Guida Zack afirma que no puede haber dirigentes que no se sienten a hablar por tener diferencias: “A esta altura, todo dirigente que esté en contra de la dolarización debería poder sentarse en una mesa para conversar una alternativa a esa eventual política que tanto costo le llevaría a la economía argentina”, expresó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guido Zack es doctor en análisis económico, tiene un master en análisis económico aplicado. Además, es director de economía de la fundación Fundar, profesor de la Universidad Nacional de San Martín donde también coordina el Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo y la Escuela de Economía de Negocios.

Montoya: "Corremos el peligro de que se abra otro proceso de crisis"

¿Este es el plan económico que también proponía en campaña Juntos por el Cambio, fundamentalmente Patricia Bullrich? Desde un sector de Juntos dicen que tienen que aprobar el DNU y la ley ómnibus porque se trata de las mismas reformas que proponía Federico Sturzenegger para Bullrich. Por otro lado, Carlos Melconian, quien hubiera sido el ministro de economía si ganaba Bullrich, está totalmente en contra, dice que las leliqs no son un problema, que no íbamos a la hiperinflación y que el dólar tenía que estar a $550.

La verdad es que esa es una pregunta para hacerle a un funcionario a algún dirigente de Juntos por el Cambio. Pero lo que queda claro es que las diferencias que vive la Argentina en términos políticos, no sólo están entre los diferentes partidos y coaliciones, sino al interior de estos mismos. Esto también es un problema tal como vimos en el gobierno anterior.

En este gobierno que recién empieza también lo estamos viendo, porque no se percibe una unidad y hay muchas marchas y contramarchas. Lo que sí es cierto es que muchos dirigentes de Juntos por el Cambio muestran muchas diferencias con lo que está haciendo el Gobierno, particularmente con el espíritu democrático del DNU.

Un colaborador de Sturzenegger, contra el DNU: “Las formas son esenciales”

¿Cuál es tu opinión de las diferencias del plan de Melconian y el de Caputo?

El plan de Melconian no lo terminamos de ver, tenemos indicios de lo que hubiera hecho en caso de ser ministro.

Había detallado parte por parte y con la Fundación Mediterránea estuvieron trabajando dos años.

No hubo ningún documento escrito que uno pudiera leer en detalle. Hay que reconstruir las declaraciones que fue haciendo y que no son todas consistentes, al igual que toda persona que tiene contradicciones internas. No se puede detallar lo que iba a hacer.

Carlos Melconian criticó "la improvisación" del plan de Caputo y Milei

Dijo que las leliqs no eran un problema y el déficit cuasifiscal del 10% era abstracto porque se licuó con la misma inflación. Además, las tasas no terminan siendo positivas por lo que el 10% de déficit es un ajuste contable. Por otro lado, el dólar tenía que estar a $550 y no era necesario producir una devaluación. ¿El plan de Caputo es el mismo que el plan de Melconian?

Aparentemente no es el mismo, no son las mismas personas ni el mismo partido político. Las declaraciones que vos mencionás de Melconian muestran esas diferencias. Lo que no podemos reconstruir es exactamente lo que él pensaba hacer en caso de ser ministro. Mi punto de vista está más cercano a lo que plantea Melconian. Las leliqs o el pasivo remunerado del BCRA no son el principal problema de la economía argentina. Hoy está muy por debajo de la inflación la tasa de interés, por lo cual se va licuando.

Carlos Melconian y Federico Sturzenegger

Es posible que una devaluación de esta magnitud no era necesaria. Algunos dirán: "¿Cómo que no era necesaria si se está diciendo que en febrero o marzo se necesitaría otra?". El problema es que acá no hubo ningún tipo de control ni de intento de hacer política de ingreso para intentar que el salto cambiario no se traslade a los precios en toda su magnitud. En algún punto, es endógeno a la misma política. No haber hecho una política de ingresos, haber desregulado tanto las prepagas y otros sectores, produjo un salto inflacionario que deja corta la devaluación.

En otro contexto y con otras políticas, es posible que podríamos haber iniciado un nuevo gobierno con una devaluación del tipo de cambio oficial bastante menor.

¿Cómo reaccionan el dólar, los bonos y las acciones al acuerdo con el FMI?

¿Empeora la situación en lugar de mejorarla?

Efectivamente, las políticas que se han implementado hasta ahora tienen un sesgo ideológico que no comparto en absoluto. Más allá de la percepción de cada persona, en los papales y en las experiencias previas de Argentina y otros países, se evidencia que una devaluación de esta magnitud va a tener un impacto inflacionario muy importante y hay mecanismos para intentar moderar este impacto inflacionario.

