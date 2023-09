Daniel Marx: “La economía, por solo dolarizar, no soluciona problemas fundamentales”

Daniel Marx sostuvo que hay un gran deseo por bajar la inflación y que la dolarización es un mecanismo, de algunos, para llegar rápido a eso. Sin embargo, no es una solución para problemas que vienen desde hace tiempo. Comparó la economía argentina con la de Ecuador, y dijo que esta última está más integrada al mundo comercial y se maneja con mayor sintonía con Estados Unidos. “Hoy tenemos una economía que funciona con pesos y dólares, de una manera que no es perfecta pero tampoco ignorada” aclaró el ex director del Banco Central en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Vale aquello que la peor ignorancia es quien ignora que ignora y cree que sabe?

Eso me recuerda en parte al solo sé que no se nada. Ciertamente cuando va ahondando en cuestiones se van haciendo más complicadas, especialmente cuando tiene que llevarlo a la práctica.

Iba al cuento de si lo que es la extrema certidumbre respecto de soluciones totales, implica que falta conocimiento.

Hay un gran deseo y necesidad de bajar la inflación para que la economía funcione correctamente y que no se erosionen los ingresos y se pueda tener un horizonte de planificación.

Ahora, una dolarización para algunos es un mecanismo de llegar rápido a esa solución, pero lo que decimos es que la economía por el solo hecho de dolarizar no soluciona ni atiende algunos problemas fundamentales que vienen arrastrando de antes. Entonces, en ese sentido hablamos de ignorancia o no ignorancia contra un deseo, pero más que todo, como hacer para llevarlo a la práctica de manera efectiva.

Uno de los ejemplos es Ecuador que puede tener déficit fiscal endeudándose, y al mismo tiempo con un nivel de crecimiento del producto bruto mucho más lento que sus vecinos.

Si, en Ecuador la solución no es fácil porque en estos momentos está atravesando por una transición política. Incluso antes de estos episodios políticos tenía algún déficit fiscal, está en un programa con el fondo y no le resultó tan fácil financiarse.

De todas maneras, Ecuador es una economía mucho más abierta, y llamémosla integrada al mundo comercialmente de lo que es la economía argentina, y en ese sentido, incluso Ecuador se maneja con alguna sintonía mayor a la de Argentina con lo que hace al país emisor de los dólares, que es Estados Unidos.

Con la dolarización no solucionas el problema del déficit fiscal porque lo podés seguir teniendo, a la inversa, si solucionas el déficit, no necesitas la dolarización.

De acuerdo con eso, pero la economía Argentina requiere no solo atender su situación fiscal sino ser más competitiva y mejorar eficiencia, y esas son cosas que hay que atender y lograr solucionar.

¿Te parece que la propuesta resolver el problema de que los argentinos utilizan el dólar como moneda de ahorro se resolvería con ese bimonetarismo judicial en el cual puedan pactarse contratos y formas de ahorro y reserva en dólares?

Aclaremos primero que hoy hay depósitos en dólares, en los bancos por ejemplo, y eso es legal y está incluso bien regulado por el Banco Central, y esto no es exclusivo de este gobierno, sino que se viene arrastrando a través de distintas administraciones. Entonces, contratos en dólares, en algunas medidas, se pueden hacer y es legal, pero hay un problema con lo que sería la ejecución del contrato en determinadas circunstancias y es un tema que me parece que hay que atender. Son aspectos distintos de dolarización o no.

Lo que entendemos, a veces, como dolarización es la extinción del peso como unidad de pago y reemplazo por el dólar como medio de pago más generalizado, pero hoy tenemos una economía que funciona con pesos y dólares, de una manera que no es perfecta pero tampoco ignorada.

Vos podés firmar un contrato en dólares pero en el momento de la ejecución del contrato te pueden pagar en pesos a la cotización del dólar de ese momento, y lo que plantea Melconian es que en la ejecución también sea en dólares, ¿es así?

Entiendo que es así.

O sea que sería avanzar en la posibilidad de la coexistencia del peso, pero que, al mismo tiempo, me imagino que para cuestiones a largo plazo, como podría ser bienes de capital es más difícil plantear en una moneda fluctuante.

Eso, pero si el peso se estabiliza, puede ocurrir en Argentina, y debería ser deseable que ocurra, como ha pasado y está pasando Brasil, Perú, que hay contratos de largo plazo en moneda local. Hay hipotecas en Perú de 30 años, en soles, que es la moneda de Perú, a tasa fija, y esto es una cuestión que facilita la vida económica en gran medida.

¿Cuál es tu opinión sobre Melconian y Milei como economistas?

Creo que esta discusión es más rica si no la personalizamos, si debatimos una idea y después vemos cómo se implementa.

Dejame preguntarte entonces la diferencia entre un neoclásico y la Escuela Austríaca. ¿Cuál es tu opinión?

La Escuela Austríaca sirvió en determinados momentos, simplificó muchas cosas, llevó y fue acompañada por una liberalización que ha servido en defensa de derechos, pero la situación se ha hecho mucho más compleja a lo largo del tiempo, y eso es parte de la vida cotidiana y hace a la práctica, que a veces se sobresimplifica o no se ha actualizado. La Escuela Austríaca es criticada por varios de no tener en cuenta temas sociales que en el corto plazo deberían atenderse, y es algo que hace a las definiciones de política en la práctica.

Los neoclásicos, hay de todo, algunos lo presentan contra los keynesianos que dicen una mayor intervención del Estado, pero creo que hay muchos matices. Me parece que el Estado es necesario como regulador o remador, en algunos momentos como compensador de la economía, y los neoclásicos en distintos grados lo admiten o no.

Los neoclásicos saben que ignoran y continuamente hay que ir encontrando adecuaciones a nuevas realidades. Mi pregunta es si en la Escuela Austriaca hay un exceso de metafísica y creer que un solo esquema soluciona todos los problemas, por ejemplo en la Argentina, la dolarización.

Es una manera de presentarlo, pero si uno entra en distintos exponentes de estas teorías, en general no son tan simplistas, pero bueno, por eso hacía la salvedad.

