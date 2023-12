De la "bomba" de Leliq a la "bola" de pases: qué están haciendo los bancos con los pesos

Desde que Javier Milei habló del "problema de las Leliq", el stock de la deuda que el Banco Central contrae con los bancos se desplomó a niveles de septiembre de 2018. Las entidades privadas desarmaron sus posiciones y optaron por los pases pasivos, instrumentos de cortísimo plazo, para mantener la liquidez mientras aguardan el programa económico del gobierno entrante.

En repetidas oportunidades, el presidente electo advirtió sobre la necesidad de "desarmar la bola de Leliq para evitar la hiperinflación" antes de levantar el cepo cambiario y dejó en claro que es el principal objetivo que tendrá el futuro ministro de Economía Luis "Toto" Caputo. Resta conocer la ingeniería financiera que el exfuncionario macrista implementará para aspirar los pesos contenidos, que superan los $22,5 billones.

Entre las alternativas que baraja Caputo para un aterrizaje suave, figura un crédito financiero por USD 15.000 millones o un intercambio de la Leliq por bonos del Tesoro con tasas menores y plazos de pago mayores.

Decrecen las Leliq y aumentan los pases pasivos

Las letras de liquidez (Leliq) son títulos emitidos por el BCRA que buscan regular la cantidad de pesos que circulan en la economía. Los bancos públicos y privados participan de las subastas diarias y colocan el dinero a un plazo de 28 días con una tasa efectiva anual (TEA) de 253%.

En septiembre, el monto adeudado por el Central alcanzó un máximo de $15 billones. Sin embargo, a partir del triunfo electoral de Milei, se produjo un desplome de 60% en la renovación de estos activos por parte de los bancos. En la actualidad, el stock total de Leliq es de $6 billones.

La contrapartida de ese brusco descenso es el crecimiento de los pases pasivos, que vencen cada 24 horas y pagan una TEA de 251,78%. Hacia finales de octubre, la autoridad monetaria contabilizaba $8,8 billones en este pasivo. En la actualidad, la cifra asciende a $16,5 billones, lo que implica un salto de 87,5%.

Por qué se derrumbaron las Leliq y aumentaron los pasivos

En diálogo con PERFIL, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, explicó que el pasaje de Leliq a pases le permite a los bancos una "mayor flexibilidad en la recalibración de carteras de acuerdo a las novedades y acontecimientos que vayan sucediendo".

A pesar de tratarse de títulos de menor duración y mayor liquidez, no reportan una pérdida de consideración para las entidades que los suscriben jornada a jornada. Cabe destacar que el dinero depositado en las arcas del Banco Central es la contracara de las tenencias de las personas físicas en cuentas a la vista, plazos fijos o fondos comunes de inversión (FCI).

"En tanto los depositantes no desarmen de manera abrumadora los depósitos, no necesariamente es un riesgo el crecimiento de los pases ya que los bancos no tienen demasiadas razones para salirse de ese tipo de instrumentos remunerados porque, en definitiva, ahí si entrarían en una pérdida patrimonial y en un descalce bastante importante o tendrían que devolver depósitos", señaló.

Para el analista financiero Christian Buteler, el desafío para la administración siguiente es desactivar la "bomba" de pasivos remunerados del BCRA, independientemente de la composición de los mismos con el ascenso de los pases y la caída de las letras de liquidez.

Los bancos no consideran como prioridad desarmar las Leliq

En tal sentido, Buteler adjudicó la decisión de los bancos de cambiar de un instrumento a otro por la reunión que mantuvieron con Caputo. El experto en finanzas evalúa distintas alternativas para absorber la deuda del Central, que triplica la base monetaria.

"Si renovaban las Leliq, no tenían el dinero disponible hasta dentro de 28 días. Los bancos se pasaron a pases con vencimiento diario para disponer del dinero de inmediato. Es algo producto de este momento de transición en el cual se va a dar un nuevo instrumento", sostuvo.

Coincidió el economista Orlando Ferreres al opinar que el cónclave entre el próximo titular del Palacio de Hacienda y referentes bancarios tuvo impacto en la nueva conformación de los pasivos remunerados: "Eso acortó el plazo de la liquidez y ahora es bastante instantáneo. Los pases pasivos vencen a las 24 horas por lo cual diríamos que el riesgo aumentó, son más riesgosos que las Leliq".

Cayeron los depósitos privados en noviembre

Un informe de la consultora LCG registró en noviembre una caída de 8,6% de los depósitos privados en términos reales. Al compararlo con el mismo mes de 2022, el desplome es aún mayor: 16,8%.

En cuanto a los depósitos a la vista, experimentaron un retroceso mensual de 8,3% y acumulan una baja de 3,5% en los últimos 12 meses. Las colocaciones a plazo fijo retrocedieron 8,6% y el descenso anual marcó 26%. Los dólares en las cuentas bancarias cayeron 1%.

"El contexto de alta nominalidad parecería estar limitando la caída en los depósitos a la vista, donde el manejo de dinero físico se vuelve engorroso. No descartamos mayores caídas para lo que resta del año. Respecto a los depósitos a plazo, pese al mejoramiento en la tasa de referencia (11% mensual), estos continuarán estando sujetos a la inestabilidad del mercado cambiario", remarcaron los economistas de la firma.

Leliq: Carlos Melconian criticó el diagnóstico de Javier Milei

Bajo la perspectiva de Carlos Melconian, si bien Javier Milei "tiene una herencia muy complicada", yerra con el diagnóstico al colocar a los pasivos remunerados como el principal problema a resolver una vez asumido el próximo 10 de diciembre.

En declaraciones radiales, el excandidato a ocupar el Ministerio de Economía en caso del triunfo electoral de Patricia Bullrich juzgó que la "bola" de Leliq es "un tema solucionable" y aseguró que puede resolverse "sin ninguna cosa rara".

"Tampoco tienen ninguna prioridad ni se tiene que relacionar con el cepo cambiario. Las Leliq son una causa originada en otra cosa, constituida a partir del déficit fiscal", evaluó el economista. El rojo primario de las cuentas públicas rondaría el 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones privadas.

"Tenés un agujero que tiene financiamiento vía emisión monetaria. Al final del día, el Banco Central, porque el sistema bancario no encuentra donde generar ese crédito, tarde o temprano absorbe ese déficit, porque sino la inflación es superior siempre a la que tenés", describió Melconian.

“Entonces, vas absorbiendo todo eso. Si eso tiene una tasa de interés real positiva, que va por arriba de la tasa de inflación, y el déficit fiscal no para, entonces eso es una mala sintomatología de que vas camino a una inflación reprimida. Eso pasó en la Argentina ochentista”, cerró el exintegrante de Fundación Mediterránea.

