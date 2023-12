Tras el mega decreto de necesidad y urgencia que anunció este miércoles el presidente Javier Milei, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó su postura redes sociales y sentenció: “Estoy de acuerdo con muchas de las reformas propuestas, pero no de la manera elegida para llevarlas a cabo”.



El ex precandidato a presidente reapareció luego de dejar el máximo cargo ejecutivo porteño, mientras Juntos por el Cambio se encuentra fragmentado por los apoyos de dirigentes como Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Milei. Lo hizo en su cuenta de la red social Instagram, mediante una secuencia de imágenes. "Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto", expresó.



En relación al DNU que incluye la modificación de más de 300 leyes, Larreta expresó que "el instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto”. Y agregó: “Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás”, Además hizo hincapié en la necesidad de preservar la estabilidad y continuidad de las reformas.

Milei desreguló por decreto los servicios de internet para que llegue Starlink, la red de internet de Elon Musk

El apoyo de Rodríguez Larreta a algunas medidas y los insultos de Milei

Como había adelantado durante su campaña, respaldó la idea de que "Argentina necesita reformas profundas", pero aclaró que solo tendrán éxito "si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen la solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción". "Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo”, sostuvo en el mensaje a través de sus redes sociales.



Además, enumeró algunas de las medidas que comparte del decreto: "La declaración de la educación como servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del regimen laboral, la reforma del Código Aduanero, la reforma de los Registros Automotores".



¿Ya es válido el DNU de Milei? Cómo es el tratamiento legal y cuál es la injerencia del Congreso

Rodríguez Larreta concluyó el comunicado enfatizando la importancia de realizar las acciones priorizando la Constitución "por encima de todo" e hizo un llamado al consenso basado en el diálogo.

Durante la campaña antes de las PASO, Rodríguez Larreta fue atacado en diversas oportunidades por Milei, que ya entonces se mostraba más cercano a Macri y Bullrich. El libertario lo acusó de realizarle operaciones, lo llamó "siniestro" e incluso "zurdo de mierda".

El entonces alcalde porteño no respondió a las agresiones, anclado en su discurso de no agresión. Sin embargo, en una de sus últimas conferencia de prensa, recordó que Milei dijo que iba a pisarlo "con una silla de ruedas".

RM / Gi