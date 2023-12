El análisis económico del DNU de Milei

"Si bien en teoría un DNU entra en vigor a partir de su publicación en el boletín oficial, algo que ocurrió anoche, es claro que para que todas estas disposiciones entren en efectiva licencia, el Gobierno todavía tendrá muchas peleas por delante", afirmó Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) luego de analizar las medidas económicas que se ven afectadas con las políticas de Javier Milei.

Los tiempos se fueron comprimiendo y lo que hizo ayer Javier Milei puede considerarse como histórico: no hay ningún otro gobierno en Argentina que haya impuesto una reforma tan profunda en tan poco tiempo, ni siquiera el menemismo. Es mucho más amplio el tiempo que le llevó y los vaivenes políticos e internos de su propio gobierno que le costaron a Carlos Menem para llegar al plan de convertibilidad y de reforma del Estado.

Milei sabe desde el día 1 que tiene poco tiempo y su DNU afecta a todo. No hay sector económico que no se vea afectado, los responsables del decreto comentaban que hay 3 grandes líneas conceptuales detrás del decreto: la primera es la de las libertades individuales, reforzar esas libertades en todos los sentidos.

Milei anunció el DNU que deroga la ley de alquileres, modifica las leyes laborales y facilita la privatización de empresas públicas

Hay una reforma muy profunda al Código Civil en la cual se dice que el Estado va a actuar sólo en forma supletoria a dos personas o empresas que sellen un contrato, es decir que lo que vale es lo que acuerdan las partes, y las leyes aparecen nada más cuando las partes dejan algo sin cubrir. Es una concepción de un liberalismo muy extremo, y desde luego es una reforma muy profunda que se aplica desde la derogación a la Ley de Alquileres, es decir que propietarios e inquilinos acordarán en forma libre.

Además, están los cambios en obras sociales y prepagas. Hoy cada afiliado debe dar parte de sus aportes a las obras sociales, pero la reforma propone que cada empleado disponga de todos sus aportes. Una segunda línea conceptual tiene que ver con la casta, pero no en el sentido político en donde vienen las privatizaciones a empresa públicas, que quedan plenamente habilitadas, desde Aerolíneas Argentinas hasta el Banco Nación, sino también algunas cosas que tienen que ver con las concepciones empresarias fijadas en Argentina durante décadas y que este decreto las retira de un plumazo. Por ejemplo, todas las reformas al comercio exterior dejan a cualquier Pyme con posibilidad de exportar o importar sin más trámites, sin tener que colgarse de un importador más fuerte, o por ejemplo, la desregulación total del turismo, que hace que no se requiere una habilitación especial para prestar un servicio.

Empleados del Banco Nación se manifestaron en contra de la privatización

También hay una tercera línea que tiene que ver con la desregulación: hay decenas de disposiciones de este decreto que tendrán que pasar varios filtros para concretarse, para poder ser aplicadas, que tienen que ver con la anulación de leyes que regulaban, sobre todo, el comercio. Desaparece el famoso Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, desaparece la Ley de Góndolas, desaparece la Ley de Abastecimiento, la ley del primer peronismo, con la cual siempre se amenaza cuando empiezan a faltar productos por culpa de los propios controles de precios.

Después, hay otras desregulaciones para un montón de sectores en particular, como los azucareros, la minería o los servicios de internet. Son reformas profundas que afectan a muchísimos sectores. En lo inmediato, por un lado uno esperaría una reacción positiva por parte de los mercados financieros, a los cuales se les mezcla la licitación de deuda, donde hubo una licuación de los precios fenomenal, una baja de tasas increíble, en donde los grandes inversores quedaron con una tasa inferior al 9% mensual con una inflación para diciembre que se pronostica por encima del 25%.

Javier Milei dijo que el DNU es en favor de la gente

Uno esperaría que haya cierta recepción positiva por todos aquellos que defienden la economía del mercado, pero al mismo tiempo se esperan tres grandes oposiciones al DNU: una ya empezó y se define por las protestas sociales; la segunda oposición va a estar en el Congreso, ya que es claro que el DNU basada en una situación de emergencia, se roba algunas facultades de tipo legislativo. Es difícil explicar cuál es la urgencia de modificar el régimen legal de los códigos de fútbol, por ejemplo. La tercera oposición será la Justicia: uno esperaría una lluvia de amparos de toda clase que vengan de sectores empresarios y gremios estatales, con lo cual, si bien en teoría un DNU entra en vigor a partir de su publicación en el boletín oficial, algo que ocurrió anoche, es claro que para que todas estas disposiciones entren en efectiva licencia, el gobierno todavía tendrá muchas peleas por delante.

Algo que ya se había insinuado en las primeras medidas del BCRA y en los primeros anuncios de Luis Caputo es la licitación de deuda, es decir el instrumento en el cual ayer se ubicaron 2 billones de pesos que venían de las leliqs que terminaron rindiendo una tasa del 8,66%. Un plazo fijo rinde el 9%, es decir que esas inversiones millonarias quedaron con las mismas tasas de un plazo fijo de 100 mil pesos que puede hacer cualquier asalariado.

