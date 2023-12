Federico Sturzenegger, el "arquitecto" del DNU de Javier Milei dijo que la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial es "lo más importante" del megadecreto de reformas.

"Teníamos nuestro código de un señor que se llamaba Vélez Sarsfield ¿te acordás?", le dijo al periodista de Radio Mitre Eduardo Feinmann. Y puntualizó: "Era de estricto corte liberal, lo que quiere decir que en un contrato prima la voluntad de las partes".

Precisamente, la modificación del artículo 958 de Código Civil y Comercial le asigna la posibilidad de una aplicación "supletoria", es decir que se aplica en defecto de otra.

Traducido en la voluntad política del Gobierno, ese contrato entre partes supera la letra del Código y abre las puertas a una mundo de transacciones "libres" entre privados.

Sturzenegger, arquitecto de la medida, fue consultado acerca de por qué el Gobierno no mandó al Congreso la batería de medidas en vez de sacarla por decreto, en sintonía con los cuestionamientos que aparecieron. "Porque la idea era dar una imagen de cambio de régimen. Él tiene que dar una señal rápida, se da cuando tenés un presidente que dice que está dispuesto a cambiar cosas", afirmó.

Durante la entrevista, el asesor del Gobierno sostuvo que "esto es un pedacito de las reformas que quiere hacer el presidente" y ratificó que a fin de la semana se enviará al Congreso el paquete de leyes que incluye, por ejemplo, cuestiones tributarias no tratables por la vía del DNU.

"Acá no se obliga a nadie a nada. Veremos si las castas están dispuestas a hacer explícitos sus privilegios. Nosotros no estamos obligando a nadie a nada", dijo. "¿Vos me lo querés judicializar? ¿Y qué me vas a decir? ¿Que la gente no tenga más libertad?", planteó.

Por otro lado, Sturzenegger fue consultado acerca del cacerolazo que hubo en la noche del miércoles en la ciudad de Buenos Aires y otras localidades del país. "Yo estaba impactado en lo rápido que lo leyeron al DNU", ironizó.

"Uno de mis ayudantes que vive en Caballito me dijo 'nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad'. Los cambios de transformación profunda, la libertad es todo un tema. El presidente tiene una convicción muy fuerte de que ese es el camino y que un capitalismo en serio funciona cuando los capitalistas están obligados a competir en serio", respondió.

En otro tramo de la entrevista, el economista señaló cuál cree que es la reforma más importante del mega decreto: "Lo más importante del DNU es el artículo 958 del Código Civil y Comercial (las partes son libres para celebrar un contrato). Eso lo cambiamos. Nosotros decimos que la aplicación del Código es de carácter supletorio".

En desarrollo...

LT