Rodolfo Santangelo sostuvo que espera que la recesión actual sea más parecida a la del 2002 e indicó que la duración será un factor clave. “Lo importante es que la recesión sea profunda pero corta”, señaló el Licenciado en Economía en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Santangelo es presidente de Macroview, se desempeñó dentro del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de la Agencia de Programación Monetaria en el área de estudios externos del Banco Central de la República Argentina.

Ayer entrevisté a Pablo Gerchunoff, y él sostuvo que no sabe cuánto va a cambiar a la Argentina Milei o si la Argentina lo va a cambiar a Milei, ya que la Argentina tiene fuerzas culturales, de habitus, ideológicas, que hacen que quien venga de presidente, finalmente termina siendo formateado. Y que el plan que está llevando adelante Milei por ahora no tiene nada de libertario, que por momentos es estatista, productivista, usa el dólar como ancla, intervencionista. ¿Cuál es tu propia visión macro, más allá de las medidas?

Ojalá ocurran las dos cosas: que Milei logre cambiar algo en la Argentina, porque no podemos quedarnos en lo que veníamos antes; y que finalmente la realidad y el pragmatismo terminen cambiando a Milei, y termine formateando gran parte de sus discursos de campaña que eran inviables. Lo mejor en su inicio es lo que no vino: no vino la dolarización, no vino la liberación absoluta del mercado cambiario, no vino un canje y así fue tremendo sobre las leliqs, esta mala solución sobre las leliqs. Están viniendo cosas en ese sentido más pragmáticas y ojalá ocurran las dos cosas simultáneamente.

Yo soy de prestarle poca atención a las palabras, a mí me parece que las palabras de la campaña se las lleva el viento. La verdad que no pongo tanto énfasis en eso, me ocupo de las decisiones. Creo que lo bueno es que se empezó fuerte, no se perdió tiempo y no se intentó manejar las expectativas como elemento central de la política económica: creer que la economía es solo expectativas es un error. Al mismo tiempo, obviamente a uno le gustaría un enfoque más integral y balanceado. Si esto es el inicio de emergencia, sigamos para adelante, pero en dos o tres meses hay que encontrar un empalme más balanceado, más firme, más de largo plazo, y estamos a la expectativa de lo que pasa en los próximos meses.

Inicialmente generó más esperanza que desaliento...

La esperanza es por lo que no vino, porque en campaña electoral lo único que tenía para escuchar el candidato eran sus palabras. Entonces, lo que él prometía me generaba preocupación. Cuando veo que no viene ninguna de esas cosas, me da tranquilidad. Veo que hay un anuncio de medidas de emergencia, donde siempre le doy la derecha al inicio porque uno tiene que saber que el inicio era muy complicado, la herencia era muy complicada. No sé si la herencia más complicada de la democracia, probablemente no, pero sí de las últimas cuatro o cinco transiciones, no tengo ninguna duda.

Exagerar y sobreactuar que estábamos al borde de la hiper, que es 15000% de la inflación, no es mi estilo. Yo creo que nunca estuvimos en el borde de la hiper, pero sí estaba en una situación de tres dígitos de inflación creciente y complicada.

Ahora, repito, son medidas de emergencia de corto plazo, algunas me gustan más, otras me gustan menos, pero no suelo calificar a las políticas por lo que a mí me gusta, sino por su consistencia. Entonces, estoy a la expectativa. Febrero o marzo tiene que ser un momento de empalme de algo más duradero, sostenible, balanceado.

Lo peor que nos puede pasar es (creo que son palabras de Borges) creer que si en el primer impacto no te derrotaron, sos invencible. No, en el primer impacto podes tener una victoria, sobre todo una victoria en los mercados financieros. No te creas que es definitivo. Empalmala con algo más duradero y más de largo plazo.

¿Es correcto asociar los problemas económicos fundamentalmente al déficit fiscal o le falta a este plan de gobierno un plan de desarrollo, y la causa del problema es la falta de desarrollo en la Argentina?

Yo creo que nos vamos de un extremo al otro. Tuvimos varios años diciendo que el único problema era que faltaban dólares y la restricción externa. Y creer que las soluciones eran los cepos y los controles cambiarios. Y ahora nos vamos a un diagnóstico donde pareciera que el único problema es el déficit fiscal. Ninguna de las dos cosas son ciertas.

