Carlos Maslatón aseguró que el énfasis de Javier Milei en el gasto público es un engaño, ya que el problema real y principal radica en la emisión monetaria descontrolada del Banco Central. Además, resaltó que la situación económica actual es consecuencia del reciclaje de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, llevadas adelante por Luis Caputo y Federico Sturzenegger. “Tanto el Fondo Monetario como Estados Unidos están totalmente en contra de los planes de dolarización porque son irrealizables”, señaló el abogado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Maslatón es analista financiero, abogado, experto en criptomonedas. En sus comienzos fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires por la UCeDé en 1987, y condujo su propio programa de radio hasta el año 2015. Se reconoce a sí mismo como liberal, de derecha y capitalista. Es uno de los profesionales que cuestionan la política económica de Javier Milei, habiendo estado cerca de él. Entre sus críticas, el abogado apunta contra Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el fracaso que van a obtener con la ley presentada, y advierte que los economistas formaron parte del crash macrista.

En tus críticas a Luis Caputo y Federico Sturzenegger, ¿está implícita la falacia de que los radicales tienen que aprobar el DNU y la ley ómnibus porque es el plan económico que hubiera llevado adelante Juntos por el Cambio si ganaba Patricia Bullrich, cuando en realidad quien iba a ser ministro de Economía era Carlos Melconian junto a Rodolfo Santangelo, que critican lo que hacen Sturzenegger y Caputo?

Hay un claro engaño con respecto al DNU y la ley ómnibus. Podemos decir un montón de cosas de esas dos normas, la forma, el contenido, que lo quieren meter por la fuerza, que hay un montón de cosas que están mal, que no se sabe quién lo hizo. Pero lo que yo quiero significar es que, en realidad, la política económica que se está llevando a cabo ahora no está contenida en esas dos normas y no depende de esas dos normas. Esas dos normas son complemento de un montón de cosas que, evidentemente, Javier Milei lo tiene como plan político, plan económico y plan empresarial, pero lo que se está manejando acá está fuera de esas dos leyes. Me parece que se está engañando a la opinión pública con respecto a la importancia de esas, que las tienen por supuesto, pero la política monetaria, la política cambiaria, la política de deuda pasa por lo que ves ahora en estas cinco semanas del nuevo gobierno y para mí esta es una política totalmente equivocada.

Es algo que se viene haciendo en los últimos 10 años, que lo hemos hablado varias veces en este programa, que es el Banco Central como política antiinflacionaria y como política anti devaluatoria, que toma dinero del mercado y lo remunera, y se va generando una pelota de deuda tan grande que, en definitiva, esa pelota de deuda con los intereses es la actual emisión monetaria.

Acá viene también otro engaño de Milei en su discurso: se puso el foco en el gasto público central y te da un montón de ejemplos del financiamiento de recitales, hasta personal, las horas extras, el café de los Ministerios, los automóviles, viajar en primera o viajar en clase turista, todo eso tengo que decirte que no suma nada, es muy poco dinero en comparación con la realidad de lo que hace el Banco Central. Hoy el Banco Central está emitiendo por día 77 mil millones de pesos. Esto es por día, son 36 billones de pesos por año, que es en definitiva lo que se incrementa, lo que se llama los pasivos del Banco Central y que es la forma moderna de emisión monetaria. Por lo tanto, si yo voy a la cosa chiquita del gasto público central y le digo a la gente que “esto es lo que armó la casta de la corrupción”, no estoy diciendo la verdad, estoy diciendo el 2% de la verdad. El 98% del problema de Argentina hoy es el manejo del tipo de cambio, la política monetaria que acabamos de hablar recién, y el manejo de la deuda, y esto es un reciclamiento de la política del 2015 al 2019, el gobierno del presidente Macri que fue llevado a cabo justamente por estas dos personas que hoy son la mano derecha de Javier Milei, Luis Caputo y Federico Struzenegger.

El presidente Javier Milei.

