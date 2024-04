Adolfo Rubinstein se refirió a la gestión argentina durante la pandemia y señaló la necesidad de encontrar un equilibrio entre la salud y la economía. “Argentina tiene un sistema de salud muy robusto”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, el ex ministro de Salud instó al Estado a intervenir para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los repelentes, especialmente para los sectores más vulnerables.

Adolfo Rubinstein es médico, director del Centro de Implementación e Innovación de Política de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, ex ministro de Salud y referente de la Unión Cívica Radical.

En los últimos días hubo muchas críticas al actual ministro de Salud, Mario Russo. Usted que pasó por esa silla eléctrica, ¿cree que es justo o injusta esa visión?

Es efectivamente una silla eléctrica. Está ocurriendo una crisis sanitaria con el dengue y cada uno tiene su estilo y hay cosas que se pueden mejorar, otras que no, pero depende de muchos determinantes externos.

Es que hay muchos factores externos en juego y no se puede simplificar todo en una sola causa. En el caso del dengue, los cambios climáticos globales han expandido la enfermedad a más de 100 países, incluyendo áreas donde antes no era común.

Este brote de dengue en Argentina es el más grave que hemos enfrentado, aunque están los antecedentes de crisis sanitaria en 2009, 2016 y 2020. Se debieron implementar estrategias territoriales y de concientización desde el año pasado, especialmente cuando se vieron los primeros casos. Lamentablemente, no se tomaron las medidas necesarias y, sumado a la crisis climática, nos encontramos en esta situación. Mi consejo para el ministro sería comunicar más, explicar la situación y tomar medidas para garantizar el suministro de repelentes, algo que ha sido deficiente desde principios de año, a diferencia de otros países con epidemias más fuertes, como en Brasil o Paraguay.

Mario Russo, ministro de Salud.

Ahora se dice que el ministro saliente del gobierno anterior no compró vacunas ni se preocupó del alcance del repelente y en su momento también lo criticaron a usted al inicio de su gestión. En un artículo The Lancet dice que Argentina tiene cifras favorables en cuanto a muertes por COVID y reducción de la expectativa de vida en comparación con países europeos y latinoamericanos, a excepción de Uruguay. ¿Hay una mirada, podríamos decir, de cierta desolación de la población que frente a los problemas ya está tan cansada que le echa la culpa al que está siempre?

No sé a qué artículo hace referencia pero Argentina no ha salido tan bien parada con el COVID en comparación con otros países de la región. No fue el peor, pero tampoco le fue bien. Las medidas tomadas durante la pandemia fueron inadecuadas y prolongaron el confinamiento, afectando negativamente a la economía y la salud mental de la población, especialmente los jóvenes.

Respecto al dengue, es un problema complejo que depende de múltiples factores externos. El año pasado, no se implementaron medidas focalizadas de prevención adecuadas para frenar el brote del 2023, lo que podría haber mitigado la situación. Ahora, en las últimas semanas antes de que llegue la temporada de dengue, es crucial actuar con medidas higiénicas como el descacharreo y asegurar el suministro de repelentes, que actualmente enfrentan escasez.

La Argentina como ejemplo de gestión en la pandemia

Le menciono algunos números del artículo citado: Uruguay, el exceso de mortalidad en 2020-2021 fue sólo de 0,49 muertes cada mil habitantes, casi diez veces menos que Perú. Le siguieron Costa Rica, Panamá y Argentina (con 0,85 muertos por cada mil habitantes). A modo de comparación, la tasa en Brasil fue 1.36, en Colombia 1.70, en Guatemala 1.78. Pero fuera de la región, las mejores tasas fueron en Israel con 0.29 y en Alemania 0.60, Luego, por arriba de Argentina, Canadá con 0.95, Inglaterra 1.02, 1.03, India 1.29, Estados Unidos 1.59 y Rusia 3.70. Respecto de las caídas de la expectativa de vida en Argentina se bajó de 76.9 años en 2019 a 76.1 en 2021, -0.8. En Uruguay de 77.1 a 75.7 y en muchos otros la expectativa de vida llegó a caer entre 7 y 8 años. Es decir, en realidad no es mérito de un gobierno, sino de la salud pública acumulada por el país a lo largo de los años. Por lo tanto, no es un mérito de Alberto Fernández, sino de la historia de la Argentina de 50 años de hospitales públicos, a diferencia de otros países con sistema privado. ¿Me expliqué?

Nuestro sistema de salud es muy robusto y, en comparación con otros países de la región, se destaca como uno de los mejores. Sin embargo, a pesar de los recursos invertidos en salud, podríamos obtener mejores resultados en términos de indicadores sanitarios.

Respecto a la gestión de la pandemia, el principal problema radica en la falta de calibración en las medidas implementadas. El confinamiento prolongado, por ejemplo, tuvo consecuencias significativas cuyos efectos a largo plazo aún desconocemos. No se trata solo de salud versus economía; es crucial encontrar un equilibrio para proteger la salud sin perjudicar gravemente la economía, ya que ambas están interrelacionadas a largo plazo.

Adolfo Rubinstein aseguró que "este brote de dengue en Argentina es el más grave que hemos enfrentado".

En este artículo se destaca que una cosa es aquellos países que hicieron medidas de precaución que afectaron a la economía por más tiempo que los que afectaron menos. Pero lo cierto es que nosotros tuvimos el mismo costo económico porque caímos y recuperamos al año siguiente lo que habíamos caído y tuvimos mejor performance que Canadá, Inglaterra, o España, Digo esto porque, en defensa del actual ministro Mario Russo, en líneas generales a veces somos tan críticos con nosotros mismos que perdemos dimensión. Usted fíjese que yo lo recibí y usted se rio con la analogía de la silla eléctrica. O sea, me imagino que un pobre ministro de Salud lo que está rogando es que no venga el mosquito o una pandemia, porque el día que le toca eso, cobra, haga las cosas bien o las haga mal, ¿no?

Vale decir que Mario Russo asumió ya con la epidemia en la puerta. O sea, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada. No estoy acusando al gobierno anterior, estoy diciendo que no se hizo lo que se debió haber hecho cuando ya el 23 tuvimos un fuerte brote de dengue.

Lo que sí creo que hay que hacer ahora es salir más para informar, comunicar y tranquilizar. Y en cuanto a la Secretaría de Comercio o a quien corresponda, les diría que hay que solucionar el tema de la oferta de los repelentes, porque no puede ser.

La falta de repelente que padece la Argentina preocupa a los expertos.

Además, hay un ecosistema del dengue y la pobreza porque los que están más afectados son los chicos y adolescentes más pobres, que viven en ecosistemas donde hay menos descacharreo, menos conciliación y más hacinamiento. En ese contexto, ¿van a comprar un repelente que se consigue en Mercado Libre a 30, 40 mil pesos? Es una locura.

Pablo Corso: Al respecto de la falta de repelente, ¿el Gobierno no puede intervenir sobre el mercado para que aumente la disponibilidad?

Si, acá hay una falla de mercado. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene que estar el Estado para solucionar esta falla de mercado? No hay stock, no hay oferta, pero hay una demanda brutal. Aumentan los precios a niveles ridículos y lo que hacen es excluir a la población, más afectada y de mayor riesgo.

Hay que tomar medidas donde el Estado tiene que estar presente. Yo no soy economista, pero te diría que hay que abrir las importaciones. Si no existe este mismo problema en Brasil o Paraguay que están viviendo una situación mucho peor que la de Argentina. ¿Qué es lo que está pasando?