Argentina tiene problemas en su sector externo, en su sector fiscal, en su sector social, en su mercado de capitales. Tiene un conjunto de problemas que siempre es bueno encargarlo integralmente. La cuestión fiscal es clave, no podemos patearla para adelante. Ahora, no es lo único, y sobre todo, la resolución de los problemas fiscales tiene que ser sostenible. Anoche un miembro de la Corte Suprema dijo que "cuando te duele la cabeza, no te la podes cortar". Entonces, las soluciones tienen que ser adecuadas a los problemas.

El desarrollo va a venir más adelante, medir desarrollo hoy es demasiado pronto. Tiene que haber un plan de largo plazo, de crecimiento, donde el motor sea la inversión privada. Pero la política económica no la puede hacer el sector privado, la tiene que hacer un sector público fuerte, que dé reglas de juego, que dé horizontes y, sobre todo, que dé estabilidad macroeconómica.

Fernando Meaños: ¿Cuánto tiempo le da el gobierno a este dólar de $800 para que haya algún resultado en materia fiscal que le permita pasar a una segunda etapa y no necesite otra nueva devaluación?

Si recordás conversaciones mías, yo siempre creí que el dólar de $650-$700 no estaba tan mal, no era el precio relativo más atrasado. Por el contrario, el precio relativo más atrasado que tenía y sigue teniendo Argentina son las tarifas públicas, que es lo que, por cuestiones legales, está postergado en el tiempo. Se decidió empezar con un sobreajuste y llevarlo a $850. Eso da tiempo, da un colchón. Pero se lo va a comer la inflación, obviamente. La inflación de diciembre va a dar más de 20 puntos, y la inflación de enero probablemente vuelva a dar eso pico. Entonces, cuando haces los cálculos, hasta febrero llegás. Un optimista dice "marzo" y otro ansioso dice "enero". No lo sé, pero podés llegar.

Dejame poner febrero como referencia: es un mes donde hay un cruce de caminos, donde la tasa de inflación baja a un dígito y adecuan las variables macroeconómicas a esta nueva situación o tenés el problema cambiario. La clave no es enamorarte de los instrumentos. De repente, esta nueva retención que se está poniendo, tiene que ser algo transitorio, porque esta retención del 15%, es posible solo cuando el dólar tiene colchón. Cuando el dólar pierde colchón, ya es menos posible. El impuesto PAÍS a las importaciones también debe ser una cuestión transitoria. No es que se la elimine en marzo, tenés que mostrar el empalme. El que pagó el importador, según el cual hoy en diciembre, enero y febrero pagamos menos importaciones que lo que se pagaba antes, tiene que ser una cuestión transitoria.

Yo entiendo la necesidad y la obsesión por acumular reservas, porque no había un dólar en el Banco Central. Pero tenemos que tener la capacidad de distinguir las cuestiones transitorias de la emergencia, que nos pueden gustar más o menos, pero que eran necesarias para el inicio, que el empalme. Un empalme de corto plazo, pongámosle enero, febrero y marzo, para hacer sostenible la macro, y después un plan de crecimiento, un plan de desarrollo. Yo creo que eso es una cuestión mucho más ambiciosa para más adelante.

FM: ¿Eso quiere decir que, si en esa fecha no se empiezan a ver resultados, hará falta otra devaluación?

Sí, lo que va a generar la caída de la inflación no es tanto el ancla fiscal, que no opera en corto plazo, opera más adelante. El ancla fiscal es clave, pero no esperemos que produzca resultados en febrero. Ahí va a ser clave, por ejemplo, que los importadores puedan pagar sus divisas, porque si vos podés importar un producto y no lo podés pagar, ¿qué disciplina sobre los precios te ponen? Es muy importante que se maneje muy bien la cuestión de los salarios, de los servicios, todo eso es relevante. Pero sí, yo te diría que la tasa de inflación de febrero tiene que ser más baja que la de enero. Hay que hacer los números, va a depender bien de qué se haga con el tipo de cambio, pero tiene que volver a ser un dígito. O sea, este salto inflacionario licuador del gasto público, por definición, tiene que ser transitorio, si no estamos en un escalón inflacionario más alto.

