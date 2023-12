En las últimas horas y via DNU, el Gobierno autorizó la emisión de instrumentos de deuda pública por hasta $ 2 billones para hacer frente a compromisos que se realicen en 2023 pero con vencimiento en el curso del año próximo, además de incrementar en $ 1 billón el monto autorizado en la ley de Presupuesto para operaciones con un plazo mínimo de amortización de 90 días.



La medida que se dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 56/2023, publicado en el Boletín Oficial, en el que también se incrementa en $ 4.000 millones el monto autorizado para la colocación de bonos de consolidación décima serie, causó confusión, en tanto se confundió la emisión de duda con la emisión de pesos.

Cómo nacieron las Leliq y cómo "desarmar la bomba"

PERFIL dialogó con algunos analistas que explicaron el camino que sigue esta medida que busca "secar" los pesos del mercado. Además expresaron sus posiciones respecto a si es una iniciativa viable para el gobierno de Javier Milei.

Emisión de deuda no es lo mismo que emisión de pesos

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso aseguró que, ante todo, hay que distinguir dos cuestiones: la emisión monetaria, que es potestad exclusiva del Banco Central, y la emisión de deuda pública, que es mayormente realizada por el Tesoro.

En esa línea expresó que "el Decreto del lunes autoriza a que el Tesoro emita deuda pública por $2 billones. Esto no implica prender la maquinita, sino que es parte de una estrategia que va en el sentido contrario. Con la emisión de títulos, el Tesoro podrá captar los pesos que ya estaban colocados en deuda del Banco Central, bajando la deuda de la autoridad monetaria en el proceso sin que esto implique la emisión de nuevos pesos", detalló.

¿Cuál es hoy la mejor inversión de corto plazo?

Marí agregó que, en virtud de esa medida, "de ahí que esta semana el (Banco) Central haya anunciado que no se suscribirán más Leliqs y se haya mantenido la tasa de los Pases. Y que el Tesoro lance una nueva licitación de instrumentos de deuda pública.

No hay que perder de vista que la deuda del Banco Central se originó en el hecho de que, en los últimos 4 años, la autoridad monetaria emitió por 20 puntos del PBI para financiar el gasto del gobierno. Emisión monetaria que luego esterilizaba con deuda remunerada. La consecuencia fue un Banco Central quebrado y una moneda que perdió valor cada vez más rápido: inflación", grafícó,

Finalmente, expresó que "bajar el endeudamiento del BCRA, que hoy está quebrado, y que el Tesoro se haga cargo de su deuda es un pilar fundamental para sanear a la autoridad monetaria y habilitar el lanzamiento de un programa de estabilización".

En tanto Salvador Vitelli también indicó que esta emisión de deuda es "lo opuesto" a la de pesos, pues implica "secar el mercado".

En esta medida "el gobierno no emite pesos sino que emite títulos, con lo cual es lo contrario, dado que con esa medida absorbe pesos", comentó.

"Esta medida es la antesala que habilita a emitir títulos al Tesoro para la licitación que se viene", adelantó el economista, al señalar " le abre margen para emitir títulos al tesoro para así capturar los pesos excedentes de los pasivos remunerados".

Y agregó: "Ayer se dio a conocer el menú de la licitación. Se abre una Lede al 18/1/24, cuya licitación se espera que tenga gran aceptación", adelantó.

En la mirada de la economista Natalia Motyl, Directora de Candor Map, la emisión se dio para financiar los vencimientos de deuda pasada del fisco.

"Es evidente que los vencimientos en pesos se iban a pagar o con más emisión monetaria o con más deuda local. La Argentina no está creciendo como para financiar los vencimientos con recaudación y por ahora los mercados de deuda externa se encuentran cerrados. Al Gobierno no le queda otra que recurrir a nuevo endeudamiento o emisión y esto se va a a dar en todo el primer semestre del 2024. Esto es para no entrar en default, que no es opción", señaló.

El "desarme" de las leliq

Vale recordar que tanto Milei como el ministro de Economía Luis Caputo coinciden en que se necesita desarmar las Leliqs para avanzar con el objetivo de la quita del cepo y la unificación cambiaria.

En relación a este último tema, con la devaluación que llevó el tipo de cambio oficial a $800, la brecha cambiaria se redujo la semana pasada a poco más del 20%.

“Hay un sobrante de pesos enormes, la ciudadanía no demanda y el Banco Central los tiene que retirar a través de las famosas Leliqs”, aseguró el titular de Hacienda el pasado domingo.

La medida es la primera relacionada con la colocación de instrumentos de deuda pública formalizada en la Presidencia de Javier Milei.

LR