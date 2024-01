Día 38: Del Big Stick de Roosevelt al escarbadiente de Milei

"El sociólogo Juan Tokatlian explicó en una columna que existe una forma de conducirse en la diplomacia que es la "Teoría Frank Sinatra", en referencia a la canción A mi manera. Esto es, saltándose todas las formas y protocolos. En el caso de Javier Milei, que afirma de manera mesiánica que irá a implantar las ideas de la libertad al Foro de Davos, la canción A mi manera parece remitir a un desvarío megalómano, más que a una teoría diplomática", expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 17 de enero de 2024.

El Presidente está en el Foro Económico Mundial de Davos, un encuentro entre mandatarios de distintos países del mundo, expertos y grandes empresarios, para discutir los principales problemas del planeta y explorar posibles soluciones. Milei sorprendió al declarar que llegaba para plantar las ideas de la libertad en un foro “contaminado por la agenda socialista". El mandatario pareciera creer tener, con un escarbadiente, el Big Stick de Roosvelt.

Así como Perón decía "peronistas son todos", podríamos decir que, para Javier Milei, socialistas son todos, hasta los de Davos. En el foro se juntan representantes de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, y empresas como HSBC, Coca Cola, JP Morgan. Todas personas insospechadas de formar parte de organizaciones socialistas, más bien, todo lo contrario. En el caso de las empresas, son básicamente íconos del capitalismo. ¿Por qué Milei afirma esto?

El Foro Económico Mundial sugiere generar discusión y explorar soluciones en tres grandes áreas problemáticas del mundo que llaman "Riesgos Globales", los problemas económicos que aumentan la incertidumbre entre los sectores más vulnerables de la sociedad, concentran el capital en cada vez menos manos y expulsan del sistema a millones de personas; la crisis ambiental generada por el cambio climático que causa cantidad de problemas económicos, desastres ambientales y millones de inmigrantes ambientales que tienen que dejar sus hogares por problemas económicos; y la preocupación más importante de todas: la desinformación. En los próximos años, 3 mil millones de personas van a ir a votar presidente en Estados Unidos, India, Bangladesh, Pakistán y otros países, y fenómenos como las fake news, la inteligencia artificial, los algoritmos en las redes sociales representan un riesgo sobre la libertad de elección de los ciudadanos y la desconfianza que puede generar en los gobiernos que resulten electos.

La agenda antagónica del presidente libertario

Como se puede ver, el Foro Económico Mundial de Davos tiene una agenda muy distinta a la de Javier Milei, podríamos decir antagónica. Milei es negacionista del cambio climático, no cree que hay que intervenir en las economías para proteger a los más vulnerables y no le parece mal la concentración de capital: "En la historia de la tierra existe un ciclo de temperaturas. Este es el quinto punto del ciclo. La diferencia con los cuatro puntos anteriores es que antes no estaba el ser humano y ahora sí. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta", afirmaba Milei en el debate presidencial de hace pocos meses donde también aseguró que su gobierno no iba a adherir a la Agenda 2030: "no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia".

La agenda de Milei, va a contramano de un mundo que, por más capitalista que sea, entiende que la pobreza y la exclusión de millones de personas es una amenaza, inclusive para el propio capitalismo y el estatus quo, que el planeta es nuestra casa común y que algo hay que hacer para frenar la creciente contaminación que termina impactando negativamente en nuestras condiciones de vida.

La Agenda 2030 es un plan de acción conformado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por todos los Estados miembros de la ONU y que deben cumplirse antes de 2030, como meta para mejorar la calidad de vida de las personas. Según Milei, todos los Estados de las Naciones Unidas serían "una manga de vagos, socialistas, que escriben papers de cuarta".

Milei en Davos: 24 horas de rosca con pocas bilaterales

Algunos de los 17 objetivos de la Agenda 2030 son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y acción por el clima.

Estos objetivos son propuestas y no imposiciones a los países miembros de la ONU. La agenda no está por encima de los Estados, sino que cada país fija sus objetivos dentro de sus propias posibilidades y necesidades. Los objetivos son compromisos voluntarios a los que suscriben los países que no tienen ni siquiera métodos de seguimiento, aunque sí tienen informes y reportes.

