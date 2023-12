El legislador porteño de Vamos por Más, Facundo Del Gaiso, afirmó que quieren “discutir los contenidos del DNU”. “Sturzenegger tardó un año y medio en hacer ese decreto y necesitó 100 personas; ahora quiere que todos los diputados y senadores lo vean en 24 horas”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Facundo Del Gaiso es legislador de CABA. Fue auditor general de la Ciudad por la Coalición Cívica, fue miembro del Consejo profesional de Ingeniería civil y Delegado regional por la Ciudad de Buenos Aires de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Nuria Am: Sos uno de los dirigentes que se manifestó en contra de los anuncios de Milei. ¿Cómo analizás el clima social? ¿Cómo influye el decretazo del Presidente en medio de diciembre?

Estoy con mucha preocupación, como todos los argentinos. Nosotros queremos discutir los contenidos del DNU, pero las formas no son el camino para que, de un plumazo, quieran derogar 366 leyes. Seguramente habrá cosas positivas y otras no, pero tiene que pasar por el Congreso. Sturzenegger tardó un año y medio en hacer ese decreto y necesitó 100 personas; ahora quiere que todos los diputados y senadores lo vean en 24 horas. No es el camino.

Alejandro Gomel: ¿Hay algunas cuestiones del decreto que podrían conseguir apoyo? ¿El problema es la forma?

Nadie sabe bien cuáles son las medidas y cuáles son las emergencias. No entiendo la emergencia de que los clubes sean privados, o de que la empresa de su amigo Elon Musk ingrese dentro de un DNU. No entiendo la necesidad de que se puedan vender tierras a extranjeros. Todas esas cuestiones tan importantes que hacen falta modificar deben pasar por el Congreso, ese es el mecanismo democrático. Además, el Congreso está funcionando. Los cacerolazos se están dando porque la gente ve que las prepagas van a aumentar un 50%, o que los alquileres se van a dolarizar. Son cosas que deben discutirse en el Congreso.

NA: ¿Por qué crees que optó por esta vía el Presidente?

Cuando el asume de espaldas al Congreso deja entrever que no va a ser a través del Congreso su manera de gobernar, ya sea por debilidad o por otras cuestiones. El planteo es que el que no acompaña “la salida” que plantea para el país será castigado por el pueblo. Hasta ahora, todas las medidas van en contra de los sectores medios y de los sectores medios pobres. No veo ninguna mediación social en términos de lo que va a pasar con los salarios, en tres meses vamos a estar en un 100% de inflación y no se sabe si el salario va acompañar o no, porque si acompaña terminamos en una inflación creciente, y si no acompaña terminamos muertos. Hay un montón de cosas que tienen que discutirse y el ámbito es el Congreso.

AG: ¿Te sorprendió que, a tan pocos días de la asunción, ya haya gente manifestándose con las cacerolas?

Creo que se ve, sobre todo en las cuestiones del alquiler, las prepagas, el salario y las indemnizaciones, que son medidas que amenazan los bolsillos de los ciudadanos, como una amenaza a una situación en donde los sectores medios y los vulnerables están exhaustos.

Todos sabemos que hay una necesidad de ajustar, es consecuencia del desastre que dejó el kirchnerismo, pero esta no es la forma. Struzenegger quiere que aceptemos todo a libro cerrado y piensa que los que cacerolean no quieren la libertad. Son 366 leyes en un DNU a tramitar en tiempo récord. No se entienden las formas y no creo que sea el camino.

Claudio Mardones: Teniendo en cuenta que ha sido un proceso de elaboración, de acuerdo a lo que ha contado Sturzenegger, que tomó un año y medio. Algunos creen que detrás hay algunos estudios jurídicos que han aportado recursos y la mirada de algunas cámaras empresarias. Otros dicen que también ha estado Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la campaña, presentó una serie de proyectos respaldados por Juntos por el Cambio que tienen que ver, por ejemplo, con la finalización de las multas laborales, que está dentro del DNU, y otras cuestiones centrales en esta ambiciosa reforma laboral que plantean. Desde su punto de vista, ¿cuánto ha habido de colaboración de Juntos por el Cambio en la redacción de este decreto?

Seguramente hay personas que han colaborado, así como creo que también hay aportes positivos. La cuestión es que tiene que pasar por el Congreso y debatirse todo, pero no es para entorpecer. Hoy hay una voluntad de cambio de muchas cosas y obviamente la cuestión laboral y la Ley de Alquileres son algunos de esos temas. Pero no creo que el camino sea que “el que no lo vota está entorpeciendo". Hoy hay cacerolazos, pero si en unos días no hay una política de salario de ingreso, van a tener cada vez más pauperizado el salario de los trabajadores y eso va a ser un problema, ni hablar de los jubilados.

Me parece que es momento de sentarse y buscar los acuerdos, no quedarse en la postura de que quien no acompaña es la “casta”, ese no es el camino para construir una Argentina en paz. Además, hay cuestiones en las que no veo ningún tipo de urgencia, como la venta de tierras, por ejemplo.

