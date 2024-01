Para Domingo Cavallo, la inflación volverá a ser de un dígito en abril

¿Por qué traemos a Cavallo esta discusión? Porque semanas atrás, cuando había muchísimas dudas acerca de cuál iba a ser la inflación de diciembre, el primero que dijo que la inflación iba a ser del 25% fue Domingo Cavallo, reconoció Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Al mismo tiempo había algunos consultores que la ubicaban en el 30%. El propio presidente Javier Milei hasta llegó a decir un número del 45%, nunca justificado, nunca dado a ningún pronóstico ni a ninguna fundamentación, pero hasta llegó a decir ese número que llegó a reducirla al 30%.

Mientras estaban todas esas especulaciones, el ex ministro de Economía habló del 25% y fue el número que finalmente ocurrió. ¿Qué es lo que dice Cavallo? Que el número de inflación va a ir decreciendo, que en febrero va a estar cerca del 21%, este mes de enero que estamos transitando, por supuesto, va a estar apenas por debajo de ese 25% de diciembre, pero Cavallo anticipa un 21% para febrero, un 19% para marzo y que en abril llegará al 8%, es decir, que en abril ya habrá una baja de la inflación que por lo menos dejará en un dígito mensual el índice de precios al consumidor.

¿Qué otra cosa dice Cavallo? Que el plan de estabilización no va a ocurrir nunca, es decir, que más allá de estas medidas que esté tomando el Gobierno en estas semanas, medidas muy fuertes pero sobre todo destinadas a reducir lo que se llama la distorsión de los precios relativos, mientras ocurre todo eso no habrá un plan de estabilización. ¿Por qué dice Cavallo? Porque dice que la economía no va a estabilizarse mientras exista el seco cambiario. Es decir, mientras no exista libertad total para fijar el tipo de cambio por parte de los mercados, según Domingo Cavallo, el Gobierno no va a poder lanzar un plan de estabilización.

Por otra parte, hay un dato interesante, por estos días se debate mucho: ¿Por qué el 25%? ¿Por qué se llevó ese nivel de inflación? Por un lado, hay quien lo atribuye a la emisión muy fuerte de la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Por otro lado, hay quienes dicen que toda esta inflación tan alta se debe a la devaluación, se debe a que el tipo de cambio oficial saltó de 350 a prácticamente más de 800.

Cavallo dice que no tiene tanto que ver con un efecto directo de la devaluación. sino con la señal de que este movimiento cambiario le llegó a todos los que producen bienes y servicios en la Argentina. Esa señal indica que hay, digamos, una libertad para fijar precios y que en ese sentido, la propia señal que dio el gobierno a decir que el tipo de cambio ya no va a estar tan regulado y marchamos hacia una unificación del tipo de cambio y, eventualmente, hacia una eliminación de los controles, es lo que hizo que muchísimos agentes económicos comiencen a liberar sus precios.

Pero lo cierto es que Cavallo dice que en abril la inflación será de un solo dígito mensual. Recordemos que, para el resto de los analistas, sobre todo los que opinan y los que dejan sus pronósticos en el relevamiento de expectativas de mercados, en el REN que publica cada mes el Banco Central, dicen que esa inflación en dígito recién llegará en junio. El exministro Cavallo es un poco más optimista y dice que en abril la inflación será del 8%.

