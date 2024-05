Develaron cómo será el tratamiento de Pepe Mujica, quien padece cáncer de esófago

El expresidente uruguayo José Mujica anunció esta semana que padece cáncer de esófago y que comenzará a recibir radioterapia la próxima semana en Uruguay en la clínica fundada por el fallecido oncólogo y exmandatario Tabaré Vázquez. La información la brindó este jueves 2 de mayo en una rueda de prensa la médica de cabecera de Mujica, Raquel Pannone.

Mujica, de 88 años, contó el pasado lunes que durante un chequeo le detectaron un tumor en el esófago con pronóstico "muy comprometido". "Teníamos la alta sospecha de que fuera un tumor maligno, evidencia que demostró la anatomía patológica. Pepe tiene un cáncer de esófago", afirmó Pannone que aclaró que no hay metástasis.

"Esta lesión está circunscrita al esófago, no tiene compromiso en otro territorio", destacó la especialista y detalló que debido a la edad de Mujica y porque sufre de vasculitis, una enfermedad autoinmune, además de una insuficiencia renal, el mejor tratamiento a seguir es la radioterapia.

Mujica está decidido a dar la "batalla"

Todavía no determinaron el plan de radiaciones, pero es probable que sean sesiones diarias, de cinco a 10 minutos, durante algunas semanas. Este tratamiento se llevará adelante en Montevideo, en el Consultorio de Oncología y Radioterapia (COR), dirigido actualmente por Álvaro Vázquez, hijo del fallecido exmandatario.

Tabaré Vázquez en 2005 se convirtió en el primer presidente de izquierda de Uruguay y cinco años después entregó el mando a Mujica. Falleció de un cáncer de pulmón en diciembre de 2020, nueve meses después de completar su segunda presidencia (2015-2020).

"De acuerdo al equipamiento con que hoy cuenta Uruguay estamos en las mismas condiciones para atender esta patología que en otro lugar del mundo", aclaró Pannone y agradeció ofertas de atención en países de Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

El tratamiento pretende lograr alcanzar que Mujica se cure, según detalló la médica y que el "objetivo intermedio" es "una larga sobrevida y una buena calidad de vida". Mujica está decidido a dar la "batalla", enfatizó.

Mujica a los jóvenes: "Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae"

El pasado lunes, tras anunciar su enfermedad, Mujica dedicó palabras a los jóvenes: "Quiero transmitirles que la vida es hermosa y se gasta, se va, y el quid de la cuestión, triunfar en la vida, es volver a empezar cada vez que uno cae". "Si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen", añadió.

El expresidente sostuvo que "la única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad" y que "si no la utilizamos no somos libres". "La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces", subrayó. "Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado", concluyó entre aplausos y gritos de "¡Vamos Pepe!".

Mujica se integró a la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros a mediados de los años 1960. Estuvo preso en 1972 y permaneció tras las rejas durante toda la dictadura cívico-militar que comenzó en Uruguay en 1973 y se mantuvo hasta 1985. Un cuarto de siglo después se convirtió en presidente de su país.

