"Mira, esto cambia nuestro negocio por completo. Están reunidos los abogados. Al mediodía tendremos un panorama". La respuesta llegó por parte de un empresario farmacéutico que está desde la medianoche con el teléfono abierto para entender lo que sucedió cuando el presidente Javier Milei emitió el mega DNU que cambia de raíz la legislación actual. De la misma forma están todos los sectores de la economía con los que habló PERFIL para conocer las primeras repercusiones.



Una situación similar ocurrió ante la ronda de consultas con la política. El peronismo salió a plantear el rechazo a través del titular del bloque de Diputados, Germán Martínez, quien dijo que el DNU "tiene que ser rechazado con urgencia por el Congreso".

Pero la situación no es clara dentro de Juntos por el Cambio. Dentro de esa alianza electoral las voces difieren entre radicales, la Coalición Cívica y el PRO. Inclusive también hay ruido entre dirigentes de cada uno de esos partidos. "Hay miradas muy distintas. El DNU va a la bicameral que aún no está confirmada y tendremos que votar por si o por no a todo el paquete. No está claro que hacer", se sinceró un diputado radical ante este medio.

Rechazo sindical

En el ámbito sindical, por ahora solo se conoció una declaración del titular de la CGT, Héctor Daer: "Rechazamos el DNU decretado por el Gobierno. Subvierte el orden republicano democrático y altera la división de poderes. Su inconstitucionalidad es manifiesta. No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social. Las emergencias dictadas sólo se justifican en un diagnóstico intencionalmente falaz para arrasar con los derechos sociales de todos los argentinos", argumentó el sindicalista

Más allá de ese mensaje, este mediodía habrá una reunión de los principales dirigentes para buscar pasos a seguir. Algunos, como Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, exigieron un paro nacional. El dirigente consideró que “hay que construir un gran paro nacional” contra la medida “de entrega y desolación”, en declaraciones a Radio Provincia.

Polémica en la Justicia

En los pasillos judiciales hay tanto estupor como entre los abogados constitucionalistas. El decreto tira por tierra el trabajo de cientos de leyes que fueron aprobadas por el Congreso y ahora quedaron extintas ante una firma del Presidente. "¿Y ahora?", preguntó PERFIL a un reconocido abogado laboral. "Se viene el quilombo", fue la respuesta.

Según pudo saber este medio, por lo menos tres estudios jurídicos que trabajan con distintas cámaras empresarias comenzaron a redactar presentaciones que se harán antes del sábado para frenar las reformas que cambian de un momento a otro toda legislación vigente en lo que respecta a sus negocios. "Con la excusa de que estamos mal, llega (Federico) Sturzenegger a romper todo y encima nos dice que esto es legal", apuntó un empresario petrolero.

