Desde su anuncio, el DNU ha traído más críticas y polémicas que buenos comentarios. Uno de los puntos con más repercusión fue el que se refiere a lo laboral. Es por eso que para hablar más sobre este tema, este medio se contactó con la ex ministra de trabajo, Kelly Olmos.

“Los distintos amparos tienen que ver con que el DNU, en su capítulo 4, incluye modificaciones estructurales en todo el sistema de derechos laborales y de agremiación, que no puede ser legislado por el poder ejecutivo”, comentó Kelly Olmos. “El DNU constituye una reforma constitucional encubierta, porque en el caso laboral, afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, agregó.

A través del DNU se atenta contra los derechos laborales

Posteriormente, Olmos planteó: “Cada vez que esto ha sucedido, fundamentalmente durante las dictaduras militares, la realidad es que en vez de generar más trabajo lo que hizo fue destruir trabajo”. Luego, manifestó que, “Milei exponía los derechos laborales como privilegios, por eso, estaba claro que iba a atentar contra ellos y, efectivamente, es lo que se hace a través de este DNU”.

La industria del juicio

“Cuando ellos hablan de frenar la industria del juicio, es porque cuestionan las multas que existen por no registrar a los trabajadores”, sostuvo la entrevistada. “No son multas caprichosas, son un sistema de sanciones que redundan en tratar de indemnizar al trabajador por no haber sido registrado y no haber podido disponer de los derechos que la legislación nacional les otorga”, completó.

El DNU diluye la frontera entre la formalidad e informalidad

Por otro lado, la ex ministra de trabajo señaló: “Cuando el DNU dice que deroga automáticamente, es todo un articulado que termina por diluir la frontera que existe entre formalidad e informalidad”. Sobre la misma línea, remarcó que, “crea una figura que es la del colaborador para disimular la existencia de una relación de dependencia. Genera una serie de figuras que la legislación nacional a nivel de derechos del trabajo diluyen esos derechos”.

A modo de cierre, Olmos expresó: “Lo que hace es desdibujar el límite entre la relación laboral formal con derechos y las relaciones laborales informales y eso no fortalece ni al trabajo ni al conjunto de la economía”.