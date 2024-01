Ernesto Tenembaum criticó duramente el "mega" Decreto de necesidad y urgencia desregulador de la Economía de Javier Milei y la Ley Ómnibus enviada al Congreso, pero especialmente dirigió sus cuestionamientos hacua el economista Federico Sturzenegger, señalado como el arquitecto de muchas de las medidas del nuevo gobierno. "Es un bruto, no es capaz", lanzó el periodista.

En su programa ¿Quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), Tenembaum puso como ejemplo dos artículos del proyecto que llegó al Parlamento para explicar por qué debe analizarse y debatirse, entre las cuales consideró que existen varias "barbaridades".

Piden a la Justicia habilitar la feria para tratar un amparo colectivo contra el DNU de Milei

"La idea de que para realizar una manifestación hay que pedir permiso, pero se entiende a una manifestación como la reunión de tres o más personas en la calle... el tipo que redactó eso es un estúpido, tiene que renunciar", expresó. En esa línea, adelantó: "¿Quién escribió esa pavada?, eso no va a pasar".

Luego, citó una nota de La Nación para poner la lupa en el artículo 383 del megaproyecto del mandatario libertario que establece la derogación del inciso c) del artículo 1539 del Código Civil y Comercial, pero se trata de un inciso que no existe, ya que el 1539 solo tiene dos (a y b).

"Es una barbaridad menos visible, es muy gracioso porque quieren reformar algo" que no está, comentó.

"Y uno dice '¿Esto es grave?', y no, no es grave pero te muestra que hay un grupo de bestias haciendo algo y total va a pasar. Si no se mira en detalle se pueden aprobar cosas que ni existen", añadió.

El comunicador cuestionó, de esta manera, a los dirigentes libertarios que sostienen que si la ley no es aprobada se traduce en una señal para no apoyar al nuevo gobierno, poner palos en la rueda, y "no ser parte de las fuerzas del cielo".

"¿Quién fue el pelotudo que lo escribió? Es un borracho, hacé tu laburo, con el que le pagamos con la nuestra, y hacelo bien", continuó.

Las críticas a Sturzenegger

En otro tramo de su editorial, el periodista apuntó contra el expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri y comentó el caso de un empresario pesquero que votó a Javier Milei en las elecciones presidenciales 2023 pero que luego señaló que su sector se ve afectado por las desregulaciones que plantea su administración.

"Yo creo que es un bruto, no es un tipo capaz y le adjudican una capacidad mágica pese a sus reiterados fracasos", opinó sobre Sturzenegger. "Un poco de respeto por la realidad y el resto de la gente, no sos Leonardo Da Vinci", agregó.

Federico Sturzenegger.

Así, narró las declaraciones del mencionado empresario en una entrevista a Alejandro Bercovich: "Dijo, 'Yo pido la desregulación, pero los tipos están haciendo un desastre en mi sector. Cada uno de nosotros tiene un costo de pesca pero ahora se van a meter licitaciones internacionales para todos los costos de pesca'".

"Van a venir tipos con muchísimo más capital con sus barcos, vamos a dejar de construir barcos. Ya estamos exportando, es una empresa que trae un montón de dólares, y la van a destruir para que los extranjeros se lleven esas divisas", dijo, al mismo tiempo que agregó: "Bueno, ahí está la mente de Sturzenegger, que sabe de todo y es un zafarrancho".

"Una cosa tenía que hacer en el Banco Central y una cosa durante la época de (Domingo) Cavallo y le fue como el tuje... y ahora quiere hacer 360 cosas", concluyó sobre su gestión frente a la institución financiera en el macrismo y también acerca de su puesto como secretario de Política Económica, en 2001.

