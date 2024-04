Eduardo López: "La vacuna del dengue demostró ser eficaz y segura"

El doctor Eduardo López afirma que cuando el dengue se urbaniza los trabajos de erradicación y control son muy difíciles: “la vacuna es importante dentro de la estrategia global de disminuir el número de casos, pero no va a erradicar al virus, porque la manera de erradicarlo es erradicando el vector que es el mosquito”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo López es pediatra e infectólogo. Fue uno de los integrantes del equipo de profesionales que asesoró al Gobierno nacional durante el pico de la pandemia del Coronavirus.

¿Cuál es su opinión respecto a la controversia alrededor de la vacunación contra el dengue?

En primer lugar, está probado que esta vacuna es eficaz y segura. Lo que no está demostrado es que la vacuna pueda abortar o disminuir los brotes de dengue. Si hoy vacunáramos, no bajaría el brote, porque entre la primera dosis y la segunda deben pasar tres meses y los estudios contemplan que la eficacia se da con las dos dosis. Con una dosis, nadie puede asegurar la eficacia, aunque sí comienza el proceso inmunológico. Esto mismo lo asegura el laboratorio productor y diversos artículos publicados en revistas prestigiosas.

La vacuna es una herramienta importante que forma parte de la lucha contra el dengue. Es evidente que, cuando el dengue se urbaniza, algo que pasó tanto en Argentina, como en Brasil, los trabajos de erradicación y control son muy difíciles.

La vacuna es importante dentro de la estrategia global de disminuir el número de casos, no va a erradicar al virus, porque la manera de erradicarlo es erradicando el vector que es el mosquito. Esto lo hizo Ramón Carrillo que erradicó el mosquito para poder terminar con la fiebre amarilla en el país.

No hay que plantear un contrapunto de "vacuna sí, vacuna no", sino que hay que tratar de implementar todas las medidas posibles. En Argentina no es necesario hacer una vacunación masiva porque Cuyo y la Patagonia tienen infinitamente menos casos que lo que tiene el centro y el norte del país. También hay que analizar la edad en la que conviene vacunar. Brasil, por ejemplo, vacuna a los individuos de 10 a 14 años, la OMS recomienda vacunar de 4 a 16 años, Salta vacuna de 20 a 39 años y Misiones de 20 a 59 años. Hay que elegir la región más recomendable, el área y la edad y el ministerio de Salud está analizando esta situación.

Si en octubre de este año, antes de que comienza el verano, se vacunase a la mayo cantidad de personas, ¿disminuiría el problema en un año?

En un año empieza a disminuir el impacto y luego va bajando lentamente durante los primeros cuatro años y medio. Esto está bien estudiado y publicado en revistas de enorme prestigio.

La vacuna es eficaz y baja el número de casos, pero si se quiere ampliar el análisis de la salud pública también es importante tener en cuenta la hospitalización, los gastos de hospitalización, la pérdida de dinero por los días no trabajados, la pérdida de escolaridad, etc. Me parece que la vacuna es una herramienta importante, pero hay que darle tiempo al ministerio de Salud para que elelabora sus políticas. Hemos generado una polémica donde no la hay, porque toda herramienta que baje el número de casos es una buena herramienta para implementar.

