Licitación de bonos: “Parte de que veamos un roleo más bajo va a que los bancos necesitan caja para integrar los encajes”

Con el fin de analizar la próxima licitación de bonos del Tesoro, que será clave no sólo por los 15 billones de pesos que vencen, sino por su impacto en las tasas y en toda la economía, este medio se comunicó con el economista, Lucas Carattini.

Según Lucas Carattini, “el mercado ve con buenos ojos tener instrumentos a tasa variable, la tasa TAMAR está subiendo bastante los últimos días”. También destacó que, “las dos letras más cortas tienen un tope máximo en cuanto a la cantidad que se puede emitir”, porque el Gobierno busca “estirar un poco más la duración para no tener cada 15 o 30 días una abultada cantidad de vencimientos”.

La necesidad de pesos de los bancos

De cara a las elecciones, reconoció que, “va a tener un impacto, no vamos a decir que no”. Sin embargo, advirtió que el cambio en la política de encajes del Banco Central está afectando: “Los bancos necesitan pesos para integrárselos al Banco Central a tasa cero”.

Luego, Carattini manifestó que este contexto puede reducir el roleo: “Parte de que veamos un roleo más bajo en esta licitación va también en parte a eso los bancos necesitan caja para integrar estos encajes”.

La importancia del financiamiento en una economía

Según desarrolló, “una economía no subsiste sin ningún tipo de financiamiento, esto obviamente está teniendo un impacto, va a tener un impacto”. Por eso ve necesario “una armonización de todo lo que son las tasas de interés, porque si no, vas a tener una actividad resentida y una cadena de pagos”.

Sobre el resultado esperado, el economista sostuvo: “El roleo está descontado que va a ser menor al 100% y no sería un problema”. En cuanto a las tasas, comentó “una compresión para tratar de ir acomodando la parte corta de la curva y en el resto convalidar un ligero premio”, evitando subas fuertes que encarezcan el costo de mantener el dólar.