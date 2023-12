DNU: Aparece un obstáculo para el primer examen de Milei en el Congreso

El decreto de necesidad y urgencia que este miércoles anunció el presidente, Javier Milei, está encontrando obstáculos inesperados que podría aliar a opositores y algún oficialista en un rechazo común, informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Aparecen enigmas que multiplican los interrogantes. Primero, el decreto 7023 tuvo un accidentado arranque, debido especialmente a que va a haber que esperar ocho días para que rija directamente, precisamente porque le falta la frase mágica del final para que sea un decreto de necesidad y urgencia que empiece a regir inmediatamente.

Lo segundo, que explica parte del secretismo del que se quejaban gobernadores y del que se quejaban también diputados y senadores, tanto del oficialismo como de la oposición: Hay “biblioteca” dividida, porque algunos consideran que, si el tema no está en el decreto en extraordinarias, entonces va a haber que esperar hasta marzo. Otros consideran que no, que directamente hay condiciones precisamente para que en el Congreso de la Nación inmediatamente las dos cámaras traten el decreto de urgencia, luego de que la bicameral de trámite legislativo haya emitido un dictamen. Hay una pelea ahí que es otro capítulo de esta novela, pero ya hay un primer anticipo y es que podrían encontrarse con un obstáculo inesperado. El obstáculo inesperado es que podría existir un rechazo que combine enemigos y posibles aliados, algo que dejaría al PRO en los brazos de La Libertad Avanza.

Las debilidades de Milei

No es solo el radicalismo el que viene planteando esto. El presidente, Martín Lousteau, de la UCR, le ha dicho que haga una ley espejo. Le dijo a Javier Milei: "¿Por qué no parte el decreto en distintos capítulos, los que ya están, y que presente un proyecto de ley?". En pocas palabras, le expresó: 'Retroceda sobre sus pasos, presidente'. Ese fue el planteo de Martín Lousteau. Si fuera solo un planteo del radicalismo y sus bancas, sería una sumatoria, pero en el planteo aparecen muchas más fuerzas. Esto explica por qué distintos bloques están empezando a plantear este argumento, porque este planteo lo sostienen buena parte de los constitucionalistas de los bloques de la oposición, y en el oficialismo no hay una sola posición. Este tema unifica al radicalismo y al peronismo, algo inédito.

El peronismo también está planteando esta misma situación: consideran que, en los términos como está planteado el decreto, no hay chances de que pueda avanzar. Nunca, desde la recuperación democrática, ha caído un decreto de necesidad y urgencia. Pero también dicen, con mucho cuidado, que nunca hubo un decreto que se arrogue tantas facultades del Poder Legislativo desde la recuperación democrática, incluso teniendo en cuenta la cantidad de decretos que han sido firmados por cada uno de los presidentes y teniendo en cuenta que el estatuto del decreto ha sufrido sus cambios por la Constitución, como por último que obliga a que tenga que ser rechazado por las dos cámaras.

Así es que en ese contexto empieza a surgir con mucha más fuerza este planteo, que no es un planteo solamente de constitucionalistas y de especialistas, es uno totalmente político. En el caso del bloque de UxP que preside Germán Martínez, consideran que no está dicho todo todavía, existe una posibilidad de que puedan reconsiderar esta decisión en el Ejecutivo, especialmente porque consideran que no hay chances y que podría darse otra mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados.

Los números de la derrota

Pero en las últimas 48 horas, la forma y el contenido del decreto de necesidad y urgencia 7023 ha cambiado en sus cálculos y los empieza a configurar en contra de los planes del presidente Milei. Porque si se suman los 100-101 votos de Unión por la Patria, más los 35 del radicalismo, los 6 de la Coalición Cívica y los 9 de Cambio Federal, empiezan a aparecer los números de la derrota inesperada para un Gobierno que se ampara en la legitimidad del resultado del balotaje para insistir con este tema.

Es la concatenación de una serie de hechos que comenzaron en la Asamblea Legislativa con la decisión del Presidente de dar la espalda al Congreso en su discurso inaugural, que siguió de la mano de la ausencia de información, tanto para propios como extraños, con respecto a la profundidad del decreto y a los detalles. El otro elemento que realmente muchos no se esperaban es que una parte del decreto reemplace proyectos de ley que la propia Libertad Avanza había planteado. Léase todo lo que tiene que ver con reformas al régimen laboral. Hay una serie de cuestiones que se esperaba que iban a ser proyectos de ley que entrarán dentro de la famosa Ley Ómnibus de la “combi”, como decían que trasladaba distintos proyectos.

En la oposición, también miran con mucha atención las diferencias, porque los principales interlocutores del nuevo oficialismo estaban sin información. Tampoco sabían concretamente hasta dónde llegaba la arquitectura de estos 366 artículos que tiene el decreto 7023. Así que, en ese contexto, la perspectiva e incluso el consejo que han planteado distintos constitucionalistas, como Lonigro, que nos contó que habló con dos ministros para decirles: "¿Por qué no revisan un poco este decreto? ¿Por qué no lo desarman y no lo presentan en distintos proyectos de ley?".

El tema no es solo de los constitucionalistas, es el germen de una primera aritmética política que podría significar un freno inédito. Hasta ahora, nunca el Congreso ha invalidado un decreto de necesidad y urgencia, menos desde la época en la que es necesario que intervengan las dos cámaras del Congreso. Pero también está clarísimo que nunca un decreto se había tomado tantas facultades y se había arrogado tantas facultades del Poder Legislativo.

La Justicia en escena

Este argumento ya de entrada, independientemente de lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados, también es un tema que alimenta las preocupaciones, especialmente en el Gobierno, sobre lo que puede pasar en la Justicia. Pero el otro tema es que, ya con esta base de incógnitas e incertidumbre en materia jurídica, este es un motor también que aumenta la preocupación en el Gobierno. Y dicen: 'Tememos que el problema venga por la Justicia y esto termine en la Corte directamente, de algunos amparos que pongan en crisis, por ejemplo, el interés de vender algunas empresas públicas".

Es difícil poder abrir una operación de privatización teniendo en cuenta que la base jurídica podría quedar hackeada, ya sea por un amparo judicial o por una situación en el Congreso que le muestre una debilidad a Javier Milei, que no esperaba encontrar en el comienzo del arranque del trabajo legislativo y que, además, aumente la peor sospecha que el Presidente podría tener una relación muy conflictiva con el Congreso de la Nación y con el Poder Legislativo.

Son horas de mucho poroteo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Se esperaba con claridad que la oposición, especialmente Unión por la Patria, advirtiera. Germán Martínez ya estaba anticipando y le pedía al Presidente que retrocediera sobre sus pasos. A eso se suman los errores de forma del decreto y esta mayoría circunstancial inesperada, con la pieza que aportó Martín Lousteau.

Lo inesperado es que también es una coincidencia con el panperonismo, que en este contexto, por fuera de los cálculos de cualquiera que lo esté viendo, hasta hace un mes nadie esperaba que pudiera haber una combinación entre 'lilitos', radicales y peronistas.

Podríamos encontrarnos con un Javier Milei que se puede revictimizar, echarle la culpa al Congreso y, en ese contexto, complicar mucho más la relación con el Poder Legislativo. Ahí hay otro elemento que se cocina dentro de la Libertad Avanza.

