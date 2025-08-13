Plazo fijo: cuánto paga cada banco tras las subas de hasta 44% en las tasas de interés

Los bancos volvieron a subir la tasa de interés para los plazos fijos y ya pagan hasta 44% por depósitos a 30 días.

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) oscila entre el 31% y 44% según los bancos.

Esa tasa de interés se ubicaría por encima de la inflación estimada anual, que se ubicaría algunos puntos por encima del 20%.

Qué tasa de interés paga cada banco

De acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria, estas son las tasas de interés que paga cada entidad:

Banco Nación: 44% cmf: 44% Banco Mariva: 44% Banco Voii: 44% Credito Regional: 44% Banco Meridian: 43,5% Reba: 43% Banco Galicia: 43% ICBC: 42,85% Banco Bica: 42% Banco Credicoop: 42% BanCo: 41% Banco Sol: 40% Banco Comafi: 39% Banco Macro: 38% (preferencial y selecta por canales digitales hasta $5 millones, 43%) Banco Provincia: 35% Banco Santander: 35% BBVA: 35% Banco Ciudad: 31%

Por qué aumentan las tasas de interés

El Banco Central mantiene altas tasas de referencia para controlar la inflación y estabilizar el mercado cambiario. Estas tasas elevadas se trasladan a los rendimientos ofrecidos por los plazos fijos.

