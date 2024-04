Mujica advirtió que los argentinos cruzan a su país para buscar repelente y pidió no descuidar la comunidad científica

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica aseguró que los argentinos cruzan a su país para buscar repelente, debido a la escasez de productos para combatir la epidemia de dengue en Argentina. En ese sentido, se refirió a los cambios que se producen en la naturaleza por la actividad humana, y subrayó el papel que debe cumplir el Estado para respaldar a la sociedad científica.

En su habitual columna de opinión de los jueves en Radio 10, “Pepe” Mujica dijo que estaba al tanto de la escasez y los altos precios del repelente en nuestro país, que está atravesando un brote de dengue sin precedentes. Situación agravada, también, por el desfinanciamiento al sistema científico, impulsado por el gobierno de Milei en el contexto de medidas de ajuste y reducción del rol estatal.

“Me consta porque han venido algunos argentinos y se han llevado bastante repelente de acá”, contó, y añadió “que viajen a Brasil a conseguir porque nosotros nos vamos a quedar en la lona”.

Eduardo López: "La vacuna del dengue demostró ser eficaz y segura"

Mujica consideró como algo “doloroso” lo que ocurre, con 129 muertos y más de 180.000 contagios de dengue. “Es una aguda falta de previsión que en definitiva hace peligrar vidas y en definitiva creo que estos son problemas que han venido para quedarse”, sostuvo.

En ese sentido, Mujica pidió no descuidar la comunidad científica: “La Argentina, más que nunca, esa alegre y formidable Argentina que fue esplendorosa, cada vez se parece más a lo que es nuestra pobre América Latina”, advirtió, y recordó que “ningún cordero se salvó balando”.

La necesidad de un Estado presente en cuestiones sanitarias

Asimismo, “Pepe” Mujica se refirió al clima inestable que influye en los equilibrios de la biología. “No se puede reducir la idea de seguridad a una cuestión policial o militar; la idea de seguridad, cada vez más, está embebida de la cuestión sanitaria, de hacer frente a los desafíos que impone la salud pública. Esta actividad en el Estado pasa a ser una cuestión central porque varios índices globales están indicando que están pasando cosas en el mundo que afectan los clásicos ciclos biológicos”, planteó.

Para Mujica, “la naturaleza es un conjunto de complejas interdependencias, cuando alteramos unas solemos alterar las otras, y eso trae consecuencias no previsibles en el sentido tradicional porque demandan cambios y cambios en seres con una prodigiosa capacidad de reproducción como son los eucariotas, y estamos expuestos a sufrir alteraciones y necesitamos la presencia permanente de un Estado vigilante que colectivamente nos ampare y que contribuya a dar insumos de investigación a los hombres de ciencia que pueden contribuir a llevarnos a mitigar estas cuestiones".

Un joven jugador de rugby murió por dengue tras luchar contra una leucemia

En esa línea, recordó que a los investigadores latinoamericanos “tienden a captarlos y a llevárselos” desde otros países: “Tendemos a perder el capital activo más valioso de nuestras sociedades, pero que suele no hacer ruido; y está allí y no le damos valor. Adquiere un valor cuando las papas queman y después nos olvidamos, y así sucesivamente. Se necesita una política de Estado de largo aliento que visualice estas cuestiones”, advirtió, no solo a modo de crítica al gobierno de Milei sino como llamado de atención a todos los gobiernos de América Latina.

“Los desafíos que nos va a imponer la naturaleza obliga a un Estado vigilante que cuide a sus investigadores, que los tenga al pie del cañón y les dé los recursos económicos que nos ampare no por unos días, sino como resultado de un largo plazo”, insistió Mujica.

Finalmente, agregó que “ hay cuestiones que tocan al presupuesto y son de mediano y largo plazo, y los gobiernos, apurados por el déficit fiscal, y las coyunturas, es lo que menos se van a acordar”. “Esa es una de las tantas desgracias de nuestra América Latina”, se lamentó.