FM: Te pregunto por dos cosas. Una es el tema de los salarios, donde el Gobierno no ha dicho nada, ni siquiera en las palabras hay algún grado de apoyo a que se celebren paritarias con determinado nivel. Y en segundo lugar el tema de los precios, porque hemos pasado de un gobierno que quería controlar hasta el último precio del último producto o servicio, a esta situación donde el precio de la nafta se duplicó, y el Gobierno no ha tomado participación alguna. ¿Qué puede pasar con eso?

Hay que separar la paja del trigo. Las intervenciones sobre precios las puedo aceptar como cuestiones muy transitorias o coordinadoras de un plan, pero los precios valen lo que tienen que valer. En el caso puntual de la nafta, en una versión más equilibrada para la transición, me hubiera gustado que parte del aumento del precio de la nafta (que era absolutamente necesario, porque en toda Sudamérica vale más de un dólar), que era el aumento más anticipado de la historia, pero que una parte de esa renta se la llevara el Estado a través del impuesto a los combustibles, que está muy bajo. Pero bueno, algún día tendrá que recuperarse el impuesto a los combustibles para volver a financiar al Estado que está desfinanciado.

Pero lo de los salarios es importante. Yo imagino que las paritarias en el sector privado se van a reabrir, como ya se reabrió la de los bancarios. El riesgo es que se haga de una manera desordenada, porque la política económica tiene un rol. Creo que el problema más grande que hay ahí es en la economía más informal, es la economía más competitiva, llamémosle en el autónomo, en el cuentapropista, en el profesor de tenis, en el jardinero, en el hombre que trabaja por su cuenta, donde ahí la recuperación de los ingresos es mucho más complicada.

Creo que va a haber una caída del salario real. En vez de estar cayendo el salario real 1%-2% por mes, durante todo un año, cae de golpe en los primeros dos meses o tres y esperemos que deje de caer. Lo primero que tiene que hacer el salario real es dejar de caer para después ver cómo se recupera. Pero es parte de un inicio muy ortodoxo, clásico, muy brutal, cuantitativamente importante, cualitativamente muy rudimentario, que repito, tiene que encontrar su empalme más sostenible allá por febrero-marzo.

¿Qué previsión de caída de producto bruto hacés para el primer semestre o cuatrimestre de la Argentina de 2024?

Estamos estudiando las experiencias históricas donde la caída del PBI se produjo por razones locales. La etapa del 2001-2002 es un caso que parece hoy un poco grande para nosotros, para esta experiencia. La de 1995 es otra. Pero está claro que todo lo no agrícola va a tener una caída importante, yo diría en el primer semestre, no sé si va a llegar al 10%, pero va a ser fuerte la caída de consumo y actividad no agrícola.

La ventaja que vamos a tener es una recuperación del 20% de la producción agrícola, que eso va a compensar. En conjunto, el PBI va a tener una recesión importante, que será del 4%-5%. Lo más importante no es tanto su profundidad, porque es inexorable, sino su duración. Acá no quiero usar el término "segundo semestre", que tiene mala reminiscencia. Lo importante es que la recesión sea corta. Profunda, pero corta. Las recesiones cortas en la Argentina duran no más de un año. Esta empezó a fin de este año y esperemos que a finales del año que viene se esté viendo la luz al final del túnel. La profundidad va a ser fuerte, la clave va a ser la duración.

¿Algo más parecido al 2002 que al Rodrigazo?

Sí, el Rodrigazo fue el inicio de una nueva situación de inestabilidad macroeconómica crónica. Yo diría que fue al revés de Rodrigazo, porque acá veníamos incubando inestabilidad y hay un sinceramiento que todavía no sabemos dónde nos conduce. Allá veníamos de una pseudo estabilidad. Pero no lo llamemos más Rodrigazo, porque Celestino Rodrigo vino a destapar la olla. El problema se había acumulado antes con una macroeconomía recibida. Creo que es una experiencia diferente. Esto no es lo que se mal llama Rodrigazo. Esto se parece más al 2002 que al Rodrigazo, aunque en aquel momento el problema bancario era mucho más grave. Teníamos depósitos en dólares y otra situación. También tiene alguna reminiscencia al "Plan Picapiedra" de Macri en 2018-2019.

Ya que mencionaste a nuestro amigo Pablo Gerchunoff, la historia es una buena maestra en esta situación.

