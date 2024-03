Recortes en salud: siguen sin llegar medicamentos para cientos de pacientes

El expediente para que Rodolfo Lera (56) pueda seguir con su tratamiento oncológico por un melanoma entró al sistema el 11 de diciembre de 2023. Desde entonces esperan la medicación que recibían de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y que se le debe administrar cada 21 días.

“Nosotros averiguamos y la medicación de mi marido sale $7 millones. Es súper difícil poder adquirirla por uno mismo. Para nosotros es imposible, cada 21 días tenés que tener $7 millones”, comentó a este medio la esposa de Rodolfo, Natalia.

Los medicamentos aumentaron por encima de la inflación. De diciembre a febrero, según el Centro de profesionales farmacéuticos argentinos, el incremento fue del 110%. Y, según el Centro de Economía Política Argentina, solamente en diciembre, con una inflación general del 25,5%, los precios de los tratamientos aumentaron un 40,9%.

Por otro lado, y debido a la desregulación de los aumentos en las prepagas, al menos el 10% de los afiliados desistió del servicio y ahora necesita de un sistema de salud desfinanciado. Tal como detalló una nota de PERFIL, el Ministerio de Salud tiene el presupuesto más bajo.

En este marco, el Gobierno actual denunció irregularidades en las compras de medicamentos por parte de la DADSE, y desde entonces las asociaciones de pacientes afirman que se frenó la entrega.

“Como no llegaba, y mi marido no podía suspender el tratamiento, la primera dosis me la consiguió la doctora en donación y las otras dosis las conseguí yo a través de estos grupos de sostén. También hubo una mamá que, con una grandeza enorme, nos donó la medicación de su hija que falleció”, agregó Laura. “Ahora él debería hacerse otra quimio más y la medicación no la tenemos, en este momento ya estamos atrasados”, explicó.

“Al día de hoy todavía no tenemos una respuesta completa al pedido de medicación de los pacientes que hicieron su trámite en la DADSE, que lo habían hecho en el mes de noviembre o a inicios de diciembre. Solo unos pocos casos que se mediatizaron tuvieron alguna respuesta”, afirmó a este medio María Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación civil “Sostén”.

Los medicamentos aumentaron un 110% de diciembre a febrero

Las asociaciones se reunieron con el ministro de Salud, Mario Russo, el 7 de marzo. “Nos dijeron que había 1.900 pacientes oncológicos. Todavía no se comunicaron con todos esos pacientes, solo con unos pocos, y no están resueltos los casos, no están recibiendo la medicación”, agregó Iglesias. “También respondimos desde las organizaciones de pacientes a un comunicado del Ministerio de Salud donde dice que nunca cerraron la dirección de la DADSE. De hecho, la DADSE no estuvo atendiendo”, aclaró. “También señalaron que hubo operaciones de prensa con testimonios de pacientes. A los pacientes que dieron testimonio los conocemos, así que podemos dar fe de que no fueron operaciones de prensa. Y si, como dice el Ministerio, hicieron auditorías o denuncias, nunca tendría que haberse cortado el suministro de medicación”.

En respuesta al reclamo de las organizaciones, el Gobierno emitió, el 18 de marzo, un comunicado en el que afirmaba que la Dirección nunca se cerró y que los medicamentos se seguían entregando. También que mediante auditoría médica habían identificado 120 casos prioritarios que estaban siendo atendidos.

“El cierre de la DADSE no es algo que a nosotros nos preocupa, porque siempre pensamos que los medicamentos no tenían que ir a parar a Desarrollo Social, que era un tema inherente al Ministerio de Salud. Lo que nos preocupa es que el paciente tenga la medicación, sea del organismo que sea”, afirmó Sandra Cirone, presidente de la Asociación “Llegaremos a tiempo”, que se ocupa del acompañamiento a pacientes y de la gestión y reclamo de medicamentos oncológicos.

“Se comprometieron a llamar a los pacientes, y eso nunca pasó. Incluso hubo amparos presentados por algunas familias y el Ministerio los apeló. Nos gustaría que nos expliquen el porqué de esas apelaciones. Entre esas apelaciones hay fallecimientos, es muy preocupante”, afirmó Cirone.

“Imaginate lo que siente la familia de la persona que hoy está transitando eso, que sabe que hay una chance de tratamiento con un medicamento de última generación y de alto costo, pero que no se lo van a dar. Es una sentencia de muerte”.

Las organizaciones trabajan en red y cooperan para ocuparse de diferentes necesidades. “Dicen que estamos usando la desesperación de la gente para hacer una campaña política. Yo soy paciente oncológica, no soy militante política, soy un ser común que estuvo en esos zapatos y que hoy trabaja de manera voluntaria y sin ningún interés de lucro ni de poder. Nosotros nos sentamos en la mesa de diálogo para ayudar al Estado”, cerró la titular de la organización.

El recorte en salud no solamente se dio a través de la DADSE. Los pacientes con fibrosis quística, que recibían asistencia a través del programa Incluir Salud, también están sufriendo los ajustes. “Históricamente el acceso a través de Incluir Salud fue dificultoso. Pero en el último tiempo ya directamente les han comenzado a negar los medicamentos a los pacientes, que intentan conseguirlos a través de donaciones”, detalló a este medio María Eugenia Koolen, asistente social de la Asociación de Fibrosis Quística Argentina (Fipan).

“Lo que pasa con nuestra patología es que son muchas las medicaciones que se toman, y para distintos órganos. Entonces, no tener el tratamiento va generando un deterioro que va afectando la calidad de vida. Hay medicaciones, por ejemplo, que son nebulizaciones que previenen o que atacan las infecciones pulmonares que un chico puede estar teniendo. Al no tener la medicación pueden terminar internados y en una situación de mayor gravedad”.

El tratamiento para la fibrosis quística cuesta millones y es de por vida. No solamente incluye diferentes medicamentos sino también nebulizadores específicos que son costosos y que la organización trata de conseguir para quienes los necesitan.

“Los que más necesitan de la presencia del Estado en general son también los que están acostumbrados a reclamar menos. Con resignación van a buscar, no encuentran, les dicen que la receta está mal hecha, que le falta el sello, que tienen que volver tal otro día. Y además es gente que está en situación muy precaria, donde las oficinas les quedan lejos, donde por ahí no tienen para el colectivo”. Por eso, sintetizó, “el tratamiento para los que están en peores condiciones económicas y sociales deja de ser prioridad. Pero la salud de los niños se va deteriorando cada vez más”.