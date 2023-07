El sector de los jubilados y pensionados está padeciendo una delicada situación con respecto a su salud y también de forma económica. Debido a las restricciones en las importaciones no están ingresando insumos para iniciar tratamientos oncológicos y por el lado de la economía, los créditos de Anses estarán habilitados recién en octubre. En este contexto, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Hace 15 días, el Ministro de Economía junto a la titular de Anses, hicieron un anuncio que llamó mucho la atención de todos los jubilados que están en un estado de necesidad”, comentó Eugenio Semino. “Los créditos son para un pequeño grupo de jubilados que conforme anunció el ministro, tendrá un costo fiscal de $50.000 millones. El cual, va a alcanzar para 120 créditos, mientras que tenemos 7 millones de jubilados”, agregó.

A partir de octubre estarán habilitados los turnos para pedir los préstamos de Anses

Sobre la misma línea, Semino aseveró que desde que se hizo el anuncio de los créditos, los jubilados están tratando de pedir turno en la Anses y aún no les abre la posibilidad. “Cuando han ido personalmente a Anses, les dicen que ya se va a abrir lo que es la ventana de turnos de ´Mi Anses´, pero que los turnos recién van a ser para octubre”, completó.

Los créditos suelen ser utilizados para cubrir necesidades inmediatas propias del jubilado o del núcleo familiar

“El anuncio distintivo que hizo el Ministro de Economía, es que el crédito aumentó de $240.000, que era el máximo en mayo, a $400.000”, señaló el gerontólogo, que a su vez, remarcó que los créditos son utilizados para cubrir necesidades inmediatas del jubilado: “En muchos casos, es para cubrir deudas propias o del núcleo familiar. En el 70% de los casos lo usan más la familia y lo termina pagando el jubilado”.

Debido a las restricciones a la importación, no está ingresando material quirúrgico e insumos para iniciar tratamientos oncológicos

Asimismo, el entrevistado afirmó que muchos de estos créditos se toman para cubrir problemas de salud. “Estamos viviendo una situación desesperante en términos de las prestaciones tanto de Pami como de las obras sociales. No está ingresando material quirúrgico, insumos como prótesis y drogas para iniciar o continuar tratamientos oncológicos debido a las restricciones a la importación” alertó

“A los pacientes se le van dando respuestas administrativas, como que no entró en aduana, el importador no lo trae o no hay dólares”, manifestó Semino. Además, destacó que para que llegue una medicación oncológica a la Argentina tarda 2 o 3 meses. “Un verdadero disparate que estamos viviendo, de lo cual no se hace cargo ni el ministerio de salud, ni las obras sociales ,ni el autopercibido Ministro de Economía”, concluyó.