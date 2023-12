El ex senador nacional, Claudio Poggi, resaltó que "recibimos la provincia con un déficit fiscal brutal". "No tuvimos transición en San Luis", agregó por no haber sido recibido por Alberto Rodríguez Saá, gobernador saliente, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Claudio Poggi es gobernador de San Luis. Se impuso con el 53% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó Jorge Fernández, de Unión de San Luis, apoyado por Alberto Rodríguez Saá, con el 44%, y el tercer lugar fue para el Frente de Izquierda que consiguió el 0,8% de los sufragios. Antes, también fue gobernador de San Luis de 2011 a 2015, senador por San Luis (2017-2021), diputado nacional en varias ocasiones (2003-2009, 2015-2017 y 2021-2023), jefe de Gabinete de Ministros de San Luis (2010-2011) y ministro de Economía y Producción entre el 2001 y 2003.

Me quedé con la canción de presentación de La Beriso, "Todo cambia". Y otra frase clásica de Aristóteles, de que el intelectual siempre es un extranjero en su patria y no comprende nada. ¿Qué le rememora esta canción? ¿Qué le pasa dentro suyo cuando la escucha?

Fue un tema musical que se usó durante la campaña electoral a gobernador y me sorprendieron con ese tema cuando juré y lo hacían los ministros en la Casa de Gobierno. Me emocioné porque el pueblo de San Luis, el 11 de junio, eligió cambiar, y uno trata de interpretar y encarnar ese cambio en muchos aspectos de la provincia después de muchos años.

También está aquella de idea del Heráclito, de que el cambio es continúo para terminar siendo lo mismo. A usted le tocó ser ministro de Economía de San Luis en 2001 y ahora se encuentra con que le toca ser gobernador y tiene un presidente que le dice que no mandará más dinero a las provincias, que deben arreglarse como están. En algún sentido, ¿siente algún punto de contacto con aquella crisis económica del 2001?

Hay una diferencia muy grande. En el 2001, a San Luis lo agarró el corralito con depósitos en dólares y fondos anticrisis en el Banco de la Nación, juicio que ganó la provincia cuando se pesificaron los depósitos. Néstor Kirchner tenía la plata afuera. Pero San Luis era la otra provincia que confió en sus ahorros, sus fondos anticrisis en el Banco Nación, que en dólares eran 250 millones de dólares y los agarró el corralito. La situación es totalmente diferente. La solvencia fiscal de San Luis durante muchos años era una fortaleza y ahora pasó a ser una de nuestras máximas debilidades.

Recibimos la provincia con un déficit fiscal brutal. No tuvimos transición en San Luis, desde el 11 de junio hasta que juré no me junté ni una sola vez con el gobernador saliente. Uno ya advertía que las cuentas estaban en rojo y me tomé tres o cuatro días. Lo constaté personalmente y lo informé al pueblo de San Luis. Tenemos un déficit fiscal ya para diciembre que me impide cumplir con los compromisos de diciembre y proyectado para el 2024 también, de más de 300 mil millones de pesos que, para San Luis, es casi el 40% del presupuesto. Hubo un gran desmanejo administrativo y financiero, tanto pre electoral como post electoral, con licitaciones de obras millonarias, gastos superfluos, contratación de personal, nichos de corrupción en ejes entes descentralizados. Es una perversidad absoluta, castigando no al gobernador entrante, sino que al pueblo de San Luis que no lo votó. Todo obligó a tomar medidas.

Alberto Rodríguez Saá, exgobernador de San Luis

Ya que no tuve transición, la hice entre el 10, 11 y 12 y 13 de diciembre con los mismos empleados públicos que iban contando el estado de situación. Tuvimos que resolver varias cosas. Algunas son duras, otras necesarias, como un gran plan de austeridad, bajando el 40% del personal político, ya no más vuelos privados para el gobernador ni gastos reservados. Para esta semana proyectamos un censo de empleados públicos porque no sabemos dónde estamos parados. También un censo de planes sociales provinciales, un censo del parque automotor porque nos faltan vehículos y maquinarias de vialidad. Nunca en 40 años pasó que haya que tomar la decisión de desdoblar el sueldo de diciembre, mitad a fin de mes y mitad el 15 de enero. Además, algo inédito en 40 años, porque nunca desde que se recuperó la democracia se dio la necesidad de un empréstito. Convoco a extraordinarias para esta semana para que se comiencen a tomar medidas para financiar gastos corrientes. La diferencia entre el contexto del 2001, en donde también la crisis era muy grande, era que la provincia tenía ahorros y estaba financieramente bien.

¿Qué pasó entre aquella provincia que era modelo económico, con autopistas, cuando no había autopistas en otras partes, y este contexto que relatás?

Recordá que fui gobernador entre 2011 y 2015 de San Luis y mantuve ese criterio de solvencia y austeridad fiscal. En estos últimos ocho años del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, se produjo un desmanejo, se reemplazó el trabajo por planes sociales, todas las leyes de responsabilidad fiscal que teníamos como provincia se derogaron. Empezó un desmanejo del tema que se tradujo en que hoy por hoy los egresos superan a los ingresos.

Cuando fuiste ministro de Economía eras muy joven. En aquel momento tenías poco más de 30 años.

No soy tan joven, tengo 60 años.

¿Puede ser que los Rodríguez Saá se hayan puesto viejos?

Hay una diferencia entre uno y otro. Adolfo Rodríguez Saá, que estuvo los primeros años en San Luis, formó y construyó este esquema de solvencia fiscal de la provincia. Yo lo continué con mi impronta pero luego Alberto la arruinó porque estamos encontrando nichos de corrupción en donde se iban los fondos públicos. Cambió la cultura del trabajo por el plan social.

