Daniel Rosato: “Hay algunos puntos del DNU que pueden traer serios inconvenientes al sector PyME”

Los anuncios realizados a través del DNU del presidente Javier Milei tuvieron un fuerte impacto en el sector industrial, si bien fueron bien recibidos por las grandes empresas, a las PyMEs podría perjudicarlas severamente con el cierre de algunas empresas y un crecimiento en el desempleo. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el presidente de PyMEs Industriales Argentinos, Daniel Rosato.

“Hay algunos puntos de los cuales ha hablado el presidente en su DNU que pueden traer serios inconvenientes para el sector PyME industrial”, comentó Daniel Rosato. “Estamos hablando de libre comercio y de las importaciones libres que ya sabemos cómo puede afectar al sector industrial, acá hay algo que no se menciona y ha ocurrido en otras oportunidades”, agregó.

La llegada de productos con bajo costo del exterior puede significar el cierre de varias empresas

Posteriormente, Rosato planteó: “Se habla de la posibilidad de dumping, que exista en todos los productos que vienen del exterior, donde ahí necesitamos un control que proteja nuestra industria nacional”. Luego, manifestó que, “ya ha ocurrido que vengan productos del exterior por debajo del costo, entonces, esto va a significar el cierre de muchas empresas y va a generar desempleo”.

Se exige que las PyMEs puedan competir a nivel internacional

“Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno revea el problema que tenemos de competitividad a nivel nacional”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Estamos pidiendo que las PyMEs compitan a nivel internacional, pero las grandes empresas no tienen ningún tratamiento en especial y la raíz del problema surge ahí también”.

Cómo impacta la reforma laboral en el sector PyME

Por otro lado, el presidente de PyMEs Industriales Argentinos señaló: “Una reforma laboral era muy esperada por todo el sector industrial y creemos que es algo importante pero también se tiene que avanzar con medidas muy concretas para que las PyMEs podamos generar empleo”. A su vez, aseveró que, “ya se está hablando de despidos en varios sectores”.

“Tenemos medidas que no tienen nada que ver con la industria, la medida que está relacionada a la producción y al trabajo no son bien recibidas por el sector PyME y sí por las grandes empresas”, expresó Rosato. “Hay medidas que entendemos que no son perjudiciales y son necesarias”, concluyó.