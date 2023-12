Desde el bloque de Unión por la Patria hasta Pichetto y Lousteau: las críticas en el Congreso al DNU de Milei

El decreto de necesidad y urgencia que anunció este miércoles a la noche por cadena nacional Javier Milei junto a su equipo de gobierno generó un fuerte rechazo de distintos sectores políticos en el Congreso, que principalmente cuestionan la "falta de institucionalidad" al lanzar un paquete de reformas estructurales muy impactantes sin pasar por el parlamento para debatir cada uno de los 300 puntos del DNU. Además, cuestionan la inexistencia de una verdadera "necesidad" y "urgencia" sobre dicho anuncio.

De esta manera, el DNU del gobierno de La Libertad Avanza generó que no sólo el bloque opositor de Unión por la Patria saliera a manifestar su total repudio, sino que hasta diputados y senadores de Juntos por el Cambio también salieran a hacerlo, como Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo y Elisa Carrió.

Pichetto, Tetaz y Lousteau, a favor de las medidas pero en contra de las formas

Algunos de los legisladores de JxC que salieron a cuestionar el DNU no fue por las medidas que anunciaba sino por la forma de hacerlo: "Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación", manifestó el diputado nacional Pichetto.

Asimismo, explicó que "las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias".

El economista radical Martín Tetaz salió a respaldar las medidas anunciadas directamente, pero de la misma manera las invalidó por ser a través de un DNU: "Me parece buenísimo el decreto desregulador del presidente @JMilei, incluso muchos de los artículos como derogación de Alquileres, de abastecimiento o los registros automotores digitales, son proyectos que coinciden con los que presente en el Congreso. Pero Decreto no deroga Ley".

Y, en la misma línea, el senador radical y también economista, Martín Lousteau, escribió en sus redes sociales una explicación sobre la falta de institucionalidad, a pesar de estar de acuerdo con algunas de las medidas: "Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita. Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía", comenzó su explicación.

"Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos. En el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso", argumentó.

"Pero los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros. Además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma", precisó.

Asimismo, cuestionó la manera en la que Milei rechazó al Congreso: "El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad. Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena".

De esta manera, Lousteau recomendó a Milei cambiar el DNU por una ley que se debata en el Congreso: "El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos".

Por su parte, la diputada Carla Carrizo, del partido Evolución de Lousteau, pidió límites a partir del atropello del parlamento y dijo que ni si quiera el expresidente Carlos Menem lo hizo así: "Ni el ex Presidente Carlos Menem, que lideró un partido mayoritario cuando implementó el proceso de privatización y reforma del Estado lo hizo así. Porque en democracia, ni con Decretos de Necesidad y Urgencia se hace así. Suponiendo que la crisis económica habilita a privatizar la Constitución y vaciar de poder político y control institucional al Congreso Nacional. No. Así no".

Por otro lado, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que viene desmarcándose del sector más duro del PRO liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich hace tiempo, también cuestionó el uso de un DNU en una situación que es excepcional. Por eso, la CC hará un informe para analizar la necesidad y urgencia y la posible violación de derechos constitucionales dentro del decreto de Milei.

"El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas. La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente. Este trabajo requiere seriedad, rigurosidad técnica y profundidad, por tal motivo se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos", escribió el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, algo que fue reposteado por la propia Carrió.

La dura advertencia de senadores de Unión por la Patria

Por su parte, Unión por la Patria no sólo enfocó sus críticas al aspecto inconstitucional del decreto, sino que advirtió a la sociedad sobre los daños que podría generar la aplicación de estas medidas: "En su primera cadena nacional, el presidente Javier Milei planteó un discurso de odio que busca dividir a la sociedad argentina y rompe de un plumazo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Estado de Derecho de la República Argentina", comenzaron en su comunicado desde el bloque de senadores nacionales de Unión por la Patria.

Los senadores del bloque que conduce José Mayans expresaron su "profunda preocupación por el tenor de las medidas que, en trazos, expresó el mandatario, pero que, de seguro, van a contramano de la senda de la recuperación económica, el desarrollo, la generación de empleo y el bienestar para las grandes mayorías de nuestro pueblo".

Sostuvo el bloque que "la creación del referido DNU significa un feroz ajuste sobre la sociedad argentina y un desplazamiento brutal de las atribuciones del Congreso de la Nación".

"Una vez más y ahora ya como presidente de la Nación, Milei vuelve a expresar un profundo desprecio por los representantes del pueblo y de las provincias, que como él tienen la legitimidad surgida del voto popular. El jefe del Estado hizo un discurso alejado de la realidad que viven millones de argentinos y cargado de datos falsos", agregaron los senadores de UxP.

Para la bancada liderada por José Mayans, "derogar por un DNU sinnúmero de leyes, que ni siquiera el mismo presidente pudo precisar, significa una clara actitud autoritaria, antidemocrática, inconstitucional y antirrepublicana que vulnera la división de poderes, establecida por la Constitución Nacional. Este accionar nos retrotrae de forma irónica a los peores de nuestra historia, justo al haberse cumplido hace pocos días 40 años de la recuperación democrática".

Citaron los senadores algunas de las leyes que el Gobierno pretende derogar, entre ellas Alquileres, la Promoción Industrial, la Ley de Tierras, la de Abastecimiento y alertaron que "hasta llega al extremo de retrotraer derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras en el gobierno de Juan Domingo Perón". Para ellos, "este acto resulta en sí mismo una virtual clausura del Congreso y una arrogación de la tarea legislativa por parte del Gobierno; es decir, un brutal avasallamiento de las facultades del Parlamento Nacional".

Sobre el final recordaron que la Corte ha resuelto contra el dictado de DNU cuando "con ellos se busca elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto cercenando las competencias legislativas", y concluyeron llamando a las distintas expresiones políticas a "pronunciarse en contra de este accionar que vulnera la vida democrática y a defender a la República, la división de poderes y la democracia que tanto nos costó recuperar".