Muchos dirigentes que hoy se encuentran en Juntos por el Cambio criticaban al kirchnerismo, muchas veces con justa razón, porque sus planteos ideológicos nos dejaban fuera del mundo y eso perjudicaba la relación de nuestro país y su diplomacia. El propio Mauricio Macri, cuando fue presidente y le tocó ir al Foro de Davos, tuvo una actitud muy distinta: "Esperamos que sigamos trabajando juntos, tratando de encontrar maneras de tener un crecimiento inclusivo mejor y estable en todo el mundo porque, a pesar de que el mundo está creciendo, sigue habiendo muchos lugares donde no se sienten los resultados. Tenemos que seguir trabajando y la mejor manera es debatir y encontrar herramientas que nos ayuden a todos" declaraba el ex presidente en su alocución en el foro del 2018.

Las batallas de Milei

Alberto Fernández también tuvo su participación en el Foro Mundial de Davos. En 2021 el ex mandatario afirmó que "el pacto solidario global es la meta que tenemos por delante. Tenemos que superar la infelicidad opulenta de sociedades que descartan a los más débiles e idolatran la ganancia desenfrenada y deshumanizada de un modo amoral".

Este es el momento en el que más afuera del mundo estamos por las posturas ideológicas de nuestro presidente. Milei está en una especie de “cruzada contra el marxismo cultural y el socialismo”, tal como afirma el sociólogo y experto en relaciones internacionales y diplomacia Juan Gabriel Toklatian, en un mundo mucho más complejo y repleto de desafíos.

Seguramente muchos de estos dirigentes de Juntos por el Cambio no opinan como Milei y deben hacer silencio porque quienes dirigen el PRO hoy están comprometidos fuertemente con el Gobierno.

La extraña idea de la diplomacia que plantea Milei

¿Qué sentido tiene ir a un Foro Mundial en el que no se tiene ningún acuerdo para plantear que toda la agenda a discutir está mal? Tokatlian explicó en una columna que si el representante de un país no tiene la fuerza para imponer nada, ir contra todo es una locura. Es mucho más inteligente buscar un objetivo como puede ser avanzar en la relación con algún país o destrabar algún crédito.

En un texto clásico sobre la diplomacia, el prestigioso Hans Morgenthau nos recuerda su centralidad como “elemento del poder nacional” que obliga a que se evite el trazado de “unos objetivos que su poder no le permite alcanzar”. Para el escritor, “la valoración equivocada del poder de otras naciones, bien sea sobredimensionando o subestimando, puede ser igual de fatal”. Por esto es indispensable “comparar sus propios objetivos y los de otras naciones”. Como en el ajedrez, en la diplomacia, las negras también juegan.

Según Morgenthau: “La mentalidad de cruzado no sabe nada sobre compromiso ni de persuasión. El fanatismo moralista que ha sido inyectado en la dirección de la política exterior pone en peligro los intereses nacionales”.

En la presidencia de Javier Milei sobran ejemplos: recibir a un representante de Taiwán y poner en duda las relaciones con China, salir del BRICS, ofender a Brasil y acusar de comunista a su presidente, mandar helicópteros a Ucrania y mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

El Big Stick de Roosvelt

Theodor Roosvelt, presidente de los Estados Unidos desde 1901 hasta 1909, desarrolló la teoría diplomática del Big Stick o Gran Garrote. Según Roosevelt, había que “hablar suavecito y golpear duro con el garrote”. Gracias a esta forma de hacer política exterior, Estados Unidos pudo avanzar en sus posiciones imperialistas y, entre otros logros, se quedó con el Canal de Panamá.

Javier Milei parece tener la posición opuesta: habla fuerte, pero para golpear no tiene ni un escarbadientes. La teoría del Big Stick tiene sentido para una potencia económica y militar. Naturalmente, un país como el nuestro debe desarrollar otro tipo de estrategias.

Esta forma de conducirse puede generar que Argentina retroceda y complique relaciones internacionales como ya sucedió con China y esto obviamente repercuta comercial y económicamente.

Encuesta: en el primer mes de Milei 3 de cada 4 argentinos están en los extremos

La megalomanía es, en simples palabras, el delirio de grandeza que, según Freud, es una reliquia de la infancia que, con los golpes de la adultez, debería superarse. Esta forma de ver el mundo y las propias fuerzas es una mala consejera a la hora de la diplomacia.

En el fondo, creo que el problema es que el Foro Económico Mundial de Davos establece como principal riesgo global la desinformación. Para abordar los problemas del mundo y de nuestro país, primero tenemos que discutir con datos certeros y no sólo desde nuestras posiciones ideológicas. Si tratamos de brindar buena información, datos precisos y buscamos entender la realidad con honestidad intelectual, vamos a encontrar soluciones más fácilmente, así seamos liberales o socialistas de Davos.

ADP DC JL