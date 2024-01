Oscar Agost Carreño explicó por qué, siendo presidente del PRO en Córdoba, integra el bloque Hacemos Coalición Federal: “Tiene que ver con representar mejor a los cordobeses. Me ha pasado que en muchas discusiones de mi bloque terminaba teniendo mucha incidencia el AMBA”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Agost Carreño es el presidente del PRO en la provincia de Córdoba, integra el bloque Hacemos Coalición Federal, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, y forma parte de la comisión de legislación general en el Congreso.

Congreso: se partió Juntos por el Cambio y se unifican los bloques de Schiaretti y Pichetto

¿Qué lo llevó, siendo presidente del PRO en Córdoba, a dejar de formar parte de la bancada de Juntos por el Cambio y construir desde lo que podría ser una tercera vía? ¿Cree que el futuro de la Argentina está lejos de los extremos?

La decisión que tomé tiene que ver con la construcción de la Argentina que creo que se viene. El bloque en el que me referencio actualmente es el de los gobernadores del PRO. Desconozco el motivo por el cual los gobernadores no decidieron que los diputados jueguen en la misma bancada. En lo personal, tiene que ver con representar mejor a los cordobeses. Me ha pasado que en muchas discusiones de mi bloque terminaba teniendo mucha incidencia el AMBA y me ha tocado votar en contra de mi bloque.

Un ejemplo es cuando se votó la creación de la Universidad de Río Tercero. Me pasaba que me costaba poder representar los intereses de mis votantes y por eso empecé a trabajar con los gobernadores. "Nacho" Torres y Rogelio Frigerio decidieron que era conveniente armar otro bloque en el que también están Massot, Monzó y López Murphy. Luego apareció un líder natural, que es Miguel Ángel Pichetto, que tiene mucha experiencia parlamentaria y fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019. A todos nos une una idea federal y de centro, dando gobernabilidad pero sin votar a libro cerrado. Estoy convencido de que en la etapa que viene, si a Javier Milei le va bien, el PRO se va a convertir en la UCEDE de Menem. Y si a Milei le va mal, va a ser muy difícil despegarse de esta situación. Tenemos la responsabilidad de crear una alternativa para lo que le sigue a Milei.

Miguel Pichetto: “Poner al Congreso de rodillas va tener un efecto negativo"

¿Se imaginan en un futuro que haya peronistas saliendo del espacio y sumándose a este grupo de centro?

Imagino que sí. En estos momentos tenemos reuniones con dirigentes del PRO, del radicalismo y de la Coalición Cívica que están dentro de nuestro bloque. Estamos tratando de ver qué le proponemos a Javier Milei o a los funcionarios que dialogan, ya que Milei no dialoga mucho, para poder aprobar la ley. Estamos haciendo una especie de semáforo para tratar de proponer cómo seguir. Los números que necesita Milei para aprobar esta reforma están en estas conversaciones y me parece valioso porque genera un movimiento y un trabajo en el Congreso. Tiene que haber un reacomodamiento político para que no vuelva al kirchnerismo. Hoy las alternativas son Massa, Kicillof o algún kirchnerista, porque Javier Milei está en el gobierno y Juntos por el Cambio perdió las elecciones.

Siempre fue muy difícil armar la ancha avenida del medio en Argentina, pero en algún momento la moderación va a tener que resolver los problemas que no pudieron resolver los extremos.

Miguel Ángel Pichetto, el líder del flamante bloque Hacemos Coalición Federal

¿Cómo evalúa la sesión de ayer, cómo imagina la de hoy y el resto de las sesiones para tratar la ley ómnibus y el DNU?

Yo lo que veo es que, al igual que en las películas, hay policías buenos y policías malos. Lo veo al vocero y al Presidente que castigan a los periodistas. Lo que pasó con Silvia Mercado me pareció bochornoso. Por suerte, también existen los buenos policías y son esos funcionarios que el Presidente manda para dialogar con nosotros. Barra estuvo desde las 14 hasta las 20, después seguimos dialogando un rato más con Cúneo Libarona. Franco estuvo desde esta mañana dando explicaciones, contestando y escuchando.

