El Ministerio de Salud de la Nación salió a desmentir rumores sobre la cancelación de la entrega de medicamentos oncológicos, apuntando a que la polémica fue generada por “reiteradas operaciones de prensa”. La respuesta de la cartera llegó en medio de los reclamos de pacientes y familiares, que incluso denunciaron falta de atención de la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales).

El área que conduce Mario Russo informó en la cuenta oficial del Ministerio en la red social "X" -ex Twitter-, que busca “llevar tranquilidad a la población” y explicar que “en los últimos 10 días se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como los más urgentes en base a criterios de auditoría médica”.

Acusaron a Pettovello de cerrar una dirección que otorgaba medicamentos pero Capital Humano lo niega

Esta situación se debe al “reordenamiento impulsado por el Presidente Javier Milei” quien decidió que “la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales se traspasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano -a cargo de Sandra Pettovello- al Ministerio de Salud”, según se aclaró de manera oficial.

De esta manera, el Gobierno destacó que "ante reiteradas operaciones de prensa" al respecto, se decidió difundir el comunicado para expresar que la DADSE, encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria y sin cobertura, "no cerró ni cerrará sus puertas en esta administración".

Por último, afirmaron que “no hay razones políticas que justifiquen jugar con la desesperación de la gente” y sostuvieron que el Gobierno nacional tiene “el objetivo primordial de regularizar la totalidad de la demanda”.

La polémica se había disparado a principios de febrero pasado, cuando Capital Humano publicó una resolución en la que informaba que se suspendía la actividad de la DADSE "hasta tanto se revisen los circuitos administrativos que garanticen la transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de las acciones de dicha actividad".

En ese momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había salido a desmentir los rumores y manifestó que "jamás se cortó la entrega y la provisión" de los medicamentos.

El reclamo de los pacientes oncológicos

En las últimas horas, se conoció el caso de Camila Giménez, una joven de 25 años oriunda de Villa María, Córdoba, que murió luego de esperar un mes y medio el envío de medicamentos oncológicos que debía proveerlo el Ministerio de Salud. La mujer tenía un tumor cerebral y falleció en el Hospital Pasteur de la mencionada ciudad.

"El DADSE nunca contestó las llamadas ni los mensajes para mandar los medicamentos. El Dr. Suárez fue el que nos consiguió los remedios y mi hija llegó a tomar una sola pastilla oncológica", expresó María Ponce, madre de Camila, en diálogo con Radio con Vos. "Lo único que me contestaron en ese número es que no se podía enviar ni fotos ni mensajes de voz, nada más", resaltó.

Por su parte, el padre de la joven, Aldo Giménez, dijo a AM750 que el caso de su hija fue un "abandono de persona": "Ella necesitaba el tratamiento un mes y medio atrás, y lo empezó la semana pasada. No es el caso solo de Camila. Hay miles de Camilas en todo el país", advirtió.

María Giménez.

En un informe para DW, Rocío Mendoza, madre de un adolescente que padece leucemia, contó que su hijo debe afrontar un tratamiento mensual de 110 mil dólares y no lo logró conseguir. "Tuvieron que hacerle una quimioterapia alternativa que le inflamó el estómago y estuvo más de 20 días sin comer. Eso no debería haber pasado si estaba la medicación, ahora no sabemos que puede pasar más adelante", dijo la mujer que vive en el Conurbano bonaerense.

Pablo Rivero, de 20 años, es un joven que tiene HPN (hemoglobinuria paroxística nocturna), una enfermedad rara en la que los glóbulos rojos se descomponen. En diálogo con el mismo medio señaló que hasta diciembre recibía una medicación por parte del Estado que salía por mes unos 48 mil dólares, y que en febrero consiguió que se la preste un hospital universitario.

"Ya no tengo más dosis. Me genera bronca que se estén burlando en nuestra cara con la posibilidad de que nos podamos morir", expresó Pablo.

El Gobierno, en tanto, comunicó que su objetivo es que la DADSE "recupere su sentido fundacional que es atender a la población vulnerable con cobertura pública exclusiva en medicaciones de alto costo", en complemento de las respuestas que deben ir "dando los sistemas provinciales y municipales como responsables primarios", mientras se resuelven las irregularidades que habrían detectado.

FP / Gi