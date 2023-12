Sturzenegger criticó a la CGT y habló sobre los fondos que reciben el INCAA y el Instituto del Teatro

Federico Sturzenegger, uno de los asesores clave del presidente Javier Milei y además mentor del amplio Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que sacudió el tablero político la última semana, siguió este sábado con su raid mediático, explicando los alcances y defendiendo objetivos de las nuevas normas, en este caso visitando a Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo político de Radio Mitre.

El extitular del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri insistió en que "el DNU defiende la libertad de la gente", y se mostró molesto con la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció una marcha a Tribunales el próximo miércoles, y dejó abierta además la posibilidad de declarar al día siguiente, cuando se reúna el Congreso Central Confederal, de decidir lo que sería el primer paro nacional cegetista desde mayo de 2019, cuando todavía estaba Mauricio Macri en el poder.

"Ver la CGT marchando a la Corte Suprema me da bronca, me pregunto: ¿Por qué no marcharon cuando Alberto Fernández encerró a los niños durante la pandemia por DNU?", se preguntó indignado Sturzenegger en Mitre.

Sobre el DNU que entrará legalmente en vigencia el viernes 29 de diciembre, Sturzenegger repitió que vendrá "un paquete más grande al Congreso", indicando que "Argentina tiene muchos problemas, no termina en ese DNU".

"Hay que elegir cuidadosamente los temas, pero lo que nadie puede negar es que la emergencia económica de la Argentina es evidente", sostuvo Sturzenegger, recalcando que "a la casta le dijimos que hay que competir, algo que nunca nadie se animó a tocar desde la época del gobierno de Onganía".

"Lo que nosotros queremos es que los argentinos puedan elegir libremente", agregó, "lo que sucede es que algunos dirigentes kirchneristas repiten falacias, el gasto ¿de dónde creen que se financia? Del Banco Central, porque la inflación es un impuesto".

Los casos del INCAA y el Instituto del Teatro

"Cuando dicen que hay un impuestazo, eso es falso, hay una sustitución del impuesto. Así son estas las falacias, que al kirchnerismo le sirvieron para dejarnos esta inflación", precisó Sturzenegger en la entrevista con Marcelo Bonelli, dedicando parte importante de sus declaraciones a las situaciones del INCAA o el Instituto del Teatro, que muchas voces del plano cultural agitan que "Milei va a cerrarlos". Sturzenegger sin embargo afirmó que eso no es cierto,: "No van a cerrarse, lo que nosotros decimos es que debe transparentarse todo los fondos que reciben este organismo, porque el kirchnerismo lo que hizo es poner algunos impuestos para que el dinero les fluya directamente, casi en secreto, sin que esas cifras se conozcan".

"Eso es lo que debe conocerse, como el caso del Instituto de Teatro, que tiene sedes en todas las provincias y esos fondos tienen que estar a la vista y aclararse adonde fueron".

Finalmente, Sturzenegger volvió a insistir, como hizo en varias ocasiones en la última semana, en que el DNU buscará que "entre sindicatos y empleadores vayan aportando a un fondo que se use cuando haya que pagar indemnizaciones, y que eso ayude a bajar la litigiosidad, porque acá tenemos una extraordinaria industria del juicio".

