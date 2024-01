Salvador Di Stéfano: "La inflación crece más que la devaluación"

Cuidado con los precios. La inflación crece más que la devaluación. Veo con preocupación al mercado porque crece la oferta de bonos. El Bopreal ya lleva emitidos U$S 1.304 millones, cotiza a una paridad del 80% y el pago de capital vence el 31 de octubre de 2027. Esto implica que invertís $ 88.800, a una paridad del 80%, y te paga dos amortizaciones en abril y octubre del año 2027 en donde te cancela el 100% del valor nominal en dólares billetes. Paga una tasa del 5,0% anual, semestralmente.

Es un buen negocio. El bono AL30 vale en bolsa $ 41.400 a una paridad de U$S 37,60. Entre hoy y octubre del año 2027 paga amortizaciones por U$S 52 e intereses, por aproximadamente U$S 2.

Me conviene más el AL30 que el Bopreal. La pregunta sería: ¿por qué vale tan poco el AL30? Y la respuesta sería que hay altas probabilidades de una reestructuración de deuda, que no será compulsiva (esperamos) pero como mínimo voluntaria. Argentina en el contexto actual no tiene dólares para pagar tamaña cantidad de deuda.

¿Qué tiene que hacer el que compre AL30?

Tratar de comprarlo y venderlo cuantas veces pueda, porque hasta que no se defina el escenario de flujo de fondos de dólares de Argentina a futuro, estos títulos siguen cotizando en valores extremadamente bajos, y que descuentan una probable reestructuración de la deuda a futuro.

Por otra parte, recordemos que hemos perdido el juicio de YPF en tribunales americanos, y, si se conforma el fallo, habrá que pagar U$S 16.000 millones. Eso implica que a futuro el gobierno emitirá bonos para honrar dicho fallo, esto implica más oferta de bonos, lo cual nos hace pensar que el precio no será el mejor.

Bonos soberanos sólo para trading

Correcto, pero tampoco me preocuparía si estoy bien comprado, una reestructuración de deuda, bien realizada, con un Estado que muestre superávit fiscal, podría impulsar el valor nominal de los bonos ante un escenario de mayor credibilidad.

¿Cuál es una fecha importante para los bonos?

El 9 de julio del año 2024 comienza a pagar amortización el bono AL30, un pago de U$S 4,0, mientras que en el 9 de enero del año 2025 el bono AL30 paga una amortización de U$S 8 y el bono AL29 paga una amortización de U$S 10,0. A partir de esas fechas, cada 6 meses pagan amortizaciones del mismo monto.

¿Se pondrá pesado el pago de la deuda?

Claro que sí, por eso es vital que el gobierno haga la mayor cantidad de reformas estructurales este año, y que el congreso acompañe en dichas reformas. El año 2025 viene cargado de vencimientos de deuda, y el año 2026 ni te cuento.

¿Cómo viene el escenario del congreso?

No somos especialistas en política, pero saldría en general, y estaría muy trabado en lo particular. Esto es un problema para el país, que se sentirá en el mercado, bajarían bonos y acciones, y subiría el dólar billete.

Proyecciones de inflación para 2024

El Banco Central República Argentina (BCRA) dio a conocer los resultados del Relevamiento de Expectativas Monetarias (REM) que lo realizan las consultoras más importantes del mercado. Con los datos hay mucha tela para cortar.

La media de las consultoras cree que la inflación en el año 2024 se ubicaría en el 213,0% anual, mientras que la devaluación se ubicaría en el 110,3% anual, con un tipo de cambio mayorista que estaría en $ 1.700.

¿Se atrasaría el tipo de cambio?

Es una farsa decir si el tipo de cambio esta adelantado o atrasado por la evolución nominal. Hay que mirar el tipo de cambio real multilateral que mide la competitividad de nuestra moneda con otras monedas en el mundo, y hasta ahora nos da muy bien. También tendríamos que analizar el tipo de cambio real, porque si se bajan impuestos o se desregula el mercado se puede ganar competitividad y mejorar el tipo de cambio.

La media de los ciudadanos sigue variables nominales

Es correcto, pero no son las mejores

¿Crees que tendrían que devaluar más?

Estoy por otro camino. Yo creo que tendrían que bajar más impuestos. Por ejemplo, si suben los derechos de exportación están bajando el tipo de cambio real, y eso es un gran problema. El viernes los precios de los granos cayeron, y eso complica el resultado de los productores, si no tienen rentabilidad, venderán de a cuenta gotas, y eso también puede complicar al gobierno. Si el gobierno quiere dólares, debería bajar las retenciones, pero lo dejo para el informe de mañana.

¿Cómo ves los mercados con esta proyección?

Muy simple, ya no es tan negocio tener un bono atado a la evolución del dólar linked. En cambio, parece apropiado tener bonos atados a la evolución de la inflación, o un plazo fijo ajustado por inflación.

¿Cómo ves a los dólares alternativos?

Creo que estarán a la suba, producto de reservas que estarán en niveles muy bajos. En febrero se amplía el cupo para compra de dólares de los importadores, y esto le restará eficacia al BCRA. Por otro lado, no creo que puedan sostener en el tiempo liquidar exportación 80% al tipo de cambio mayorista y 20% en el dólar CCL. Me parece que eso quedará desestimado y la exportación liquidará el 100% en el mercado libre de cambios, al dólar mayorista, de lo contrario no podrá cumplir la meta de acumulación de reservas que firmo con el FMI.

¿Qué otra dificultad ves?

Los pasivos monetarios del BCRA suman $ 29,5 billones, y crecen a una tasa del 100% anual, esto es una emisión endógena que tiene el sistema. Es cierto que el gobierno no quiere emitir pesos, pero este pasivo lo heredó y difícilmente pueda pagar en forma genuina estos intereses.

¿Entonces?

Seguimos con pasivos monetarios que crecen muy rápido, al día 10 de enero los pasivos monetarios totales sumaban $ 39,8 billones, contra reservas brutas de U$S 23.411 millones. Esto sigue dando un dólar de equilibrio muy alto contra un dólar MEP que se ubica en $ 1.096, con un precio de ganga.

Algunas conclusiones

Cuidado con la deuda pública, va a crecer demasiado, esto implica más oferta para una demanda muy escasa, esto implica precios a la baja. Por otro lado, si no se llevan adelante reformas estructurales, está en peligro el pago de esta deuda a futuro, con lo cual una probable reestructuración voluntaria estaría cada vez más cerca. La inflación según el REM del BCRA estaría casi duplicando a la tasa de devaluación, inflación en el 213% anual para 2024 y tasa de devaluación del 110,3% anual. Esto implica que los bonos que ajustan por inflación correrán a mayor velocidad que los bonos que ajustan por el dólar mayorista. Respecto a los bonos en pesos, el gobierno está preparando un canje voluntario de deuda con los bancos, para reconfigurar los vencimientos futuros en pesos. Armar una cartera y dormir tranquilo, es muy difícil. El dólar billete, si todo sale bien, sería el activo que menos debería subir este año, sin embargo, el que se quemó con fuego ve una vaca y llora. El viernes el dólar blue superó la cotización del dólar MEP, y parecería que va a disputarle la posición al dólar CCL, y todos están corriendo para alcanzar al dólar turista que se ubica en $ 1.336,8.

* SDS, Economista y asesor de empresas y negocios.

