La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, comparte algunas de las medidas que contiene el DNU de Milei, pero rechaza lo que considera un "abuso" del método del DNU. "Todos los presidentes tienen un montón de decretos, perpo es un decreto por reforma, no un decreto para 300 reformas", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carla Carrizo es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical desde 2013 y cumplirá su mandato en 2025. Además, es ex vicepresidenta del bloque de la UCR en Diputados.

Nuria Am: ¿Estás de acuerdo con el contenido y no con la forma del DNU o criticás ambos?

Es la pregunta clave. ¿Por qué decimos que el modo no está bien? Porque impide hacer una defensa colectiva. Entonces, no es que nosotros estemos en contra de los DNU, cabe aclarar esto, porque soy politóloga y estuve muy de acuerdo con las reformas del '94.

Qué necesita el DNU de Javier Milei para ser aprobado

Legalizar los decretos es un recurso de gobernabilidad en situaciones de emergencia para un Presidente con una democracia compleja como la Argentina, que tiene gobernadores, dos Cámaras, etc. Eso es legal y constitucional. No se debe abusar de los recursos, eso es lo que está en discusión.

Todos los presidentes hicieron uso de los DNU, por eso no es la cantidad sino el modo, el formato. En un solo decreto nos presenta unas 300 reformas. Todos los presidentes tienen un montón de decretos, perpo es un decreto por reforma, no un decreto para 300 reformas.

Eso es lo que está en la discusión, porque se tiene temas muy buenos en los que el Radicalismo hace cuatro años que los viene pidiendo. En algunas cosas Argentina está atrasada 20 años, como en la declaración de la educación como un servicio esencial.

Sturzenegger: "Esto es muy chiquito, temas de urgencia, al Congreso irá mucho más"

Cuando empiezan las clases y el paisaje del ciclo escolar en marzo todos sentimos lo mismo, que los niños están fuera el debate, porque es unas simetría de poder. Los chicos no se pueden sentar en la mesa a discutir salarios con los sindicalistas, pero el derecho se vulnera. En toda Europa, e incluso Latinoamérica, es servicio esencial. Uno puede discutir salarios y está perfecto, pero no tomando a los niños como rehenes.

No estoy muy de acuerdo con que debatamos una delegación para darle un cheque en blanco para que se privaticen 47 empresas del Estado, porque algunas funcionas está muy bien y en otras muy mal, no son todas lo mismo.

El punto es la desmesura y la magnitud. Hay cosas que están muy bien. Se mete en cuestiones de desburocratización, que son excelentes. Coincido totalmente con el tema de desburocratizar el registro de automotores, que lo presentó Martín Tetaz pero hace más de tres años o más con Martín Lousteau lo habíamos hecho. Hay que hacerle la vida más fácil a los ciudadanos en su vínculo con el Estado, algo que hicimos con el certificado único de discapacidad.

Unión por la Patria, Pichetto y Lousteau: las críticas en el Congreso al DNU de Milei

Todo lo que sea desburocratizar está muy bien. No podemos mezclar cuestiones relacionadas con el vínculo del ciudadano con el Estado, que es muy bueno, con cosas de enfoque estratégico y que generan muchas transferencias normativas. Por eso hacemos ruido en las formas, tener buenas formas permite medidas duraderas. Es lo que necesitamos en Argentina, que lo bueno se haga bien.

Alejandro Gomel: Hay varias voces que piden al Gobierno que retire el DNU y mande leyes para realizar las reformas. ¿Crecen las posibilidades de que el Poder Legislativo rechace el DNU, algo que sería inédito hasta el momento?

No te puedo decir que esa sea la decisión. El problema de una insistencia es que es un Gobierno poco común. Este jueves se debatía el contrapunto con Carlos Menem, cuáles de los presidentes argentinos tuvieron una agenda de reformas profundas de Argentina. Menem hizo reformas profundas y le fue muy bien, por algo estaba el "Menem lo hizo". Su gobierno duró 10 años, fue reelecto, logró la reforma constitucional acordada por todos los partidos, sin exclusión, sin armas, y no generó conflictos.

¿Cómo es que lo hizo? Obvio que gobernó por decretos, pero esos DNU estaban acordados con todos los líderes parlamentarios y basados en leyes. Era el líder de un partido mayoritario de Argentina, tenía todas las provincias. Cuando uno tiene que hacer reformas muy profundas y esas son importantes para la ciudadanía porque, ¿quién está en contra de que tenemos que cambiar? Nadie. Queremos hacerlo bien.

Carla Carrizo: "Menem hizo reformas profundas y le fue muy bien".

Y si Menem con el principal partido de gobierno y mayoritario en Argentina dijo "vamos a hacer eso" y estaban de acuerdo. Imaginemos en este caso, que no tiene ni siete senadores, ningún gobernador, o sea, el poder no es sólo la preferencia del Ejecutivo. No es que los legisladores son malos.