Lamentablemente, el país (que venía en un fuerte ascenso económico inflacionario y con muchos problemas) con esto retrocede. Yo no creo que vayamos a un mínimo en Argentina, no estoy viendo un crash estilo 2001. Pero que vamos a recortar parte de la ganancia de los dos últimos años, eso sí. Hasta que esta política económica se manifieste públicamente que fracasa, o sea que la inflación no baje, la deuda no baje y el dólar se dispare (porque ya está nueva en disparada alcista, y el dólar oficial va a quedar obsoleto), hasta que esto suceda, que son pocas semanas o un par de meses donde Javier Milei tenga que hacer un cambio en su política económica, ya sea modificando sus funcionarios u ordenándoles un cambio y el país vaya por el camino que tiene que ir, lo más importante es resolver en Argentina el tipo de cambio (que tiene que ser libre y flotante), terminar con el déficit cuasifiscal del Banco Central, o sea, no renovar más estos depósitos que se toman, es una escalera que se dio durante 10 años, y resolver el problema de la deuda. Con eso el país puede ir para adelante nuevamente y con fuerza. Si se engaña a la opinión pública con detalles de gasto público central o con estas dos leyes que son importantes en muchos aspectos, en otros son menos importantes, creo que vamos por el mal camino.

El proyecto económico del Gobierno

¿Es correcto decir que el desarmado de la “bomba” de las leliqs se está resolviendo de una manera que hasta empeora la situación? Porque se pasa deuda del BCRA a deuda del Tesoro, y que la deuda del Banco Central se licuaba por la inflación y la del Tesoro no, simplemente que no se registra contablemente el pago de intereses que se registra en el momento del pago, pero la deuda sigue estando y se encarece.

Los que están conduciendo ahora el país, que lo hicieron de 2015 a 2019, primero habían fomentado un instrumento llamado Lebacs, o sea, el público le prestaba plata al Banco Central. Como eso sumó mucho, un día dijeron "esto lo vamos a cambiar de nombre, ahora el público no va a poder suscribir la plata que yo tomo sino que lo van a hacer las entidades financieras", y le cambiaron el nombre a leliqs. Es lo mismo.

En los últimos tiempos se fue mutando de las leliqs, que eran colocaciones de corto plazo, a colocaciones de un día, que son los pases típicos de los bancos centrales, pero este es un pase donde el Banco Central toma dinero. Que vos le cambies el nombre y el plazo, no beneficia nada, yo te diría que es de neutro a más perjudicial, pero ahora hay algo todavía adicional, que es que quieren mandar la deuda del Banco Central a la Tesorería. Como vos decís, eso es como que lo quieren hacer que venza cada tres meses, seis meses, un año, pero el concepto de expansión de los medios de pago y el concepto de emisión monetaria por estos intereses absurdos que son los que te destruyen la economía, no cambia si lo tenés en el Banco Central o lo tenés en la Tesorería.

Hay algo peor todavía, al estar en la Tesorería, esto va a estar reglado y ordenado por el presupuesto nacional, el presupuesto nacional que hace todos los años el Estado y que consiste en el cálculo de recursos y en la aplicación de los recursos al gasto. ¿Sabés lo que va a pasar si mandan la actual deuda del Banco Central, la deuda cuasifical a la Tesorería, y la hacen fiscal? Lo que va a pasar es que en el presupuesto 2025 y 2026, el 60% o 70% del gasto público nacional del Estado va a ser pago de intereses, ni siquiera estoy hablando de cancelación de la deuda. Pero nadie lo quiere pensar ahora, se hacen estos movimientos porque quieren decir "limpié el Banco Central de la deuda". ¿Pero cómo limpiaste el Banco Central de la deuda? Lo mandaste a la Tesorería. Desde el punto de vista de un titular de un diario, qué pasa si en marzo del 2025 o en marzo del 2026 hacemos un titular que diga: “Escándalo nacional: el 60% del presupuesto del Estado no es para obra, ni para salud, ni para educación, ni para empleo público, ni para nada; es para pagar intereses”. Por esta maniobra que quiere hacer ahora Caputo, para esconder las cosas, Luis Caputo es un experto en esconder basura debajo de la alfombra. Esto que lo haga para él si quiere, pero tiene consecuencias trágicas para el país. Así que acordate, van a festejar ahora si consiguen hacerlo, diciendo "limpiamos el Banco Central, ahora no hay más deuda, soy un genio, desapareció", pero la mandaste al Tesoro, ¿qué es lo que estás haciendo? Acordate el lío que se va a armar con esto dentro de unos meses si tienen éxito con este plan.

En la deuda del Tesoro, la diferencia con la deuda del Banco Central es que solo se registra el pago de intereses en el momento del vencimiento, o sea que mientras uno renueva con intereses, no se registra. Es un artilugio contable.

