Las batallas de Milei

El dilema entre el estado de bienestar y el pluralismo de bienestar refleja una dicotomía en la forma en que una sociedad decide abordar cuestiones fundamentales relacionadas con placer o el confort.

La participación ciudadana y el desarrollo particular de cada país presentan en la actualidad un doble desafío en América Latina: decidir sobre fomentar el estado de bienestar o el pluralismo de bienestar

Estado de bienestar asume responsabilidad y la prestación de un gran número de servicios, educación, salud, etc., todo ello sin costo para el destinatario, estos servicios a veces, no son muy eficientes y resultan a la vista de los individuos de la sociedad muy caros: dejar el trabajo y en simultáneo tomar planes para recibir beneficios sin ninguna obligación de buscar trabajo, etc.

El pluralismo de bienestar es un modelo de bienestar donde la sociedad civil tiene más participación efectiva en la gestión de la política social: iniciativa privada, servicios y prestaciones “se cobran sin subsidios”, Iniciativa pública financiada con fondos públicos e iniciativa social: Asociaciones, ONG, Movimientos ciudadanos y entidades sin fines de lucro

Ambos enfoques tienen ventajas y desafíos. La elección entre uno y otro a menudo refleja las prioridades y valores de una sociedad en un momento dado deben encontrar un equilibrio

En el gobierno hay dos posturas claramente identificadas, una dura de ir a fondo en todo y otra más moderada en función de ir viendo la reacción social. No ayuda en absoluto las declaraciones amedrentadoras del Presidente y de varios funcionarios "apurando la ley" con declaraciones a los diputados. Aquí viene una tensa batalla, seguramente saldrá una parte de lo que pidieron, ley ómnibus y DNU que es la que necesita para implementar las medidas económicas. Y probablemente también salga boleta única, pero hay que tener en cuenta que la estrategia apresurada está puesta en Diputados y no tienen en claro si en el Senado de la nación conseguirá los votos necesarios

Sumado a ello, hay serias dudas con respecto a la comunicación y el accionar con la herencia recibida. Una de las posturas, es realizar auditorías (grupo más cercano al Pro) y estado de situación de cómo encontraron el país y dar a conocer a la ciudadanía, cuentas, casos de posible corrupción, gastos abultados, algunos sin sentido, y en algunos casos presentar una demanda ante bochornosos casos de sobre facturación y ministerios poblados de militantes .

Este grupo se enfrenta con otros de la LLA , que no pretende realizar auditoría y transitar el camino hacia adelante sin mirar atrás, ese grupo originario de la libertad avanza para algunos hace intuir ,qué puede venir de un acuerdo con algunos integrantes del gobierno anterior.

Recapitulando y viendo la plantilla de nombramientos y confirmaciones, una parte de funcionarios de La Cámpora no está afuera del gobierno, y el peronismo tampoco está excluido, eso hace predisponer negativamente a sectores del oficialismo que todavía no efectiva a dirigentes que están trabajando sin nombramiento.

El próximo 24 de enero la CGT y un grupo importante de dirigentes de la oposición tienen previsto un paro general por el cambio de paradigma que implementa el gobierno. Es una prueba interesante para compatibilizar modelos, muchos obreros no irán de las narices como los sindicatos pretenden y otros se negarán a salir y apoyar a un modelo viejo y caduco de gremialistas millonarios que no quieren perder sus privilegios