Por ejemplo, las animosidades personales, que no te reciba, la pelea con su hermano.

Eso también habla de la debilidad institucional que tenemos en San Luis. La provincia lo que tiene que hacer es un fortalecimiento de sus instituciones. Cuando juré el domingo pasado, lancé algunas puntas de lanza para que empecemos a abordar una reforma política y constitucional. No puede haber más listas sábanas, ni la Ley de Lemas.

El 11 de junio a nosotros nos rigió la Ley de Lemas: un desastre fue el cuarto oscuro, que estaba lleno de boletas. Para el elector era una odisea elegir al que quería votar. Tenemos que implementar un sistema de boleta única o el voto electrónico y votar cada cuatro años, no cada dos. Son reformas que planteé. Es un poco interpretar y escuchar lo que la gente quiere. En el caso nuestro, votaron un cambio en la provincia y luego también en lo nacional. Casi el 68% de los votos, por diferentes razones, se manifestó en favor del actual presidente. Hay que entender el mensaje del ciudadano, comprenderlo y actuar en consecuencia.

Claudio Mardones: Este viernes a última hora hubo una reunión virtual y presencial. Por una parte estuvieron los gobernadores radicales, que estuvieron en Buenos Aires porque venían de la elección del Presidente del Comité Nacional, y la otra mayoría se conectó de manera virtual. Inicialmente se creía que era una reunión preparatoria de lo que sería este martes una reunión en Buenos Aires donde posiblemente se espera una foto con el presidente Javier Milei, la cual sería la primera entre los gobernadores y él. Pero la realidad es que uno de los temas fue la situación económica de cada una de las provincias, la preocupación que pueda suceder en otra provincia, lo que ya está pasando en la suya, que tiene que ver con el pago dos cuotas del salario de diciembre. La pregunta es qué esperan de la posible reunión con el Presidente, especialmente por la situación financiera. Luis Caputo anunció que no habrá transferencias discrecionales a las provincias, resta saber la discusión acerca de revertir el mínimo no imponible que fue reducido hace poco. ¿Qué esperan en términos fiscales, sabiendo que no hay presupuesto para el año que viene y dependen de las prórrogas?

Hay una agenda amplia en la relación Nación-Provincia. Cada provincia, en esa reunión que vos decís y que fue con Guillermo Francos (ministro del Interior), fue bien sincera porque cada uno planteó lo suyo con una variada agenda. Por ejemplo, algunos tienen muchas obras públicas en ejecución. En mi caso, y eso se repite a toda las provincias, la reducción del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos significó para San Luis un sueldo y medio, una nómina salarial y media. Las provincias tenemos a cargo nuestro a los docentes, los médicos en los hospitales, policías.

Al margen de esos temas, la expectativa que tengo en relación a la reunión con Javier Milei es buena porque es una primera reunión del Presidente con los 24 gobernadores. Me imagino que contará su visión, nosotros contaremos la nuestra y se generará un canal de diálogo. Voy sin perjuicio de que cada uno quería tener su agenda de temas, una reunión de los gobernadores con el Presidente es auspicioso. Luego hay que crear un canal de diálogo en temas comunes que son los que nos abarcan a todas las provincias y después cada una tendrá particularidades en sus economías regionales, sus casos puntales. Mi expectativa es positiva. No creo que se firme un pacto fiscal en la primera reunión con el Presidente.

CM: ¿Qué imagen se llevó del primer encuentro con Francos? Porque lo que pude reconstruir es que algunos dicen que el ministro fue muy amable, pero no tiene la lapicera. La definición la tendrá Caputo y ahí es donde está la encrucijada fiscal porque, por una parte, parece que Aportes del Tesoro Nacional habrá solamente en escenarios de crisis climática. Incluso, Milei ya dijo en Bahía Blanca que espera que se resuelva esto, pero con los recursos existentes.

Todos tenemos que equilibrar las cuentas. También tengo esa visión del manejo. Por eso soy muy crítico con lo que me dejé el gobernador anterior, con un déficit fiscal que San Luis en los últimos años nunca tuvo. La postura de Francos, que es ministro del Interior, de dialogar con las provincias, es buena. Yo tengo a mi ministro de Hacienda que tiene la instrucción de decir todo que no. Luego, para ir corrigiendo o hablando esa postura se puede conversar. Cada ministro cumple un rol. El ministro del Interior fue franco y genera un canal de diálogo que no lo había tenido hace una semana, y muy pronto también.

Guillermo Francos y el diálogo con los gobernadores

Alejandro Gomel: Hablaba del tema Ganancias y la posibilidad de revertirlo. ¿Fue un pedido de los gobernadores? Porque la otra versión es que parte de los gobernadores decían que aceptaban dejar Ganancias como está y coparticipar el impuesto al cheque. ¿Prefieren que se vuelva atrás con ganancias?

En su momento, planteamos coparticipar el impuesto al cheque, es decir, que se coparticipe el 50% del impuesto al cheque. Así e compensa el menor ingreso de Ganancias. Era diputado cuando se votó la reforma de Ganancias, no la voté porque en San Luis hace tres meses no había gente que ganara más de 800.000 pesos y el perjuicio fiscal era de un sueldo y medio para todas las provincias perjudicadas. No sé si se resolverá mañana mismo, pero hay que incursionar en algunas de esas dos opciones.

La reforma de Ganancias, sin dejar de desconocer que es un impuesto al salario, generó un perjuicio muy grave, fue una nómina y media salarial de todo el Poder Ejecutivo nacional. Pero en mi provincia sueldos superiores a 800.000 o 900.000 pesos, que es a partir de cuando se produce la extensión, no existían muchos casos.