Pero, ¿qué cambia en la realidad de la política económica, de la acción financiera? Es exactamente lo mismo. Hace 10 años se dijo "no vamos a emitir dinero. Si emitimos dinero, lo damos de baja, lo sacamos de circulación, lo tomamos y lo remuneramos". Ahí empezaron las lebacs, que ya venían de antes y ahí fue como que se incentivaron. Yo discutí en ese momento con muchos economistas y les dije "¿La base monetaria cómo la calculan? ¿Le suman este dinero que tomó el Banco Central y que va a pagar intereses sobre eso?". "No, eso no se suma", me respondieron. O sea que la base monetaria queda chica. Esto es una ficción. Y tan ficción es que quedó demostrado durante la última década que eso es emisión monetaria. Que vos imprimas papeles y los metas en el mercado o que tomes dinero y fabriques intereses es exactamente lo mismo. Y mucho más en un mundo bancarizado.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Me parece que hay otro tema más grave aún. Si no entiendo mal, la deuda del Tesoro está indexada, por lo que no se licua. Mientras que la del Banco Central, al tener una tasa fija, en la medida que aumenta la inflación se licua. ¿Es correcto esto?

Esto es porque, lamentablemente, han creado deuda indexada. La indexación de deuda pública es una locura, es algo que nunca se debió haber hecho. Acordate que, 1991, en la ley de convertibilidad se repudiaba. A partir del 1 de abril, todo lo que es la indexación estuvo prohibida la indexación en Argentina, porque se entendió que terminó siendo un motor inflacionario.

Y lo mismo en el año 2003. Recordá que se había prohibido incluso indexar hasta los balances de las empresas habiendo en la época 40% de inflación.

Eso es otra cosa, se prohíbe la actualización por inflación. Eso está mal, pero dejemos de lado al sector privado. Que el Estado indexe su propia deuda es una locura, porque eso crece hasta el infinito. El Estado causa inflación, y como causa inflación "te voy a dar un instrumento para que vos puedas actualizarte y no sientas que no perdés conmigo como deudor", o sea, esto de crece sin límites.

El presidente del PRO de Córdoba dijo que el futuro del PRO era convertirse en la Ucedé de Milei. Vos que fuiste legislador por la Ucedé, ¿ves algún tipo de paralelismo en que el PRO pueda convertirse, si tuviera éxito Milei, en una especie de Ucedé, y que si fracasara se consumiría con ese fracaso?

Tengo dos cosas para decirte. Una, el PRO cuando empezó tenía otro nombre. PRO se llama desde el año 2007, pero el proyecto de Macri empieza creo que como Compromiso para el Cambio. El macrismo empezó en el año 2002, pero no empezó con ideología libre, empezó con una especie de socialdemocracia muy intervencionista.

Desarrollismo se quería llamar a sí mismo, independientemente que lo fuera o no.

Yo creo que eso es un título que ellos pusieron para ver “cómo nos llamamos a nosotros”, y quedaba lindo decir que son desarrollistas, pero es verdad que liberales no fueron en el gobierno. Ahora, es verdad que existe una corriente en el PRO actual, de gente que es un poco más abierta para la economía de mercado. Esta manifestación del presidente del PRO Córdoba para mí choca con la realidad de lo que es Javier Milei. Él no es armador político y no le gusta tener a su alrededor estructuras políticas. De hecho, las que fue armando o las que se armaron espontáneamente, él las fue dejando de lado y va tomando funcionarios según le convenga, de cualquier lado. Me parece que es un lindo deseo este del presidente del PRO Córdoba, pero yo no creo que se dé con lo que es la dinámica del poder que gira alrededor de Javier Milei. Estoy hablando siempre que tenga éxito, ¿no? Lo que pasa es que por el camino que va, se está equivocando.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Este primer plan económico de Milei no es exitoso y yo te diría que por el camino que ha elegido va rumbo al fracaso. Por eso creo que lo va a tener que cambiar rápidamente. Cuando vea los números que se den, la corrida del peso contra el dólar, la inflación que no baja, la tasa de interés que Caputo va a verse tentado a subir para acompañar la inflación, todo eso va a ser un desastre. Más allá de las consecuencias recesivas de corto plazo que esto está teniendo y un montón de cosas que vos has estado mencionando en el día de hoy también antes que yo hable. Con lo cual, si me pongo en la posición de político del PRO, digo "alrededor de este nuevo líder nacional, Javier Milei, vamos a ser parte de un gran movimiento liberal como la Ucedé en su momento", pero me parece que son expectativas demasiado altas y que la realidad no va para ese lado.

