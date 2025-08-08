Cuenta DNI subió la tasa de interés de su plazo fijo que le gana a la inflación

Pocos días después la presentación de la posibilidad de hacer plazo fijo desde la app, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, aumentó la tasa de interés especial de lanzamiento del 36% al 39% anual.

Desde la entidad señalaron que en solo tres días se realizaron más de 15 mil plazos fijos por un monto total de $17.800 millones.

“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos fomentando la inclusión financiera, acercando una opción de inversión simple y segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, afirmó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

Suben las tasas de los plazos fijos por encima de la inflación: cuánto paga cada banco

Con el aumento de las tasas de interés, el tradicional depósito a plazo fijo, uno de los instrumentos de inversión más convenientes para quienes buscan seguridad y rendimiento garantizado, volvió a posicionarse como una alternativa para hacer rendir los ahorros.

Durante los últimos meses, las tasas de rendimiento de las cuentas remuneradas en billeteras digitales se recortaron, situándose actualmente entre el 27% y el 32% nominal anual (TNA), dependiendo de cada billetera en particular.

Cómo hacer un plazo fijo en Cuenta DNI

La opción para constituir plazos fijos se encuentra en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes estaba el botón de “Recargar transporte”, ahora integrado con “Recargar celular”. Esto garantiza una experiencia de uso intuitiva y accesible para toda la comunidad.

La nueva funcionalidad está disponible para todos los usuarios, incluso jóvenes desde los 13 años y permite realizar inversiones a 30, 60 y 90 días, de manera simple, segura y sin necesidad de conocimientos técnicos.

Además, los plazos fijos no tienen renovación automática, lo que brinda mayor flexibilidad en la gestión del ahorro.

LM cp