Nicolás Massot dijo que gobernar con Cambiemos fue un gran aprendizaje. Cuando sos minoría no podés imponer, porque usar mal una herramienta de poder tiene su costo.

Un posible conflicto entre poderes

AG: ¿Hoy ves un camino de rechazo en el Congreso?

Hoy es un camino de prevención, no sé si de rechazo. No se puede hacer un decreto con 300 reformas. O hacés 300 leyes, o un decreto por cada una de las reformas, y tratamos uno por uno. No se puede tener un vínculo de patota con el Congreso, porque no se hace así en ninguna democracia del mundo. No es que Argentina solamente tenga DNU, todo los presidencialismos, salvo Estados Unidos, tienen mecanismos de gobernabilidad por emergencia y funcionan como Argentina está diciendo que tienen que funcionar, en el Congreso.

Lo que quiero decir es que no hay una cuestión de enfrentamiento de los líderes del Congreso, sino de que decir "hagamos las cosas bien", porque así no es. Le pasó a Mauricio Macri cuando quiso designar por decreto a los jueces de la Corte Suprema y le dijeron que no. No lo hizo bien, y no es que se descalificó. De hecho, dos de los integrantes de la Corte están ahí.

Claudio Mardones: Si el Presidente no convoca a extraordinarias y no incluye este tópico en el temario, ¿considera que el Congreso igual puede tratar el tema luego de que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo haya firmado el dictamen al respecto? Le pregunto en esta etapa de enero y febrero.

Lo ideal es que convoque a extraordinarias. Pero hay que decir que la Comisión de análisis de Trámites Legislativos, que es una comisión permanente integrada por diputados y senadores para analizar los DNU funciona siempre, no hace falta que tengamos convocatoria a extraordinarias u ordinarias.

CM: Eso sin duda. La pregunta es si desde su punto de vista, cuando ya la Bicameral haya dictaminado en enero o febrero, opina que la Cámara Baja puede reunirse para tratar este tema específicamente, o si, con el dictamen, tienen que esperar hasta el 1 de marzo. ¿Cree que las dos Cámaras puedan reunirse igual?

Una cosa son las comisiones y otra el funcionamiento de las Cámaras, el Recinto, la deliberación, entre otras cosas.

El Presidente dio su palabra de que convocaría a extraordinarias, estamos esperando que lo haga. Supongamos que convoque a extraordinarias y simplemente presente el decreto, está perfecto. Esta es la cronología de los acontecimientos que ocurrirá.

El lunes empieza a tener vigencia el DNU, y el Ejecutivo tiene 10 días para enviar ese decreto al Congreso. Después, la Comisión tiene 10 días para hacer un dictamen. Si la Comisión no hace un dictamen, cada una de las Cámaras puede tratarlo, porque no es que una comisión es más importante que el Recinto, las Cámaras tienen poder para decir que la Comisión no se expidió. En ese caso, cada Cámara tratará esto y resolverá qué hacer.

Todo el mundo quiere ayudar a un gobierno que hace 10 días que empezó. Lo que estamos diciendo es que hay un aprendizaje, tanto de gobierno de mayorías (Menem), como de minoría (Cambiemos), de que si se hacen las cosas bien, resulta mejor y los cambios duran. Necesitamos y todos queremos eso. No se puede gobernar en minoría con semejante agenda, imponiendo, porque eso resulta mal, y queremos que resulte bien.

Las Cámaras tienen el mismo poder que tiene el Presidente dentro del Congreso, una vez que llega la agenda pueden decir sí o no.

Germán Martínez: "Milei quiere cerrar el Congreso"

NA: El Congreso puede intervenir antes de que entre en vigencia el DNU. En lo que respecta a tus posibilidades y facultades como diputada, ¿qué vas a hacer?

En política trabajamos de forma colectiva, no es una historia personal, no nos representamos con nombres propios, sino con nombres partidarios. A partir de las 11:00 AM tenemos una reunión con el bloque, con nuestro presidente del bloque, que es el diputado Rodrigo de Loredo, para analizar lo que dispuso la mesa de Comité Nacional, que fue muy clara y manifestó que estamos en condiciones, queremos hacer un buen debate. Las formas importan, porque no es por una cuestión solamente normativa. Lo que queremos es una trayectoria de éxito, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo, sobre todo por la ciudadanía argentina.

Esperaremos a ver qué resolvemos y ahí iremos tomando una posición colectiva sobre cómo actuarán los bloques, cómo y cuál será la posición coordinada y la estratégica frente a esta jugada del Ejecutivo de hacer un decreto, una jugada para 300 reformas.

BL FM