El acuerdo con el FMI

Claudio Mardones: A partir de la aplicación de la política económica que está esbozando Javier Milei, ¿qué cree que va a pasar hoy en el encuentro con Kristalina Georgieva? ¿Cómo cree que va a ser la relación con el Fondo si se confirma el escenario que usted está planteando?

Las reuniones siempre son cordiales y amables, estamos hablando de política internacional financiera, y las declaraciones que se hacen nunca son negativas. Aunque la cosa sea un desastre, vos nunca vas a ver al Fondo Monetario decir "qué catástrofe este país, las cosas que hace". No, eso nunca va a pasar. La pregunta concreta es si hay fondos frescos para Argentina o no. Esto de que te prestan 3200 millones para que vos pagues los 3200 millones que debías, no sirve para nada. En realidad tampoco sirve que te presten más plata.

Cuando Macri fue al Fondo Monetario en el 2018, eso fue una tremenda desgracia nacional, y estamos pagando las consecuencias de semejante error porque, además, ni siquiera esa plata se usó para pagar deuda en su momento, esa plata se usó para incrementar deuda y, de hecho, los fondos frescos los vendieron en el mercado a precio bajo para que los que habían entrado con la bicicleta financiera se fueran con grandes ganancias. Estoy hablando de las políticas del 2016-17-18 y 19. Entonces no es bueno este tema. Pero yo no creo que pase nada sustancial para Argentina, ninguna cosa beneficiosa que derive de la conversación en Davos con el Fondo Monetario. No es que van a decir "¿Saben qué? Es tan maravilloso lo que se vive en Argentina que vamos a dar un Plan Marshall, le vamos a prestar 100 mil millones de dólares para que hagan obra, para que levanten el país". Mucho menos le van a decir "acá tenés plata para que hagas la conversión monetaria, des de baja los pesos y dolarices el país". Ahí sí yo te puedo decir, tanto el Fondo Monetario como Estados Unidos están totalmente en contra de los planes de dolarización porque son irrealizables, porque no tenés garantía bancaria, porque no se puede hacer técnicamente. Así que todas las ilusiones que hay sobre que va a venir un salvador del exterior a prestar plata para arreglar los problemas fiscales argentinos, los problemas de deuda argentina, y las aventuras como la dolarización, eso no va a pasar. Con lo cual, yo le doy baja importancia a lo que pase hoy en Davos, como le doy baja importancia al discurso que de Milei, porque puede decir un montón de cosas de la libertad pero la verdad es que el eje central de la política económica no va para el lado que él dijo que iba a ir, va para el lado contrario. Esto es política cambiaria, política monetaria y política de deuda, es el eje central del problema argentino. Y nuevamente te digo, eso no está contenido o no es parte esencial y necesaria ni del DNU ni de la ley ómnibus, y esto es lo que no está viendo el Congreso. Hay un montón de personas que ven con alguna simpatía al Gobierno, como senadores y diputados que se ve que dicen "yo quiero poner la firma acá para apoyar esto", pero no están viendo que el problema está en otro lado, y se van a quemar apoyando este DNU y la ley ómnibus (mal mandada), con contenidos inadecuados, a pesar de que tiene algunas cosas positivas, pero mal mandada. Ellos creen que ahora entramos en un camino de progreso.

¿Sabes lo que pasa? Que con estas tres cosas que yo te digo (política monetaria, política cambiaria y política de deuda), no vamos para el buen camino. Por lo cual, tampoco es garantía de buen camino que vos des un lindo discurso en Davos. Eso en la práctica no sirve para nada. Servirá para la jactancia del Presidente, de sus asesores, de la militancia que dirá "mirá cómo en el mundo nos reconocen y nos aplauden". Ahora, ¿te acordás en el 2018 de la reunión del G20 en Buenos Aires cómo estaba Macri? Decía: “Nos vienen a felicitar del mundo por lo bien que estamos”. No, le tocó a Argentina hacer la reunión, nada más, nadie te felicitó de nada, ni tendría sentido hacerlo. Esa euforia falsa, o que quizás se la creyó Macri, es lo que le pasa a muchas personas. La cosa no pasa por esos mega actos internacionales. Será bueno para él a nivel personal, pero no cambia las cosas del país, y hoy lo de Davos no va a cambiar las cosas del país.

