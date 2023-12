La insólita explicación de Sturzenegger al defender la desregulación del turismo y compararla con el matrimonio

Una insólita comparación vertió durante una entrevista el asesor presidencial Federico Sturzenegger, sindicado como el menor del DNU de desregulación económica de Javier Milei. El economista dijo que el matrimonio es un contrato "recontra más peligroso" que hacer una caminata turística.

Entre rebuscada e insólita y hasta por momentos repudiable. El economista participó anoche de una entrevista en el canal TN donde le preguntaron acerca de las desregulaciones económicas.

Bullrich apuntó a los dirigentes del PRO que rechazan el DNU: "Apoyaron que Macri dicte decretos, sean coherentes"

A propósito de uno de los puntos del DNU firmado por el presidente el miércoles, el periodista Diego Sehínkman le preguntó qué pasaría con una agencia de turismo que vende un paquete para escalar sin condiciones de seguridad mínimas y hay un accidente.

"¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmas en tu vida? El matrimonio. Es recontra más peligroso que ir a hacer una caminata con un flaco en Calamuchita. Entonces, nosotros hacemos un culto de que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer en con quién te casas. ¿Por qué no hacemos un registro de novias y novias? ¿Por qué después no hacemos un registro de productores de novias y novias? Y después te doy un contrato escrito que diga quién lava los platos", lanzó con ironía.

"Tenemos que entender que parte de la vida es la libertad de elegir y confiar en la adultez de las personas para elegir y designar sus vidas. Si en el matrimonio hacemos un culto y disfrutamos, no puede ser que si un productor agrícola que quiere asegurar su cosecha tiene que ir a una empresa autorizada por el Estado", completó.

"También tenemos riesgo de vida cuando cruzamos la calle", respondió cuando le insistieron sobre el ejemplo de una persona que podría accidentarse en una actividad desregulada y no tendría a quién reclamarle.

Guillermo Francos calificó el DNU como "la dirección inexorable del camino del cambio"

Qué plantea el DNU en relación con el turismo

Por medio de una publicación en X (ex Twitter) el abogado especialista en derecho público Martín Antoniucci explicó que gracias al DNU deja de existir el Registro de Agencias de Viajes y con eso quedan derogados los requisitos para su habilitación. Además, indicó que las agencias ya no tendrán la obligación de tener al frente a un profesional idóneo en la materia, que era un técnico con título profesional.

"Es esperable que la medida desincentive la profesionalización del sector", manifestó.

Además, expresó que la eliminación de la figura del idóneo técnico, que es responsable de que la agencia cumpla los deberes, incluye negativamente, ya que "reduce la cadena de responsabilidad solidaria ante reclamos de los turistas usuarios que puedan ser afectados por incumplimientos".

Dura crítica de farmacéuticos al DNU de Milei: "Habilita venta en kioscos y favorece la automedicación"

"Queda eliminada la obligatoriedad de constituir seguros y el régimen de multas por incumplimientos a la norma. También, la instancia de resolución de conflictos, que solo en 2023 permitió que un 20% de los reclamos recibidos se diriman por esa vía", agregó.

También hay, según advirtió, una implicancia en el turismo estudiantil. En el mismo hilo expresó que las agencias de viajes no estarán obligadas a cumplir con estándares de seguridad ni con la constitución de seguros de viaje yl a acreditación de antecedentes penales de sus coordinadores.

AS/fl