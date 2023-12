Villa María: Acastello declaró la emergencia económica municipal y exigió “austeridad”

Durante la primera sesión del Concejo Deliberante de Villa María del período 2023-2027, el presidente del cuerpo, Juan Pablo Inglese, logró obtener el consenso unánime de todos los ediles para aprobar en general y por unanimidad el proyecto del "Estado de emergencia de la situación económica financiera de la Administración Pública Municipal", según se informó.

Este decreto establece que, con el fin de abordar la situación de peligro colectivo generada por las graves circunstancias económicas que afectan al Estado nacional y municipal, se decreta el Estado de Emergencia Económica.

Esta situación no podrá extenderse más allá de 24 meses desde su inicio, y se permite una única prórroga de hasta 12 meses, sujeta a la decisión del Departamento Ejecutivo.

"Atento a la grave situación económica y financiera que atraviesa no solamente el Estado municipal, sino también el nacional, el intendente ha remitido un proyecto para que declare el estado de emergencia en la prestación de servicios y la ejecución de los contratos, disponiendo medidas tendientes a superar la situación de peligro colectivo que se está presentando", explicó el concejal José María Cativelli, de Hacemos Unidos por Villa María.

Disposiciones esenciales de un Estado de emergencia económica

Entre las principales medidas que plantea el estado de emergencia, se destacan las siguientes:

- Establecer un régimen de regularización impositiva aplicable a todos los tributos adeudados, incluso aquellos que se encuentren en instancia judicial.

- Se podrá aplicar una reducción de hasta el 50% en las multas por incumplimientos fiscales. Las deudas podrán ser abonadas de contado o hasta en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no inferiores a $5.000 cada una, salvo cuando se trate de deudas por contribuciones sobre la actividad comercial, industrial, o de servicios, en las que la cuota mínima será de $30 mil, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) disminuir hasta un 50%.

- En cuanto al abono en cuotas, se aplicarán intereses , mientras que aquellos deudores que elijan realizar un pago único contarán con un descuento del 15%.

- El proyecto plantea la revisión de los contratos bajo el sistema de "sacrificio compartido por ambas partes" y le otorga facultad al DEM para renegociar, dar por caduco, resolver o rescindirlos. En el caso de que se trate de contrataciones celebradas con intervención del Concejo, mantiene un criterio de revisión del cuerpo legislativo, entre otras cuestiones.

"La emergencia económica no solo se ve a nivel nacional y deja un debacle económico, sino también a nivel municipal, con una administración evidentemente deficiente, que no ha dado respuestas. Ahora nos damos cuenta de que los balances que vinieron no eran tales y no eran ciertos. Una administración que actuó de manera irresponsable y que, si bien es del mismo signo político de la que asumió, no le dio respuestas a este nuevo Gobierno", indicó Natalia González, de Juntos por el Cambio, en el Diario de Villa María.

En este contexto de emergencia y dificultades económicas, el nuevo intendente electo, Eduardo Acastello, tomó juramento el domingo pasado a los secretarios y secretarias del nuevo gobierno municipal. El nuevo esquema se compone tan solo de siete Secretarías.

"Es decisión de este nuevo Gobierno reducir la cantidad de Secretarías que asistirán al intendente, sin que ello implique desatender las necesidades básicas de la comunidad villamariense, quedando integrado el Gabinete municipal solo por siete Secretarias, en el marco de austeridad que la hora exige", señaló el proyecto aprobado por el Concejo Deliberante.

De esta forma, el equipo de gestión quedó conformado de la siguiente manera:

- Unidad Intendencia: Agustin Turletti Mino.

- Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales: Marcos Hernán Bovo.

- Prevención Comunitaria, Seguridad y Convivencia Urbana: Guadalupe Vázquez.

- Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo: Guillermo Pieckenstainer.

- Educación e Igualdad: Adela Guirardelli.

- Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente: Alejandra Barbero.

- Salud: César Rivera.

- Asesor Letrado: Franco Valzachi.

La visita de Llaryora a Acastello

Tras jurar en la mañana del domingo 10 de diciembre en la Legislatura de la Provincia, el nuevo gobernador electo, Martín Llaryora, visitó al intendente Acastello, acompañado de los diputados Alejandra Torres e Ignacio García Aresca. "Le transmitimos el afecto de la comunidad villamariense y deseamos éxitos en el inicio de su gestión", indicó el intendente.

Asimismo, afirmó: "Ya estamos articulando una agenda de desarrollo común, que comenzaremos a ejecutar en los próximos días, con eje en la producción, innovación, seguridad y sustentabilidad ambiental, entre otros puntos".