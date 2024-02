Acusaron a Pettovello de cerrar una dirección que otorgaba medicamentos pero Capital Humano lo niega

El clima en las oficinas públicas está caldeado. Buena parte de los trabajadores del Estado denuncian que la demora en los nombramientos de autoridades paralizó la actividad. Además, aseguran que la motosierra avanza sin criterio. Desde el Gobierno, en la mayoría de los casos, dicen que -hasta que asumió Javier Milei- no había área que no estuviera desordenada y que se debe auditar todo con urgencia. En esa discusión quedó entrampada hoy la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), un organismo que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y que suministra medicamentos, insumos médicos y asistencia a sectores vulnerables.

El 2 de febrero el ministerio de Capital Humano publicó una resolución en la que informaba que se suspendía la actividad "hasta tanto se revisen los circuitos administrativos que garanticen la transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de las acciones de dicha actividad". El organismo depende de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre.

La información comenzó a circular en redes. La periodista Daniela Hacker, especialista en políticas públicas de salud y autora de libros sobre cáncer, fue una de las primeras en advertir sobre el cierre de la DADSE. Aunque con una mirada crítica hacia el organismo, publicó un hilo en X en el que manifestó su preocupación sobre el incierto futuro de sus beneficiarios: "No se aclara qué pasa con los trámites ya iniciados o cómo se reemplaza. La DADSE era un obstáculo más para los enfermos pero no sabemos si lo que vendrá será mejor o no", escribió.

En paralelo a la repercusión virtual, en las oficinas de la DADSE hubo una jornada de protesta de los trabajadores que reclamaron por información sobre sus puestos de trabajo, pero también exigieron respuestas de la oficina para la ciudadanía: "El lunes 5 tomaron la definición de no abrir al público. Dijeron que solo debía haber una guarda mínima y no informaron fecha de reapertura. Enmarcaron la decisión en una auditoría, pero la verdad es que hay cuestiones que no pueden esperar. Estamos hablando de medicamentos. Hay una parálisis general del organismo. Se nombró al secretario, pero para abajo no hay ningún nombramiento. Nuestra preocupación es por nosotros y también por la población con la que trabajamos, que es de emergencia", dijo a PERFIL Ingrid Manfred, de la Junta Interna de ATE Desarrollo Social.

Al pedido de guardia mínima se sumó un cartel en la oficina: "La DADSE permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos".

Sin embargo, lo llamativo de esta historia es que desde Capital Humano negaron todo y que desde la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia respondieron a PERFIL que no tenían información. Fuentes cercanas a Pettovello incluso pusieron en duda que el cartel que hicieron circular los estatales fuera real. "Las oficinas siguen funcionando", respondieron.

DADSE: versiones cruzadas

Desde Capital Humano explicaron que la DADSE funciona de manera habitual y que se están resolviendo cuestiones administrativas que en nada afectan a los beneficiarios: "Se inició una investigación y se detectaron irregularidades en el procedimiento de selección de proveedores para la adquisición de costosos productos farmacéuticos destinados a pacientes oncológicos y con diversas patologías graves y crónicas", aseguraron fuentes del ministerio.

"Se detectó que la forma que la DADSE utilizó para comprar los medicamentos viola todas las leyes vigentes para la contratación de bienes por parte del Estado. Por eso, se decidió suspender el procedimiento de selección de proveedores para garantizar el pago de los subsidios a los beneficiarios correspondientes, pero en forma transparente y conforme la normativa nacional vigente de compras del estado", agregaron. Además, repitieron que los medicamentos están y que no se cortó ninguna entrega.

Manfred, sin embargo, cuestionó esa versión. "Siempre en los cambios de gestión hay incertidumbre y es hasta lógico que se hagan auditorías. Pero nunca se vivió esto: que se le quiten horas extra a los trabajadores y que esté todo parado", dijo.

Al igual que la representante de ATE, una exfuncionaria del área que conoce en detalle el circuito que recorren los programas de la DADSE se preguntó: "¿Cómo pueden decir que no está paralizada si no hay funcionario con firma habilitada para gestionar nuevos trámites? En promedio ingresan alrededor de 60 expedientes por día al organismo y no hay firma desde el 10 de diciembre a la fecha. Esas personas que llegan con una necesidad concreta y, en general, urgente, no están recibiendo respuestas".

Desde Capital Humano no se compartieron detalles de la investigación que se abrió sobre el organismo y que pone un manto de sospecha sobre la gestión de la exministra Victoria Tolosa Paz.

Qué es la DADSE

La DADSE, según el sitio oficial de la administración de Alberto Fernández, "otorga subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria que no poseen cobertura médica". Durante el macrismo funcionó bajo la órbita de Salud, pero con el cambio de gobierno regresó a Desarrollo Social.

Por estos días el rumor de que la DADSE deje de estar en manos de Pettovello y pase al ministro de Salud es cada vez más fuerte.

La DADSE tiene distintas líneas de trabajo. Hay programas de medicación de bajo costo para tratamientos crónicos (epilepsia refractaria o ELA, por ejemplo) y programas de medicación de alto costo (oncología o enfermedades poco frecuentes, por ejemplo). También asiste con insumos como prótesis, by pass, sillas de ruedas, etcétera. Además presta ayudas económicas que se dan por única vez en casos como el paciente que tiene que viajar desde alguna localidad del interior a un centro especializado porteño para hacerse un tratamiento.

Por otro lado, también tiene un programa llamado "Hogar que acompaña", que se impulsó a partir de la ley de oncopediatría. En los casos en los que un menor de 18 necesita instalarse a más de 100 kilómetros de su casa para recibir tratamiento, el organismo se hace cargo de sus gastos de hospedaje y alimentación. Además, con un equipo de arquitectos y trabajadores sociales puede llegar a visitar la casa del menor y reacondicionarla para que sea un lugar seguro donde hacer la recuperación de la quimioterapia.

En todos los casos, los beneficiarios de la DADSE deben ser personas que no tengan obra social y que se encuentren en una situación económica de emergencia que les impida afrontar los gastos. Los pacientes llegan al organismo una vez son rechazados en los hospitales municipales y provinciales, ya sea porque no tienen la droga que requiere ese tratamiento o porque no la pueden costear.

