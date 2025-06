ARCA: aseguran que, "el régimen simplificado es una medida inteligente, pero no es para cualquiera”

En diálogo con Canal E, Marcelo Rodríguez, especialista en temas tributarios, habló sobre el nuevo régimen simplificado de Ganancias que ya comenzó a regir pero cuya implementación aún depende del tratamiento legislativo.

Un cambio profundo en el sistema impositivo

“Estamos viviendo un momento paradigmático”, afirmó el entrevistado al referirse a los numerosos cambios que impactan en el trabajo de los contadores y en las obligaciones de los contribuyentes. El nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias ya entró en vigencia desde el 1° de junio, aunque su implementación aún genera dudas.

“Se viene un régimen simplificado aplicable solo a personas humanas”, explicó, detallando que este sistema permitirá presentar la declaración jurada “sin informar consumos ni incremento patrimonial”. Sin embargo, destacó que la comunidad tributaria se mantenía expectante ante la falta de definiciones legales concretas.

Primicia: los detalles del proyecto de ley

Rodríguez reveló en exclusiva que acaba de recibir el proyecto de ley que el Congreso debatirá en las próximas semanas. “Lo acabo de recibir mientras esperaba entrar al aire”, señaló.

Este proyecto no solo introduce cambios en Ganancias, sino también en el procedimiento tributario y la ley penal tributaria, “donde se elevan sustancialmente los umbrales de punibilidad”, indicó.

Respecto al alcance del régimen simplificado, Rodríguez precisó que “estaría limitado a quienes hayan tenido ingresos y patrimonio inferiores a mil millones de pesos”, además de no estar inscriptos como grandes contribuyentes nacionales.

Evitar el lavado de dinero: un límite estratégico

Rodríguez respaldó la decisión de establecer umbrales claros para evitar abusos: “Me parece muy importante limitarlo a medianos contribuyentes, no a los grandes”.

Con cifras como mil millones de pesos, equivalente a alrededor de un millón de dólares, aclaró que “no es para el gran universo de los contribuyentes”, pero sí para un segmento relevante. También buscó despejar dudas sobre posibles maniobras ilícitas: “No es para el que lava dinero, por supuesto que no”.

Un alivio fiscal para los cumplidores

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es una especie de protección ante futuras fiscalizaciones: “Si vos declarás adecuadamente los ingresos, habría un ‘tapón fiscal’”, explicó Rodríguez.

Esto significa que aquellos contribuyentes que adhieran al régimen y no cometan irregularidades tendrían menor exposición ante inspecciones. “El fisco se estaría ocupando de fiscalizar a contribuyentes grandes”, agregó.

Prudencia hasta que la ley esté firme

Aunque el régimen ya rige formalmente desde junio, los asesores fiscales recomiendan cautela. “Hasta no conocer en detalle el texto de la ley sugerimos esperar”, enfatizó Rodríguez.

El especialista remarcó que, aunque hay un decreto del Poder Ejecutivo y una resolución de AFIP, “uno como asesor fiscal es riguroso cumplidor de la ley”, y recordó que el proyecto modifica leyes clave como la penal tributaria y la de procedimiento. Por eso, concluyó: “Esto busca simplificarle la vida al contribuyente, pero hay que estudiarlo en profundidad”.