La inercia inflacionaria que tiene el proceso argentino, y el Gobierno, por un sesgo ideológico, decide no hacer absolutamente nada de esto. Por otro lado, lo interesante es que, en los mismos términos del Gobierno, una política de ingresos no tiene costo fiscal. ¿Por qué no realizarla? Aún con probabilidades de éxito bajas, al no tener costo, ¿por qué no intentarlo?

Llaryora: “La inseguridad es multicausal en una Argentina donde la inflación y la crisis no paran”

¿Se podría decir que el proyecto alternativo al proyecto libertario de Milei es un proyecto a la coreana, con un Estado presente, crecimiento de las exportaciones y un sistema inclusivo de la economía?

Alternativas hay muchas. Esa alternativa es muy interesante, pero se necesitan mínimos denominadores comunes entre distintos espacios políticos. La experiencia que estamos viviendo con este gobierno debería servir para que todo el arco opositor se de cuenta que ya no puede seguir jugando a lo que estuvo jugando hasta hace poco. Ya no podemos tener dirigentes que no se sienten a hablar por tener diferencias, en algunos casos menores, en otros casos no tan menores.

A esta altura, todo dirigente que esté en contra de la dolarización debería poder sentarse en una mesa para conversar una alternativa a esa eventual política que tanto costo le llevaría a la economía argentina. Si algún dirigente que está en contra de dolarización no está dispuesto a sentarse en una mesa para conversar con otro dirigente que tampoco esté de acuerdo con la dolarización, tiene que saber que está aportando a una eventual dolarización de la economía argentina. Todo aquel que no se siente a conversar es funcional al proyecto dolarizador de Milei.

El presidente Javier Milei y su proyecto económico.

Nuria Am: ¿Creés que quedó corta la devaluación de Milei cuando asumió?

Quedó corta por el accionar que tuvo el Gobierno. La devaluación aumenta el valor del dólar en término de pesos. Si después de la devaluación todos los precios de la economía aumentan, la devaluación queda corta. Lo que uno tiene que hacer es una estrategia antiinflacionaria, que hasta ahora no la ha tenido el Gobierno. Dice que la tuvo, porque piensa que a través de lo que llaman ancla monetaria y fiscal va a frenar la inflación. Pero ese es el error, es necesaria una consistencia macroeconómica, que el déficit fiscal se cierre de manera tal que el Banco Central no tenga que financiar más al Tesoro, en eso estamos de acuerdo. Pero hay repetidos casos que demuestran que eso solo no es suficiente y más con una inercia inflacionaria como la que tiene Argentina.

El 46% de la clase media no se tomará vacaciones por la situación económica

Haber devaluado en esa magnitud, sin haber intentado contener el pasaje a precio de la devaluación y sin intentar frenar la inercia, no podría no quedar corta. Aumenta el tipo de cambio y automáticamente aumentan todos los precios en la magnitud que aumentaron en diciembre. Si Milei espera devaluar de nuevo, en el transcurso de este mes y el que viene, el problema es que la inflación que saldrá hoy en torno al 25% mensual va a ser mayor todavía. ¿Hasta qué nivel vamos a llegar con esta lógica?

De acuerdo a lo que trascendió, el Banco Central pareciera mantener la decisión de no subir las tasas de interés para los plazos fijos en pesos. ¿Creés que esta tasa negativa va a terminar teniendo un efecto positivo o va a hacer que la brecha entre el mercado oficial y el informal se agrande aún más?

La respuesta no es sencilla. Si hubiera un plan antiinflacionario, estaría bien que las tasas de interés bajen. Si hubiera un programa antiinflacionario creíble que llevara los valores actuales a menos del 10% mensual, el Banco Central no podría poner la tasa en el 30% pensando que la inflación del mes anterior va a continuar hacia el futuro. Cuando uno hace un plan antiinflacionario es como un reseteo de la economía. Lo que pasó lo dejamos de mirar y empezamos a mirar para adelante.

El comunicado del FMI sobre el acuerdo: fuertes críticas a Massa y halagos al "ambicioso plan" de Milei

Entonces, si el objetivo de inflación del Banco Central es del 5% mensual, la tasa tiene que ser un poco mayor que el 5%. Si uno hace una política aislada de baja de tasas, sin todo lo anterior que dijimos, lo que sucede es que la economía no se resetea y todos los agentes de la economía están pensando que la inflación va a ser del 20% o 25% por mes. Y si el Banco ofrece una tasa del 10% mensual, la verdad es que uno pierde mucho poder adquisitivo, la alternativa es dolarizar las carteras y eso es lo que llevaría la brecha a nuevos valores en torno al 50%. Es una situación realmente riesgosa.

ADP JL