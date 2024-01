Este lunes inicia una nueva semana, la tercera del 2024, para el dólar; una que estará condicionada por un feriado en los Estados Unidos y la última decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por un lado, las operaciones financieras y bursátiles se verán afectadas por la conmemoración del nacimiento de Martin Luther King Jr., ícono de la lucha por los derechos civiles, en Norteamérica, que se se desarrolla cada tercer lunes del año.

Este es el primero de los nueve días no hábiles de la nación gobernada por Joe Biden, por fuera de los sábados y los domingos, y que, en consecuencia, tiene su efecto en el mercado. El próximo será el lunes 19 de febrero, cuando se celebrará en Día de los Presidentes, en el marco del nacimiento de George Washington.

Mercado laboral: ¿Cuáles son las posiciones más demandadas por las empresas en 2024 y cuánto cobran?

Mientras que, respecto a la autoridad monetaria nacional, este 15 de enero comienzan a liberarse los dólares para los importadores, quiénes podrán liquidar sus respectivos bonos BOPREAL al tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL) para hacerse de las divisas que les permitan pagar parte de sus deudas comerciales, lo que puede provocar una fuerte caída de la cotización.

Este aspecto no es menor, ya que el valor del CCL determina si los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre son atractivos o no. Si este sube y se ubica cerca o por encima de los $1.250, al importador le empieza a resultar conveniente suscribir. En cambio, en un valor cercano al mayorista no es apropiado el instrumento, porque la divisa resultante queda cara.

Así lo determinó mediante la Comunicación “A” 7940/2024, publicada en Boletín Oficial durante las últimas horas. La operación está autorizada para aquellos que hayan adquirido los títulos en suscripción primaria y las cuentas a acreditarse no se encuentren radicadas en países o territorios en donde no se aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Al mismo tiempo, y a través de la Comunicación “A” 7941/2024, se autorizó a que los importadores que accedieron al BOPREAL por un monto igual o mayor al 50% del total pendiente por sus deudas puedan acceder al Mercado Único de Cambios (MULC) para pagar deudas comerciales por la importación de bienes y servicios previos al 13 de diciembre de 2023.

El último viernes Banco Central compró US$ 30 millones y el nivel de reservas brutas quedó en US$ 23.976 millones. El BCRA lleva adquiridos más de US$3.800 millones desde el 10 de diciembre, día de la asunción de Javier Milei, pero se espera un cambio de tendencia a partir de estas últimas disposiciones.

¿En peligro de extinción? La clase media cada vez más afectada por las crisis y las medidas de ajuste

¿A cuánto abre el dólar este lunes 15 de enero?

El Dólar Blue abre las operaciones de este lunes 15 de enero a $1.070 para la compra y $1.120 para la venta.

La cotización oficial antes del ajuste diario es $835,50 en el Banco Nación, de $860,65 en el resto de los bancos del sistema y de $816 en el tramo mayorista.

La brecha entre el dólar paralelo y el oficial es de 37%. Con estos valores, el dólar para gastos en moneda externa con tarjeta de crédito es de $1.336,80.

En lo que respecta a las opciones financieras, el MEP inicia la jornada a $1.096 y el Contado con Liquidación (CCL), por su parte, a $1.136.

RS / LR