Todo ese movimiento de precios que van a ser licuados también es dinero transaccional, es decir que todas las masas de ahorros de los argentinos, tanto de individuos como de empresas, ya estaba dolarizada. Toda esa masa de pesos que ahora va a ser licuada en realidad es dinero transaccional, es el dinero que todos tienen en sus cuentas para el giro de sus actividades, pero el ahorro de los argentinos no va a ser licuado porque, en su amplísima mayoría, ya estaba dolarizado a lo largo del proceso que vino dando en los últimos años con el cepo. Por lo cual, definitivamente se ha producido una licuación con esta salvedad en cuanto al dinero que en su mayoría, según explican en los bancos, es transaccional.

Luego de conocerse el decreto de Milei, ¿qué pasa con el dólar y los mercados?

Se trata de un giro transaccional porque son fondos que, sobre todo las empresas, por razones regulatorias, no pueden tener en otro lado que no sea en plazo fijo. Es el caso de muchos importadores, que tuvieron que poner sus pesos para pagar sus operaciones en dólares con el exterior porque no pueden dolarizar. Hay muchos de esos fondos que van a estar licuados, pero hay muchas restricciones de tipo legal, y en lo que tiene que ver sobre todo con las familias. Es decir, si se considera que en Argentina hay depósitos bancarios en dólares por 15 mil millones de dólares y se estima que hay dólares en efectivo en el colchón por más de 200 mil, es claro que el ahorro está en otra parte. Los bancos dicen que todo el dinero que gira, cuando hay tanta inflación, hace que todo el mundo quiera hacer algo, lo único que no es una opción es dejar dinero depositado en las cuentas a la vista.

Hay muchos pesos que son acertados impositivos que vencen en uno o dos meses, todo eso se transforma en plazo fijo. No cabe la menor duda de que se están licuando, y es lo esperable después de un salto cambiario que también tiene pocos registros: se está produciendo una licuación fenomenal, no es todo transaccional ni todo ahorro, pero hay muchas restricciones legales, sobre todo para el importador, y toda la parte del cepo que tenía que ver con el comercio exterior, no solo con el acceso a los dólares, que en ese caso sí era dinero transaccional. La misma inflación va llevando a que, por ejemplo, si alguien tiene que hacer un pago impositivo en uno o dos meses, no quiera dejar el dinero en una caja de ahorro o de cuenta corriente durante dos meses.

Cuáles son los puntos del DNU que se espera que desregule la economía

El Fondo Monetario siempre pide que las tasas sean impositivas. Giacomini, el ultra libertario, dice que “el corazón de la primera parte de este plan es todo lo contrario al liberalismo”. Claramente, al poner una tasa de interés que sea la tercera parte de la inflación, hace que dos tercera partes del problema de las leliqs se solucione licuando, ese es un tema más importante que el DNU, habrá que ver qué se aprueba del DNU.

Se cambió el método del ahorro en pesos, porque quien ahorra en pesos, hasta la existencia de las leliqs, tenía lo mismo que la inflación. Ahora no, es directamente la licuación de todos los ahorros en pesos de los argentinos, que no les quedó otra alternativa. Todos los que pudieron ahorrar en dólares lo hicieron, pero lo cierto es que todos los que ahorraron en pesos, en los próximos tres meses, van a perder más de la mitad de su salario.

Sin duda, lo último que va recomendar el liberalismo es una tasa de interés negativa. En el último año, dos tercios de la emisión monetaria tenía que ver con los intereses de las leliqs y solamente un tercio con monetizar el déficit, es decir que en términos de emisión monetaria e inflacionaria, eran más graves las leliqs que el propio déficit fiscal. Es un dato que esta licuación desactiva.

Pablo Moyano advirtió que judicializarán el DNU de Javier Milei

Por otro lado, los bancos habían pedido desactivar los plazos fijos en UVA porque tienen que darle al ahorrista un rendimiento que no tienen en donde colocar, pero el BCRA les dijo que no y les modificó una cláusula importante que tiene que ver con la cancelación anticipada, pero el plazo fijo en UVA es obligatorio y se vuelve una opción de ahorro importante, tienen la desventaja de dejar varios días inmovilizados los pesos pero la ventaja absoluta de ser la única opción de ahorro que asegura que no se va a perder con la inflación.

Esos dos tercios y un tercio es lo que en el déficit fiscal es 5% y el 10% del déficit cuasifiscal por los intereses de las leliqs y los pasivos remunerados, pero, según varios economistas, es mentira que es 10 puntos del déficit cuasi fiscal, porque en realidad esa tasa de interés ajustada por la inflación es 0, no es positiva. Lo importante, si es el déficit del 5% fiscal, es que el otro 10% finalmente no es una tasa de interés real del 10% del PBI, porque la inflación se termina neutralizando, entonces la forma que tiene de solucionar el tema de las leliqs no es liberal. Van a licuar lisa y llanamente la mitad de los ahorros a través de reducir las leliqs, que es lo contrario al plan de cualquier economista neoliberal.

VF JL