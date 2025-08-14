El Banco Nación acaba de anunciar que, desde este jueves 14 de agosto, comienza a pagar interés del 29% sobre el saldo de las cuentas sueldo de los clientes, haciendo una importante apuesta para mejorar la oferta que se ofrece a este segmento y que le permitirá a los clientes de la entidad aumentar sus ingresos a través del rendimiento ofrecido por estos depósitos.

Quienes cobren su salario en la entidad no deberán hacer ningún trámite ni transferir fondos o activar rendimientos, sino que comenzarán a percibir diariamente esta remuneración en la misma cuenta que reciben la acreditación de sus haberes, aumentando de esta manera el saldo disponible.

Qué tasa paga ahora en su cuenta remunerada el Banco Nación

La remuneración ofrecida por el Banco Nación es bastante competitiva en el mercado y alcanza un 29% TNA, con tope de hasta $ 2.000.000 de saldo remunerado.

Vale considerar que es un segmento altamente competitivo, y que con la fluctuación de tasas de estas últimas semanas, ha vuelto a despertar el interés de los usuarios.

Si cobro $2 millones de pesos del sueldo, cuánto me remunera por mes el Banco Nación

Con estos valores, y a modo de ejemplo, un cliente sueldo que inicie septiembre con un saldo de

$ 2.000.000 en el mes, estará recibiendo acreditaciones diarias por $ 1.589,04, totalizando $ 48.333,33 mensuales.

Desde la entidad de crédito nacional señalaron que la capitalización aplica también durante los fines de semana y feriados.

Otros beneficios para los clientes que cobran su sueldo en el Banco Nación

Desde la entidad explicaron que este nuevo beneficio para los clientes sueldo, se suma a otros productos y servicios que tiene disponibles el Nación, destacándose "promociones para las compras realizadas con la aplicación “BNA+” con las tarjetas de crédito en supermercados, combustible, indumentaria, gastronomía, muchas de los cuales se ofrecen sin tope o con adicionales exclusivos", según aseguraron en una comunicación oficial.

Los clientes del Nación con cuenta sueldo tienen promoción especial para el pago del transporte.

En materia de financiamiento, este segmento de clientes tiene, además, acceso a préstamos personales de libre destino o para la compra de automotores y motos, a través de “BNA+”, sin necesidad de trámites en sucursal; créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda con tasas bonificadas y topes para el incremento de las cuotas; cuotas sin interés por medios de “Tienda BNA+” y descuentos de hasta el 100% en el pago de transporte público.