Cafiero: "Ningún apartado se ocupa de la necesidad y urgencia de la sociedad"

Tengo expectativas, necesitan los votos y ven que los cambios que proponemos no son para poner palos en la rueda, sino que son racionales y para robustecer. Supongamos que le damos un cheque en blanco para que el Presidente venda YPF: va a terminar judicializado, peor que el escándalo de Kicillof. Menem, el más exitoso privatizador, al margen de otro análisis político, logró robustecer cada privatización a través de leyes que le permitían generar mejores condiciones, mejor precio y no vivir peleando en tribunales.

Eso es lo que da el Congreso, que los cambios que pretende Milei sean duraderos, robustos y dialogados para que no venga un próximo presidente y de vuelta todo con una firma. Creo que hay posibilidades de que salga en la medida en la que el Gobierno siga con la misma línea de que existan policías buenos dispuestos a flexibilizar cuestiones relacionadas a la pesca, el biocombustible, etc.

El gobierno responsabilizó al Congreso por la suba de los dólares financieros

Claudio Mardones: Usted ha comunicado su desacuerdo con el aumento del 15% para las retenciones de exportaciones de proteínas vegetales, algo que impacta en su provincia. ¿Se esperaba este aumento?

No solo hablamos de retenciones a la materia prima, sino también al valor agregado. Tanto hablamos de que queremos que el campo invierta, que produzca y que le meta valor agregado y no sólo se quede con cosechar y exportar. Estamos hablando de algo que tanto en Córdoba, como en Entre Ríos, en Santa Fe y en Buenos Aires es muy valioso. El sector manisero es uno de los más exportadores del mundo y una de las principales exportaciones de la argentina. Para nosotros representa un semáforo en rojo y le vamos a decir al Gobierno, como pasó con el tema de la pesca, que no se puede pretender negociar el monto, si le damos 3%, o 5%, o si subimos el dólar. Ya sabemos cómo nos fue en Argentina con este jueguito de las retenciones.

En campaña, Milei se hartó de decir que no era el camino correcto. Sobre todo porque el campo siempre es el que se levanta para salvar a la Argentina cuando se mandan macanas o cuando hay crisis. Siempre acudimos a la misma billetera. Nosotros vamos a seguir dialogando, vemos que con los biocombustibles habían aceptado hacer algunos cambios, nos reunimos y ahora el cambio es peor que lo que estaba antes. Estamos en el medio de negociaciones.

El debate sobre la Ley ómnibus.

¿Podría decirse que, más allá de las señales de unidad que están mostrando los gobernadores de Juntos por el Cambio, los dos gobernadores del PRO están mucho más cerca de Hacemos Coalición Federal que del PRO?

Es difícil contestarlo porque estamos en un momento en el que nos estamos ordenando las posiciones políticas. La verdad es que los diputados de Rogelio Frigerio y de "Nacho Torres" decidieron integrar este bloque por pedido de ellos. Hemos acordado pelear desde lo federal, desde el interior, porque a mí me une muchas más cosas con un diputado de Entre Ríos que lo que me une con algún diputado del PRO de la Capital Federal.

Estuve en el bloque del PRO y fue una experiencia interesante, pero para defender los intereses de Córdoba me pareció que lo más correcto era hablar con los gobernadores que son los que ganaron las elecciones. No hay que olvidarse que, por nuestros errores, nuestras ambiciones y nuestras internas, hemos pasado a perder las elecciones y ahora hay una mitad del partido que está buscando ser parte del espacio que le ganó la elección y la otra mitad busca escaparse de eso. Estar en esa disyuntiva, en vez de defender a los Argentinos, me parece un error, por eso hablé con los que ganaron las elecciones.

Influenciar a Milei, operar "gobernabilidad" y conducir el PRO: el 2024 de Macri

Muchos creen que el PRO va a terminar abrazado al bloque de La Libertad Avanza. ¿Se cree a salvo de ese proceso estando en el bloque que lidera Pichetto?

No me preocupa ese proceso, sino representar bien a los cordobeses en una etapa bastante compleja. Yo veo que el PRO está muy cercano a la Libertad Avanza y nosotros trabajamos en sintonía. La Coalición Cívica está dentro de nuestro bloque, el radicalismo trabaja con nosotros constantemente y a Juntos por el Cambio lo veo unido, al menos en el trabajo metodológico que estamos teniendo frente a Milei. El PRO tendrá que definir como bloque si vota con libertad de acción o no. No estoy buscando salvarme de ese proceso, sino construir una alternativa porque si seguimos en el juego partidario en el que estamos la alternativa sigue siendo el kirchnerismo.

ADP JL