Cómo repercutieron los distintos aumentos en los tratamientos oncológicos

La oncología es una de las especialidades más sensibles dentro de la medicina, no solo por la patología, sino también por el impacto a nivel económico de los distintos tipos de tratamientos que necesitan los pacientes para afrontar la enfermedad. Con el fin de hablar sobre este tema, este medio se comunicó con el médico oncólogo clínico, Darío Niewiadomski.

Debido a la desactualización de precios, las droguerías no podían entregar medicamentos oncológicos

En estos días, donde Argentina sufrió una importante devaluación, Darío Niewiadomski comentó que, “hubo distintos tipos de pacientes en los consultorios que nos decían que los medicamentos estaban autorizados por las distintas prepagas y obras sociales pero a nivel de las droguerías no podían entregar la medicación hasta poder actualizar la lista de precios”.

Los médicos se están yendo de las obras sociales

Posteriormente, Niewiadomski expresó que ningún candidato habló sobre el tema de la salud en Argentina. “Está muy complicado el tema de la salud, los médicos están emigrando de las obras sociales y de las prepagas”, aseveró. Con respecto al futuro, manifestó que, “apuesto a la esperanza como para que podamos salir de toda esta situación y que se puedan clarificar las cuestiones para que los pacientes tengan la mejor atención y el mejor tratamiento posible”.

Gracias a la salud pública, en Argentina pueden conseguir tratamientos oncológicos

“Yo hablo constantemente con colegas de otros países y me explican que cuando los pacientes no tienen seguro social, seguro médico ni trabajo, no pueden acceder de ninguna manera a tratamientos costosos”, señaló el médico oncológico, que luego agregó: “Acá en Argentina, en el ámbito público se pueden conseguir algunos tratamientos, y muchas veces tenemos que empezar con otro régimen para que el paciente pueda comenzar con alguna terapéutica de manera activa”.

Por otro lado, el entrevistado afirmó que la pandemia quedó atrás, “ya no es excusa como para no hacerse los controles”. Sobre la misma línea, remarcó que 3 años después, “las mujeres y los hombres deberíamos tener por lo menos entre 3 y 6 controles hechos y los pacientes oncológicos que tienen una patología activa por supuesto están siendo controlados y tratados”.