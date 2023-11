Los bancos no consideran como prioridad desarmar las Leliq

El periodista especializado en economía, Fernando Meaños, explicó el pensamiento de los bancos respecto a que no consideran a las Leliq como el principal problema económico de la Argentina, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Se están sumando a este debate que está arriba de la mesa de todos los analistas, empresarios, hombres de negocios. El gobierno entrante pone al tope de los problemas económicos solucionar el tema del stock de leliq para poder reducirlo en la forma más rápida posible y de esa manera hacer bajar las tasas de intereses y poner en marcha el resto del plan económico.

Carlos Heller, diputado nacional y banquero, en Modo Fontevecchia decía que en su visión no era lo primero que tenía que tener el gobierno nuevo sobre la mesa. Este miércoles, en el mismo sentido se expresó Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, que es la entidad que nuclea a los bancos de capital extranjero, y manifestó que las Leliq en el caso de que el gobierno consiga implementar el plan fiscal que anunció, puede llegar a ser una anécdota. Puede ser un tema menor siempre y cuando el gobierno tenga un plan económico creíble, sustentable y sobre todo consiga impone el equilibrio fiscal.

Cómo nacieron las Leliq y cómo "desarmar la bomba"

De hecho, Cesario afirmó que las Leliq puede llegar a ser una oportunidad. Es decir, que en lugar de salir a rescatar esos títulos del Banco Central, que hoy están el mercado y representan algo así como 24 billones de pesos, podrían hacerse gestiones para que comiencen en transformarse en financiamiento para obras de infraestructura, que hay muchos terrenos que están esperando conseguir ese financiamiento. Con lo cual, creen no solamente que las leliq no representan un riegos o peligro sino que también pueden ser una oportunidad para abrir ese financiamiento. Hoy Argentina tiene uno de los niveles de créditos más bajos del mundo.

Pero lo cierto, más allá de este punto y esta oportunidad que ven los banqueros en cuanto a para qué puede servir las leliq, el punto de fondo es que no hay coincidencias en muchos analistas y ahora por lo visto se suman los bancos en que el problema central de estos días sean las leliqs. Sobre todo, en un Gobierno que si bien tiene anunciado a su ministro de Economía está claro que todavía no tiene sobre la mesa el resto del plan económico. Tiene anuncios muy firmes, como decir que no habrá más controles de precios y hacer todas las privatizaciones que pueda.

Las Leliq en boca de todos

Pero el núcleo que es el plan fiscal, o sea, cómo llegar al equilibrio fiscal en 2024, que es lo que Milei dijo en tantas oportunidades, todavía no tiene ni equipo ni personajes. Está claro que Luis Caputo es un hombre del mundo financiero, que la estabilización la tiene orientada hacia otro terreno que no es el del orden fiscal que requerirá no solamente un plan, sino que también una ley de presupuesto que todavía se desconoce. No se sabe si se modificará aquello que planteó Sergio Massa.

También otros aspectos que tienen que ver con la negociación con las provincias en cuanto a que habrá un recorte muy fuerte de las transferencias a ellas, pero no se sabe cómo se implementará. Está claro que el gobierno sigue poniendo al desarme de las Leliq como una prioridad, pero todavía falta el resto del plan y, como dicen los bancos y muchos analistas, que el tema de desarmar las Leliq podría ser una anécdota.

BL JL