y social para aplicarlo.

Si. Por ahí no se aplica todo, se aplica un poco menos, pero eso habrá que verlo. Por supuesto, lo ideal es llegar a un equilibrio fiscal, y más ideal todavía sería en un ambiente de crecimiento. Yo creo que eso es también algo que va a haber que buscar, en gran medida, precisamente por lo que estaba señalando al principio. Una economía que no crece o una economía estancada, en general, tiene problemas fiscales y más aún tiene problemas de perspectivas para toda la población.

Manuel Adorni: "La ley de alquileres le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y va a ser corregida"

El endeudamiento de la Argentina

FM: ¿Qué pasa con la deuda? ¿Cómo ves el escenario que tiene por delante el gobierno de Milei con los compromisos que tiene con el FMI y con deudores privados?

Separemos en tres segmentos. El primero que has mencionado es el Fondo Monetario Internacional. Ahí tenemos vencimientos, prácticamente todos los meses: a fin de este mes algo y el mes siguiente bastante más. Y ahí se espera que el Gobierno negocie un programa con el Fondo que le habilite desembolsos que hagan mucho más factible pagar esas deudas con el mismo Fondo Monetario. Me parece que hay una negociación ya en curso, pero siempre el problema es cuándo y cómo se termina. Yo esperaría que haya alguna discrepancia, pero que al final esto se alinee.

Cuáles son las medidas tributarias necesarias para el nuevo programa económico

Segundo, vienen los vencimientos de la deuda en el mercado local, que son varios de los bonos emitidos previamente que hay que ir renovando. Ahí yo creo que el Gobierno tiene la posibilidad de hacerlo, entendiendo que no va a ser tan fácil, porque va a haber una restricción monetaria. Se espera también para acompañar la baja de la tasa de inflación. Y va a haber también una inflación muy alta. La inflación muy alta significa que la gente busque alternativas a un bono a tasa fija. Y habrá que ver qué ofrece el Gobierno para capturar un poco esa pretensión de bonistas o tenedores en general.

Tercero, vienen los vencimientos de bonos en moneda extranjera. Hay un pago de intereses en enero, unos 1500 millones de dólares, que el Gobierno dice que el dinero está. Pienso que hay una parte importante en manos del mismo sector público. Entonces, eso creo que se va a afrontar y se van a poder seguir afrontando los pagos en ese segmento por el resto del año. Pero esos son los bonos que hoy tienen el mayor descuento y que si Argentina quiere recuperar su crédito internacional y local, tiene que buscar que mejoren mucho las perspectivas de credibilidad y sostenibilidad de Argentina.

El futuro de los bonos, el dólar y las acciones tras las medidas del ministro Luis Caputo

Si los bonos argentinos llegaran al 70%, ¿eso implicaría que la Argentina podría tomar nuevo crédito o para eso hay que esperar 10 años?

Yo creo que el 70% todavía no permite la reapertura en el mercado internacional, 80% ya sí. No hay que esperar 10 años, es lograble dentro de un año. No es imposible que en un año Argentina recupere algo de crédito internacional.

¿Que los bonos valgan 80% dentro de un año?

Sí, no es imposible pero falta bastante.

Martín Redrado cuestionó los anuncios de Caputo: "Es un programa cortoplacista"

¿Pero sería posible que duplicaran su valor en un año?

Sí, sería posible.

Buen negocio para quien quiera invertir.

Sí, acordémonos que también puede bajar a 20, como vimos.

Los especialistas que consulta el BCRA estimaron una inflación de 189% para 2024

Una cosa son las ideas correctas y otra la capacidad de aplicarlas operativamente. En un gobierno, el hecho de que haya gente que sepa manejar, tenga experiencia, conozca la botonera y a los interlocutores, ¿es tan importante como las ideas correctas?

Sí, las dos son altamente importantes. Tener ideas "correctas" pero que no pueden tener capacidad de ejecutarlas, sirve mucho más en términos académicos que en términos prácticos. Todos queremos circular por la calle, para lo cual tienen que funcionar los semáforos correctamente, por ejemplo. Y así tenemos muchísimos ejemplos del rol del gobierno en cuanto a regulaciones, ejecuciones y hacerlo de manera correcta.

