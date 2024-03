Dengue: farmacias elaboran repelentes naturales ante la escasez en el mercado

En respuesta a la creciente demanda y escasez de repelentes químicos y efectivos contra los mosquitos, algunas farmacias-laboratorio comenzaron a ofrecer opciones "caseras" elaboradas por profesionales farmacéuticos.

"Hay farmacias que tienen laboratorios en donde se hacen recetas magistrales. Elaboramos magistralmente repelentes", indicó Laura Pullez, co-directora de una farmacia en Capital Federal, en diálogo con TN.

Dengue en Córdoba: dónde ponerse repelente para evitar ser picado por el Aedes aegypti

En este caso particular, existen dos tipos de repelentes naturales disponibles, que pueden o no estar ofreciendo algunas farmacias. El repelente de citronela y el repelente de damatanes. El primero, a base de aceite esencial de citronela, ofrece una protección natural contra los mosquitos, aunque no es apto para utilizar en bebes menores de ocho meses y en personas embarazadas. Mientras que el de damatanes, si es apto para utilizar en bebes y en personas embarazadas.

La referente enfatizó en la importancia de obtener estos repelentes de farmacias, y no prepararlos en los hogares, ya que garantizan la calidad y seguridad del producto.

"El farmacéutico es el único que garantiza la calidad de un preparado magistral. Es el único que va a garantizar que el preparado esté bien hecho. La citronela es no tóxica, pero si uno lo prepara mal en un porcentaje mayor, esa toxicidad pasa de cero en aumento", indicó Pullez.

Dengue: Alternativas naturales a los repelentes químicos

La vainilla no es repelente

Aunque circuló por redes, hace ya algunas semanas, una receta para preparar repelentes naturales a base de agua y esencia de vainilla, desde el sector advierten que esta opción carece de respaldo científico. "La vainilla no tiene base científica. Lo único que voy a recomendar, es que cualquier persona que necesite repelente se dirija a su farmacia de barrio y consulte otras opciones", destacó la referente.