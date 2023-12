El portavoz del presidente Javier Milei, Manuel Adorni brindó su conferencia tras el DNU anunciado anoche y la movilización de este miércoles. Primero celebró el operativo de seguridad motorizado frente a la movilización: "Todo se llevó adelante con la mayor de las tranquilidades".

Adorni informó que recibieron más de 11 mil denuncias de beneficiarios de planes que temían amenazas y extorsiones de "punteros".

"En la movilización participaron alrededor de 3 mil personas, por lo que nos pone contento haber recibido esa cantidad de denuncias", agregó.

"Va a haber consecuencias para quienes incumplieron la ley y se procederá sobre ellos y en caso de que sean beneficiarios de planes, se les quitará", advirtió. Además informó que el costo del operativo de seguridad lo pagarán cada una de las organizaciones que participó de la movilización.

Decreto de Necesidad y Urgencia

"El problema de la Argentina radica en 100 años de decadencia y en esa decadencia había cuestiones como el déficit fiscal que era el más urgente", explicó el vocero. "Entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones que traban el desarrollo y el crecimiento", continuó.

"La política no puede digitar nuestras vidas, no puede decidir qué hacer, qué comprar, en qué invertir y por eso terminamos con esas decisiones que estaban en manos del estado", explicó.

"La ley de alquileres despedazó el mercado del rubro en la Argentina, todos sabemos que la oferta de inmuebles para alquilar se restringió en un 40%", analizó.

"Otros puntos son la Ley de abastecimiento y la Ley de góndolas, que implicaba eso de andar creyendo que en el supermercado el estado debía marcar determinadas cuestiones para ver si vos no tenés la lucidez suficiente para saber lo que vas a buscar, eso no puede pasar más", señaló.

Patricia Bullrich, contra los cacerolazos: "Hay una oposición dispuesta a no dejar gobernar"



"Queremos terminar con esta idea de que debe haber un político indicándonos qué hacer y qué no", subrayó.

Adorni y los cacerolazos: "Nos llama la atención que la reacción haya sido un minuto después"

Respecto a la reacción de los cacerolazos, dijo que es lógico que haya gente que esté en desacuerdo. "No tenemos nada para decir de eso, pero un DNU que uno tarda horas en leer, que la reacción haya sido un minuto después, nos llama la atención, no estaban muy al tanto de lo que significaba este DNU que es en realidad de libertades individuales", sostuvo.

"Entendemos que el DNU da más libertad a la gente y a las empresas y que el Estado no se meta donde no se debe meter y no entiendo que pueda significar un perjuicio para cualquier ciudadano", enfatizó. "Respecto a los aumentos de las prepagas, en realidad lo resuelto en el DNU brinda libertad al trabajador para que no quede preso a su obra social, puede elegir un mejor servicio", indicó.

RB/LT