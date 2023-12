Tras el DNU de Milei, diputados de UP se reúnen con la CGT y la CTA y reaparece Massa

El Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica anunciado ayer por el presidente Javier Milei y los cacerolazos espontáneos que se registraron hasta entrada la madrugada activaron a la oposición. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reúne de emergencia a las 18 y prevé para este mediodía un encuentro con el bloque de diputados de Unión por la Patria.

Así lo confirmaron a PERFIL fuentes del bloque opositor, quienes precisaron también que a las 13.30 también habrá una reunión con la CTA en el Congreso.

Varios de los participantes, precisamente los alineados al massismo, participaron esta mañana de una reunión con el exministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa. Fue la primera aparición del tigrense en una reunión política tras 10 días fuera del gobierno.

En ese encuentro, llevado a cabo en las oficinas de la Fundación Encuentro, ubicadas sobre Av. del Libertador, Massa intercambió con sus dirigentes de confianza el impacto de las decisiones tributarias y los anuncios "tendientes a incrementar la presión fiscal". También se analizó que el paquete de medidas "se proyecta en 2,36% del PIB, lo cual implica una mayor carga tributaria para los trabajadores, jubilados, monotributistas, pero también para las Pymes, las economías regionales y la industria".

Cadena nacional donde Milei anunció el DNU.

La reunión con Massa: quiénes estuvieron

En la reunión con Massa estuvieron presentes el ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el ex titular de Aduanas Guillermo Michel, los diputados nacionales Daniel Arroyo, Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán y Mónica Litza, además del exministro de Transporte, Diego Giuliano, entre otros.

"Vamos a exigir que se constituya la comisión y vamos a trabajar para que llegue lo más rápido al Congreso y tengamos la mayoría para rechazarlo. Tenemos que constituir una mayoría para rechazarlo. Tenemos que hacer las cosas bien para tener la mayoría en el recinto y rechazarlo. No estamos lejos de construir ese escenario, pero hay que hacer las cosas bien", dijo esta mañana el diputado nacional de Unión por la Patria y jefe del bloque, Germán Martínez.

"¿Cómo no va a haber clima para paro?", se preguntó Daer

"¿Cómo no va a haber clima para paro?", se preguntó esta mañana el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer. "Lo único que le faltó al DNU es decir que consagran a las Malvinas como territorio inglés", añadió.

Tras el explícito pedido que hubo durante la noche del miércoles en la calle para que la CGT, Daer confirmó que habrá una reunión del Consejo Directivo a las 18.

"Venimos a una reunión con el bloque que estaba pedida hace tiempo. Nos sorprende esta medida ilegítima que tomó el presidente con la emisión de un DNU sin necesidad ni urgencia y seguramente será parte de la conversación de hoy, y a las 18 se reunirá la CGT", dijo Daer.

"El paro es una de las posibilidades, la movilización también y la judicialización también", afirmó el referente de la central obrera al entrar a Diputados.

"Acá hay un montón de sectores de la sociedad argentina afectados por eso. Durante cuatro años no se tocaron derechos, no se regala Aerolíneas, no se privatizan servicios, por eso no hicimos nada. Ahora están destruyendo las instituciones republicanas que tienen que ver con el ejercicio democrático y el funcionamiento legislativo", afirmó.

