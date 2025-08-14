Causa $Libra: la Justicia halló 500.000 dólares de la estafa y acusan al youtuber Julián Serrano de encubridor

En la investigación que se está realizando por la criptoestafa $Libra, Juan Grabois, el abogado que representa a las víctimas del caso, anunció que la Justicia encontró medio millón de dólares que se habían escondido en cuentas blockchain con la supuesta colaboración del actor, influencer y youtuber Julián Serrano.

El fiscal federal Eduardo Taiano descubrió que Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, imputados junto al presidente Javier Milei por supuesto fraude, ocultaron criptoactivos en billeteras virtuales por valor de 500.000 dólares para que no se los congelaran. La Justicia está investigando si una de las cuentas desde las cuales se hizo esa operación pertenece al exnovio de Oriana Sabatini, socio de Terrones Godoy en la firma “City Esports”.

Auge y caída del token Libra: cuál es el mayor foco de preocupación

Grabois afirmó que ese dinero se habría usado para “pagar coimas”, y adelantó el presidente y su hermana Karina, implicados en la causa, pronto estarán presos: “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julian Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei, pronto presos”.

El posteo de Juan Grabois sobre el caso $Libra

Por su parte, Julián Serrano publicó un descargo en su cuenta de X diciendo: “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’. Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico".

Y agregó: "Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos. He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.

La defensa de Julián Serrano

El fiscal Taiano había solicitado que se congelaran las cuentas donde estaban guardados los fondos antes de que esos billetes digitales fueran movidos desde diferentes exchanges a billeteras descentralizadas donde podían esconderse con mayor eficacia. Se trataría de 323.275 USDT (dólares virtuales emitidos por una empresa llamada Tether, con sede en El Salvador), y 403.671 dólares en Ethereum.

Tether International le consultó al fiscal la razón por la que pedía el congelamiento de fondos, y Taiano respondió que esos activos eran el resultado de “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la Justicia argentina”.

Luego, la jueza María Servini aprobó el pedido de congelar las cuentas asociadas a Novelli y Terrones Godoy por pedido de Taiano y lo notificó a Tether. La magistrada justificó esta medida diciendo que busca "asegurar el decomiso del producto y/o provecho del delito” que investiga el caso $Libra.

De qué se trata el caso $Libra

La causa penal, que comenzó en febrero de este año, y encabeza el fiscal Eduardo Taiano, investiga un fraude vinculado al lanzamiento y promoción de la cibermoneda $Libra, cuyo valor se disparó al ser mencionado por Javier Milei en su cuenta de X, para luego desplomarse, generando pérdidas millonarias a los inversores.

El caso $LIBRA salpica a Karina Milei: amplían la denuncia en Estados Unidos y apuntan a vínculos con Hayden Davis

Además del presidente, están siendo investigados su hermana Karina —acusada de coordinar reuniones con los impulsores del proyecto—, el empresario norteamericano Hayden Mark Davis, creador de $Libra; Mauricio Novelli, quien habría posibilitado el contacto entre Davis y Milei; y Manuel Terrones Godoy, relacionado a la promoción de la criptomoneda.

