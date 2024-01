El ex amigo de Javier Milei y descendiente de Juan Bautista Alberdi, Gastón Alberdi, declaró que el mandatario “mal utiliza la figura de Alberdi”. “Milei aplica el tema de la pirámide, el daño que elimina hasta llegar a la cima para empoderarse y convertirse en el autócrata”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gastón Alberdi es descendiente del prócer argentino Juan Bautista Alberdi. A su vez, es un ex amigo del presidente Javier Milei.

Para poner en contexto, ¿cuál es la línea genealógica que lo une con Juan Bautista Alberdi?

Yo soy sobrino pentanieto segundo. Juan Bautista nunca se casó, tuvo relaciones desconocidas con seis mujeres. Yo descendí de un primo hermano de Juan Bautista, hijo de un primo hermano de Salvador, el padre de Juan Bautista, que fue gran amigo de Manuel Belgrano.

¿Qué le pasa cuando ve la utilización de Alberdi recortado en la amplitud que tiene su persona?

No me gusta, me incomoda. Siento que no está el tío para desentrañar esta cuestión y negar públicamente que Javier Milei no es liberal, que es una persona que trabajó en la fundación del Banco Provincia junto a Guillermo Francos sirviendo al exgobernador y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli.

¿Usted dice que Milei no es liberal?

No, Milei es un convenenciero que se subió a las ideas de la libertad y las proclamó utilizando a distintos referentes, además de utilizar mi apellido intencionalmente para poder subir todos los peldaños y ascender hasta la presidencia de la república.

Javier Milei y José Luis Espert.

¿Lo conocías en la época en la que él estaba con José Luis Espert?

Javier Milei no es un liberal, nosotros tenemos una experiencia política administrativa internacional de muchos años, militamos en dictadura, fuimos creadores del Partido Federal con Francisco "Paco" Manrique. Javier Milei es una persona que hace pocos años decidió militar las ideas liberales. Me lo presentaron distintos economistas. Las primeras reuniones se dieron en Bull Market, que es la empresa de Ramiro Marra, y ahí decidimos fundar Avanza Libertad con Espert y Rosales. Obviamente, Milei era una figura muy disminuida. Luego pasó lo de "Fred" Machado (empresario argentino acusado de estafas millonarias y de importar cocaína a Estados Unidos) con esos aportes a la campaña de José Luis Espert. Como eso se hizo público, decidimos apoyar a Javier Milei y lo incentivamos a que fuera candidato.

¿Qué siente cuando lo ve como presidente?

Creo que uno no debe arrepentirse de las decisiones que toma, porque en su momento las consideró correctas. El tema es cada vez que Milei mal utilizó el apellido de Alberdi y malversó sus ideas de libertad: Milei no es liberal. Además desechó a todos los liberales, como Carlos Maslatón, Mariano Fernández, Adolfo Paz, Diego Giacomini, distintos economistas y referentes liberales. Hay muchos damnificados que fueron traicionados por él.

Creo que Diego Giacomini fue quien dijo que Milei iba consumiendo personas en su escalera ascendente para luego dejarlas de lado. ¿Coincide?

Lo conozco a Diego, lo admiro. Milei aplica el tema de la pirámide, el daño que elimina hasta llegar a la cima para empoderarse y convertirse en el autócrata.

¿Cómo imagina que va a ser el futuro de los actuales ministros y de la Vicepresidenta? ¿Imagina que los ministros también son fusibles peldaños que va a usar y cambiar rápidamente?

No creo, él es empleado de dos grupos corporativos y contratistas, como lo es el Grupo América y el Grupo Irsa.

Con respecto a Victoria Villarruel, es una persona venediza que fue presentada por el mayor (retirado) del Ejército, Juan José Gómez Centurión, en un acuerdo político con vistas a integrar a las fuerzas tradicionales y patrióticas del país. Obviamente, ella también le dio la espalda a este mayor del Ejército y se fue posicionando. El tema es que la número 2 es más peligrosa que el número 1.

¿Cree que existe algún riesgo de que la número 2 se convierta en la número 1?

Va a haber un efecto bisagra el día 24, con la marcha de la CGT. Los ajustes son terribles, ya no se encuentran ciertos productos en los supermercados, la vida se ha hecho muy difícil. Por más que Buenos Aires está semivacía por las vacaciones, los padres de familia (que muchos están siendo despedidos de sus trabajos) se van a encontrar con la realidad de la lista de útiles, de las cuotas escolares privadas, de lo difícil que es llenar el tanque y llegar a pagar bien la renta. No sé en qué deparará, pero Victoria Villarruel tiene una agenda aparte, completamente distinta a la de Javier Milei. Es de mucha preocupación, ella es desafiante al poder político, no tiene la estructura, tiene problemas legales con su Fundación Oíd Mortales, tiene una colindancia con el padre Ravasi, que le enseña a usar armas de fuego a los niños, que tiene un rosario de balas y que su progenitor fue un represor en la dictadura militar. Me recuerda a procesos muy parecidos que se vivieron desde el ’76 al ’82.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

¿Qué cree que diría Juan Bautista Alberdi de Milei?

El prócer Alberdi diría que Milei no es respetuoso de la división de poderes, que descalifica a los oponentes, que pretende siempre tener la razón, que no cumple con los procesos constitucionales y que desconoce la realidad del pueblo. No puede ser que no sepa cuánto cuesta un producto básico o un boleto de colectivo. Él está disociado de la realidad y la que nos gobierna es su hermana, Karina Milei.

En aquel origen, ¿recuerda cómo era su hermana?

Sería muy importante que el público pueda comprar el libro de Juan Luis González, “El loco”, porque ahí aparecen muchas anécdotas que le hemos brindado. Por ejemplo, un antecedente de abril 1982, hablando de Malvinas, cuando Galtieri recupera las Islas. Estaban en una reunión familiar "Tito", el padre de Milei, con la madre, algunos amigos y los chicos. Estaban con su tele prendida en pleno festejo, se cruza Javier Milei y asegura que eso “iba a terminar mal”. El padre, emocionado frente a un consumo de alcohol, lo empieza a golpear. Se cruza Karina Milei para defenderlo y se desmaya. La llevan al hospital y la madre de ambos le dice a Milei que si a la hermana le pasaba algo, iba a ser su culpa. Desde ese momento Javier MIlei la venera y la considera para cada decisión de su vida. Si no es por ella, él no avanza.

¿En aquel momento de Avanza Libertad estaba Karina Milei o apareció después?

Nosotros tenemos el testimonio que se puede ver en las redes. Las fotos de aquel entonces fueron en Bull Market, y en todas las fotos aparece Karina Milei agarrada del brazo del hermano. Ella no habla en público, pero su expresión facial es muy dura, sus ojos son muy fijos, no le parece algo y tiene la típica postura de mandona.

